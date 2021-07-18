  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Колосу и Ворскле приготовиться. Завтра состоится жеребьевка третьего раунда отбора ЛК. Список возможных соперников
В тренде

Колосу и Ворскле приготовиться. Завтра состоится жеребьевка третьего раунда отбора ЛК. Список возможных соперников

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Квалификация в разгаре

Колосу и Ворскле приготовиться. Завтра состоится жеребьевка третьего раунда отбора ЛК. Список возможных соперников

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 19-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примут участие два украинских представителя "Колос" и "Ворскла".

Читайте такжеОтветственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В процессе жеребьевки 64 команды будут разделены на 32 игровые противостояния. На этом этапе квалификация Лиги конференций разделена на два пути – путь чемпионов и основной путь. Украинские представители будут идти основным путем.

И "Колос", и "Ворскла" попадают в число не сеяных команд третьего квалификационного раунда, поэтому соперников получат из когорты высокорейтинговых клубов. Отметим, что процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда будет происходить до начала матчей второго этапа отбора, поэтому кроме команд, в жеребьевке примут участие игровые пары команд. В частности, и пара "Ворскла" / КуПС.

Итак, потенциальными соперниками "Колоса" и "Ворсклы "/ КуПС являются 27 команд (игровых пар):

  • "Базель" (Швейцария) / "Партизани" (Албания);
  • "Копенгаген" (Дания) / "Торпедо" Жодино (Беларусь);
  • "Виктория" (Чехия) / "Динамо" Брест (Беларусь);
  • "Гент" (Бельгия) / "Волеренга" (Норвегия);
  • "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Астана" (Казахстан) / "Арис" (Греция);
  • ЛАСК (Австрия)
  • "Дрита" (Косово) / "Фейеноорд" (Нидерланды);
  • "Карабах" (Азербайджан) / "Ашдод" (Израиль);
  • ФКСБ (Румыния) / "Шахтер" (Казахстан);
  • "Сутьеска" (Черногория) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);
  • ПАОК (Греция);
  • "Вележ" (Босния и Герцеговина) / АЕК (Греция);
  • "Партизан" (Сербия) / ДАК-1904 (Словакия);
  • "Арда" (Болгария) / "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль);
  • "Динамо" Батуми (Грузия) / БАТЭ (Беларусь);
  • "Мольде" (Норвегия) / "Серветт" (Швейцария);
  • "Хабнарфьордюр" (Исландия) / "Русенборг" (Норвегия);
  • "Хаммарбю" (Швеция) / "Марибор" (Словения);
  • "Гзира Юнайтед" (Мальта) / "Риека" (Хорватия);
  • "Аполлон" (Кипр) / "Жилина" (Словакия);
  • "Дандолк" (Ирландия) / "Левадия" (Эстония);
  • "Аустрия" (Австрия) / "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Пасуш де Феррейра" (Португалия);
  • "Шкупи" (Северная Македония) / "Санта-Клара" (Португалия);
  • "Судува" (Литва) / "Ракув" (Польша);
  • ЦСКА София (Болгария) / "Лиепая" (Латвия).

Непосредственно перед жеребьевкой команды будут разделены на мини-группы по 5-6 сеяных и не сеяных команд. Не могут встречаться команды из одной страны.

Матчи этого раунда запланированы на 5-е и 12-е августа 2021-го года.

Читайте такжеТаблица коэффициентов и потенциальные соперники украинских команд в еврокубках - в телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 16:10
А я, на відміну від малохольних джинів з тоніками, бажаю всім українським клубам змагатись по справжньому і пройти якомога надалі в євротурнірах.
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
18.07.2021 в 15:19
Удачи нашим командам!всем кроме шахтера.
Ответить
+1
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.07.2021 в 15:25
Гори в пеклі сєпар
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...