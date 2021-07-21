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Ворскла начала реализацию билетов на матч с КуПС

Лига конференций
(1 голосов)

Стоимость билетов от 70 до 150 грн

Ворскла начала реализацию билетов на матч с КуПС

Новина українською

"Ворскла" начала реализацию билетов, на домашний, ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС".

Билеты доступны на официальном сайте "Ворсклы" и на сайте esport.in.ua.

Стоимость билетов от 70 до 150 грн.

Напомним, что поединок состоится 29 июля в Полтаве.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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