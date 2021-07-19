УЕФА сократил число потенциальных соперников Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК

Сегодня, 19-го июля, состоится процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Непосредственно перед жеребьевкой УЕФА определила мини-группы перед окончательным распределением команд на игровые пары. Число потенциальных соперников "Ворсклы" и "Колоса" уменьшилось.

Команды из одной страны не могут встречаться между собой.

"Колос" получит одного из следующих соперников:

"ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан)

"Шкупи" ( Северная Македония) - "Санта Клара" (Португалия)

"Велез" (Босния и Герцеговина" - "АЕК"(Греция)

"Базель" (Швейцария) - "Партизаны" (Албания)

"Ворскла", если пройдет во втором раунде ЛК "КуПС", дальше может сыграть с:

"Арда" (Болгария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)

"Динамо Батуми" (Грузия) - "БАТЕ" (Беларусь)

"Партизан" (Сербия) - "ДАК-1904" (Словакия)

"Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция)

Напомним, что начало жеребьевки Лиги конференций – в 15:00.