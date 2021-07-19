УЕФА сократил число потенциальных соперников Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК
Жеребьевка 3-его раунда состоится уже сегодня
Фото: ФК Колос
Сегодня, 19-го июля, состоится процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
Непосредственно перед жеребьевкой УЕФА определила мини-группы перед окончательным распределением команд на игровые пары. Число потенциальных соперников "Ворсклы" и "Колоса" уменьшилось.
Команды из одной страны не могут встречаться между собой.
"Колос" получит одного из следующих соперников:
- "ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан)
- "Шкупи" ( Северная Македония) - "Санта Клара" (Португалия)
- "Велез" (Босния и Герцеговина" - "АЕК"(Греция)
- "Базель" (Швейцария) - "Партизаны" (Албания)
"Ворскла", если пройдет во втором раунде ЛК "КуПС", дальше может сыграть с:
- "Арда" (Болгария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)
- "Динамо Батуми" (Грузия) - "БАТЕ" (Беларусь)
- "Партизан" (Сербия) - "ДАК-1904" (Словакия)
- "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция)
Напомним, что начало жеребьевки Лиги конференций – в 15:00.
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Источник:УЕФА
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Olegyurchak (Хмельницький )
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