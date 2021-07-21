  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. КуПС – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги конференций
В тренде

КуПС – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

КуПС – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги конференций

Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Читайте такжеВорскла начала реализацию билетов на матч с КуПС

Клубный сезон 2021/22 откроется для украинских клубов еврокубковым матчем "Ворсклы". Сумеет ли команда Максимова достичь положительного результата на выезде? Какие на данный момент физические кондиции у полтавчан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 июля – в 18:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио) Трансляция Аудио онлайн стрим Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...