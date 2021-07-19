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УЕФА сократил число потенциальных соперников Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Жеребьевка 3-его раунда состоится уже сегодня

УЕФА сократил число потенциальных соперников Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК

Фото: ФК Колос

Новина українською

Сегодня, 19-го июля, состоится процедура жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Непосредственно перед жеребьевкой УЕФА определила мини-группы перед окончательным распределением команд на игровые пары. Число потенциальных соперников "Ворсклы" и "Колоса" уменьшилось.

Команды из одной страны не могут встречаться между собой.

"Колос" получит одного из следующих соперников:

  • "ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан)
  • "Шкупи" ( Северная Македония) - "Санта Клара" (Португалия)
  • "Велез" (Босния и Герцеговина" - "АЕК"(Греция)
  • "Базель" (Швейцария) - "Партизаны" (Албания)

"Ворскла", если пройдет во втором раунде ЛК "КуПС", дальше может сыграть с:

  • "Арда" (Болгария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)
  • "Динамо Батуми" (Грузия) - "БАТЕ" (Беларусь)
  • "Партизан" (Сербия) - "ДАК-1904" (Словакия)
  • "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция)

Напомним, что начало жеребьевки Лиги конференций – в 15:00.

Читайте такжеКолосу и Ворскле приготовиться. Завтра состоится жеребьевка третьего раунда отбора ЛК. Список возможных соперников

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:05
Там з того всього тільки Базель не пройдуть.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 12:09
А АЕК?
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 12:12
І АЕК, і паразит.
0
0


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