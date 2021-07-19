Онлайн жеребьёвки Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают потенциальных соперников
Начало церемонии в 15:00
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня состоится жеребьёвка третьего раунда отбора нового еврокубкового турнира - Лиги конференций. Примут в ней участие и два представителя Украины: полтавская "Ворскла" и ковалёвский "Колос".
Результаты жеребьёвки
Путь чемпионов
"Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR) - "Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO)
"Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH) - "Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX)
"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND)
"Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD) - "Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT)
"Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL) - "Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR)
Основной путь
"Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR) - "Петрокуб" (MDA)/"Сивасспор" (TUR)
"Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR) - "Олимпия" (SVN)/"Биркиркара" (MLT)
"Пасуш" (POR) - "Ларн" (NIR)/"Орхус" (DEN)
"Аустрия" (AUT)/"Брейдаблик" (ISL) - "Абердин" (SCO)/"Хэкен" (SWE)
"Судува" (LTU)/"Ракув" (POL) - "Погонь" (POL)/"Осиек" (CRO)
Участники жеребьёвки
Накануне процедуры УЕФА разбил команды на группы. Оба наших представителя попали в число несеянных команд. Если удастся пройти финский "КуПС", соперником полтавчан станет кто-то из победителей четырёх пар: "Арда" (BUL)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR), "Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR), "Партизан" (SRB)/ДАК-1904 (SVK), "Астана" (KAZ)/"Арис" (GRE). У "Колоса" номер группы 2 и также четыре потенциальных оппонента: ФКСБ (ROU)/"Шахтер" (KAZ), "Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR), "Вележ" (BIH)/АЕК (GRE), "Базель" (SUI)/"Партизани" (ALB).
|Путь чемпионов
|Основной путь
|"Шэмрок Роверс" (IRL)
"Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND)
"Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD)
"Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR)
"Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO)
"Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH)
"Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX)
"Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT)
"Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL)
"Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR)
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Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Какая процедура жеребьёвки?
В Пути чемпионов "Шэмрок Роверс" и девять победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов (матчи 22 и 29 июля) сформируют пары третьего отборочного раунда без посева. Команды, шары с названиями которых вытягиваются в парах первыми, проводят первый матч дома. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы Боснии и Герцеговины и Косово, а также Украины и России разводятся по разным парам.
В Основному пути девяти командам, которые начинают борьбу с этой стадии, присоединятся 45 победителей второго отборочного раунда. Клубы были разбиты на шесть групп по восемь команд (группы 1-6) и одну группу из шести команд (группа 7). Согласно рейтингу клубных коэффициентов на начало сезона, для каждой группы образованы две корзины: сеяные и несеяные. Клубы из одной ассоциации на этом этапе встретиться не могут.
Когда состоятся матчи третьего квалификационного раунда?
Матчи пройдут 5 и 12 августа. В случае ничьей по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), будет назначение дополнительное время и серия пенальти.
Куда выходят победители и програвшие?
Победители выходят в раунд плей-офф Пути чемпионов и Основному пути соответственно. Проигравшие прощаются с еврокубками как минимум до следующего сезона.
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