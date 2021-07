Онлайн жеребьёвки Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают потенциальных соперников

"Шэмрок Роверс" (IRL)

"Теута" (ALB) - "Интер Эскальдес" (AND)

"Рига" (LVA) - "Шкендия" (MKD)

"Динамо" Тбилиси (GEO) - "Маккаби" Хайфа (ISR)

"Будучность" Подгорица (MNE) - "Торсхавн" (FRO)

"Линфилд" (NIR) - "Борац" Баня-Лука (BIH)

"Шахтер" Солигорск (BLR) - "Фола" (LUX)

"Фольгоре" (SMR) - "Хибернианс" (MLT)

"Приштина" (KOS) - "Коннас-Ки" (WAL)

"Валюр" (ISL) - "Буде/Глимт" (NOR)

Группа 1

Сеяные

"Арда" (BUL)/"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)

"Динамо" Батуми (GEO)/БАТЭ (BLR)

"Партизан" (SRB)/ДАК-1904 (SVK)

"Астана" (KAZ)/"Арис" (GRE)

Несеяные

"Сочи" (RUS)/"Кешля" (AZE)

КуПС (FIN)/"Ворскла" (UKR)

"Петрокуб" (MDA)/"Сивасспор" (TUR)

"Арарат" (ARM)/"Шленск" (POL) Группа 2

Сеяные

ФКСБ (ROU)/"Шахтер" (KAZ)

"Шкупи" (MKD)/"Санта-Клара" (POR)

"Вележ" (BIH)/АЕК (GRE)

"Базель" (SUI)/"Партизани" (ALB)

Несеяные

"Эльфсборг" (SWE)/"Милсами" (MDA)

"Уйпешт" (HUN)/"Вадуц" (LIE)

"Олимпия" (SVN)/"Биркиркара" (MLT)

"Колос" (UKR) Группа 3

Сеяные

"Гзира Юнайтед" (MLT)/"Риека" (CRO)

"Пасуш" (POR)

"Гент" (BEL)/"Волеренга" (NOR)

"Дрита" (KOS)/"Фейеноорд" (NED)

Несеяные

РФШ (LVA)/"Пушкаш-Академия" (HUN)

"Люцерн" (SUI)

"Ларн" (NIR)/"Орхус" (DEN)

"Хиберниан" (SCO)/"Санта-Колома" (AND) Группа 4

Сеяные

"Виктория" (CZE)/"Динамо" Брест (BLR)

"Аустрия" (AUT)/"Брейдаблик" (ISL)

ПАОК (GRE)

"Мольде" (NOR)/"Серветт" (SUI)

Несеяные

"Дюделанж" (LUX)/"Богемиан" (IRL)

"Трабзонспор" (TUR)

"Абердин" (SCO)/"Хэкен" (SWE)

"Кауно Жальгирис" (LTU)/ТНС (WAL) Группа 5

Сеяные

"Аполлон" (CYP)/"Жилина" (SVK)

"Судува" (LTU)/"Ракув" (POL)

"Хаммарбю" (SWE)/"Марибор" (SVN)

"Копенгаген" (DEN)/"Торпедо" Жодино (BLR)

Несеяные

"Чукарички" (SRB)/"Сумгаит" (AZE)

"Локомотив" (BUL)/"Словацко" (CZE)

"Рубин" (RUS)

"Хайдук" (CRO)/"Тобол" (KAZ) Группа 6

Сеяные

"Сутьеска" (MNE)/"Маккаби" Тель-Авив (ISR)

ЦСКА София (BUL)/"Лиепая" (LVA)

"Карабах" (AZE)/"Ашдод" (ISR)

ЛАСК (AUT)

Несеяные

АЕЛ (CYP)/"Влазния" (ALB)

"Паневежис" (LTU)/"Войводина" (SRB)

"Погонь" (POL)/"Осиек" (CRO)

"Спартак" Трнава (SVK)/"Сепси" (ROU) Группа 7

Сеяные

"Дандолк" (IRL)/"Левадия" (EST)

"Хабнарфьордюр" (ISL)/"Русенборг" (NOR)

"Андерлехт" (BEL)

Несеяные

"Витесс" (NED)

"Домжале" (SVN)/"Хонка" (FIN)

"Университатя" (ROU)/"Лячи" (ALB)