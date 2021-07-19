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Онлайн жеребьёвки Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают потенциальных соперников

Лига конференций
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Начало церемонии в 15:00

Онлайн жеребьёвки Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают потенциальных соперников

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня состоится жеребьёвка третьего раунда отбора нового еврокубкового турнира - Лиги конференций. Примут в ней участие и два представителя Украины: полтавская "Ворскла" и ковалёвский "Колос".

Результаты жеребьёвки

Путь чемпионов

"Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR) - "Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO)
"Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH) - "Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX)
"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND)
"Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD) - "Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT)
"Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL) - "Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR)

Основной путь

"Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR) - "Петрокуб" (MDA)/"Сивасспор" (TUR)
﻿﻿﻿﻿"Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR) - "Олимпия" (SVN)/"Биркиркара" (MLT)
"Пасуш" (POR) - "Ларн" (NIR)/"Орхус" (DEN)
"Аустрия" (AUT)/"Брейдаблик" (ISL) - "Абердин" (SCO)/"Хэкен" (SWE)
"Судува" (LTU)/"Ракув" (POL) - "Погонь" (POL)/"Осиек" (CRO)

Участники жеребьёвки

Накануне процедуры УЕФА разбил команды на группы. Оба наших представителя попали в число несеянных команд. Если удастся пройти финский "КуПС", соперником полтавчан станет кто-то из победителей четырёх пар: ﻿"Арда" (BUL)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR), ﻿﻿"Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR), "Партизан" (SRB)/ДАК-1904 (SVK), "Астана" (KAZ)/"Арис" (GRE). У "Колоса" номер группы 2 и также четыре потенциальных оппонента: ФКСБ (ROU)/"Шахтер" (KAZ), ﻿﻿﻿﻿"Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR), ﻿﻿"Вележ" (BIH)/АЕК (GRE), ﻿﻿"Базель" (SUI)/"Партизани" (ALB).

Путь чемпионов Основной путь
"Шэмрок Роверс" (IRL)
"Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND)
"Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD)
"Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR)
"Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO)
"Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH)
"Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX)
"Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT)
"Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL)
"Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR)

Группа 1
Сеяные
﻿"Арда" (BUL)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
﻿﻿"Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR)
"Партизан" (SRB)/ДАК-1904 (SVK)
"Астана" (KAZ)/"Арис" (GRE)
Несеяные
"Сочи" (RUS)/"Кешля" (AZE)
КуПС (FIN)/"Ворскла" (UKR)
"Петрокуб" (MDA)/"Сивасспор" (TUR)
﻿﻿﻿﻿"Арарат" (ARM)/"Шленск" (POL)

Группа 2
Сеяные
ФКСБ (ROU)/"Шахтер" (KAZ)
﻿﻿﻿﻿"Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR)
﻿﻿"Вележ" (BIH)/АЕК (GRE)
﻿﻿"Базель" (SUI)/"Партизани" (ALB)
Несеяные
"Эльфсборг" (SWE)/"Милсами" (MDA)
﻿﻿"Уйпешт" (HUN)/"Вадуц" (LIE)
"Олимпия" (SVN)/"Биркиркара" (MLT)
"Колос" (UKR)

Группа 3
Сеяные
"Гзира Юнайтед" (MLT)/"Риека" (CRO)
"Пасуш" (POR)
﻿"Гент" (BEL)/"Волеренга" (NOR)
"Дрита" (KOS)/"Фейеноорд" (NED)
Несеяные
РФШ (LVA)/"Пушкаш-Академия" (HUN)
"Люцерн" (SUI)
﻿"Ларн" (NIR)/"Орхус" (DEN)
"Хиберниан" (SCO)/"Санта-Колома" (AND)

Группа 4
Сеяные
"Виктория" (CZE)/"Динамо" Брест (BLR)
﻿"Аустрия" (AUT)/"Брейдаблик" (ISL)
ПАОК (GRE)
"Мольде" (NOR)/"Серветт" (SUI)
Несеяные
"Дюделанж" (LUX)/"Богемиан" (IRL)
"Трабзонспор" (TUR)
﻿"Абердин" (SCO)/"Хэкен" (SWE)
"Кауно Жальгирис" (LTU)/ТНС (WAL)

Группа 5
Сеяные
"Аполлон" (CYP)/"Жилина" (SVK)
"Судува" (LTU)/"Ракув" (POL)
"Хаммарбю" (SWE)/"Марибор" (SVN)
﻿"Копенгаген" (DEN)/"Торпедо" Жодино (BLR)
Несеяные
"Чукарички" (SRB)/"Сумгаит" (AZE)
"Локомотив" (BUL)/"Словацко" (CZE)
"Рубин" (RUS)
"Хайдук" (CRO)/"Тобол" (KAZ)

Группа 6
Сеяные
"Сутьеска" (MNE)/"Маккаби" Тель-Авив (ISR)
ЦСКА София (BUL)/"Лиепая" (LVA)
"Карабах" (AZE)/"Ашдод" (ISR)
ЛАСК (AUT)
Несеяные
АЕЛ (CYP)/"Влазния" (ALB)
"Паневежис" (LTU)/"Войводина" (SRB)
"Погонь" (POL)/"Осиек" (CRO)
"Спартак" Трнава (SVK)/"Сепси" (ROU)

Группа 7
Сеяные
"Дандолк" (IRL)/"Левадия" (EST)
"Хабнарфьордюр" (ISL)/"Русенборг" (NOR)
"Андерлехт" (BEL)
Несеяные
"Витесс" (NED)
"Домжале" (SVN)/"Хонка" (FIN)
"Университатя" (ROU)/"Лячи" (ALB)

Какая процедура жеребьёвки?

В Пути чемпионов "Шэмрок Роверс" и девять победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов (матчи 22 и 29 июля) сформируют пары третьего отборочного раунда без посева. Команды, шары с названиями которых вытягиваются в парах первыми, проводят первый матч дома. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы Боснии и Герцеговины и Косово, а также Украины и России разводятся по разным парам.

В Основному пути девяти командам, которые начинают борьбу с этой стадии, присоединятся 45 победителей второго отборочного раунда. Клубы были разбиты на шесть групп по восемь команд (группы 1-6) и одну группу из шести команд (группа 7). Согласно рейтингу клубных коэффициентов на начало сезона, для каждой группы образованы две корзины: сеяные и несеяные. Клубы из одной ассоциации на этом этапе встретиться не могут.

Когда состоятся матчи третьего квалификационного раунда?

Матчи пройдут 5 и 12 августа. В случае ничьей по итогам двух встреч (выездные голы уже не учитываются), будет назначение дополнительное время и серия пенальти.

Куда выходят победители и програвшие?

Победители выходят в раунд плей-офф Пути чемпионов и Основному пути соответственно. Проигравшие прощаются с еврокубками как минимум до следующего сезона.

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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karpatoman (Львів)
19.07.2021 в 14:14
Хто знає: як формуються групи перед жеребкуванням?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.07.2021 в 14:13
а почему ВП и КК не сеяные, а какие-то казахские перди - да?
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0
-1
Perk-as (Кривой Рог)
19.07.2021 в 15:09
Астана Казахстан имеет рейтинг 64, а ФКСБ Румыния 70. Колос 171,Ворскла 175. Поэтому пары с казахстанскими клубами сеянные.
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0
0


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