КуПС – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги конференций
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Ворскла
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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Клубный сезон 2021/22 откроется для украинских клубов еврокубковым матчем "Ворсклы". Сумеет ли команда Максимова достичь положительного результата на выезде? Какие на данный момент физические кондиции у полтавчан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 июля – в 18:55 по киевскому времени.
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