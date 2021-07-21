КуПС – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Читайте также Ворскла начала реализацию билетов на матч с КуПС

Клубный сезон 2021/22 откроется для украинских клубов еврокубковым матчем "Ворсклы". Сумеет ли команда Максимова достичь положительного результата на выезде? Какие на данный момент физические кондиции у полтавчан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 июля – в 18:55 по киевскому времени.