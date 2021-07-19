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Определились потенциальные соперники Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК

Лига конференций
Обновлено
(3 голосов)

Матчи пройдут 5 и 12 августа

Определились потенциальные соперники Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК

УЕФА

Новина українською

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций в Ньоне – штаб-квартире европейского футбола.

Своих потенциальных будущих соперников узнали сразу два украинских клуба — полтавская "Ворскла" и ковалевский "Колос".

Соперником "Колоса" будет победитель пары "ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан).

"Ворскла", если пройдет во втором раунде "КуПС", дальше сыграет с победителем пары "Астана" (Казахстан) -"Арис" (Греция).

Напомним, что матчи Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Первые игры украинские команды сыграют на домашних полях.

Читайте такжеОнлайн жеребьёвки Лиги конференций. Ворскла и Колос узнают потенциальных соперников

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (11)
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Dimka26 (Чернигов)
19.07.2021 в 16:49
Нормально. Выиграть казахов вполне под силу.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2021 в 16:27
50 на 50. Но Полтаве еще надо финнам не про$₽@ть...
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
19.07.2021 в 16:22
Со всеми на этих стадиях можно играть. Колос и Ворскла выглядят посерьезней чем Олимпик и Александрия в 2015м.
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0
0
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 16:19
Зная как наши играют в Эвропе,то вполне можем вылететь.У нас низкий уровень чемпионата.Команды в ЕК не знают как играть и бояться.
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0
-1
wist15 (Киев)
19.07.2021 в 16:41
это ты писал на спортсру. Зачем здесь гадить?
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0
0
alktus (Хмельницкий)
19.07.2021 в 15:38
Хочется быть оптимистом. Но что то подсказывает минус два
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0
0
KDK2020 (Киев)
19.07.2021 в 15:37
Із вересня Колос з Ворсклою зосередяться на внутрішньому чемпіонаті. Головне, щоби після "розчарування" хазяї не самоліквідували клуби.
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+1
0
Камонплей
19.07.2021 в 15:35
Аріс буде злий і вже не гратиме так як з колосом минулоріч. А стяуа хоч ще не відновився після банкрутства, але це все ще стяуа.
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0
0
ratio (Дн-жинск)
19.07.2021 в 16:06
я бы казахов не списывал так уверенно
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0
0
Камонплей
19.07.2021 в 15:29
виглядає як ранні мінус два
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.07.2021 в 15:29
Нормальний жереб
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0
0


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