Ворскла начала реализацию билетов на матч с КуПС
Стоимость билетов от 70 до 150 грн
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Билеты доступны на официальном сайте "Ворсклы" и на сайте esport.in.ua.
Стоимость билетов от 70 до 150 грн.
Напомним, что поединок состоится 29 июля в Полтаве.
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