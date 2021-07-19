Определились потенциальные соперники Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК
Матчи пройдут 5 и 12 августа
УЕФА
Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций в Ньоне – штаб-квартире европейского футбола.
Своих потенциальных будущих соперников узнали сразу два украинских клуба — полтавская "Ворскла" и ковалевский "Колос".
Соперником "Колоса" будет победитель пары "ФКСБ" (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан).
"Ворскла", если пройдет во втором раунде "КуПС", дальше сыграет с победителем пары "Астана" (Казахстан) -"Арис" (Греция).
Напомним, что матчи Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Первые игры украинские команды сыграют на домашних полях.
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