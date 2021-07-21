Шесть чемпионств, недорогой состав и вылеты из еврокубков. КуПС - первый соперник Ворсклы в ЛК

Полтавской "Ворскле" выпала великая честь. Команда Максимова станет первой из украинских представителей, которые сыграют в еврокубковом сезоне. Более того, они также станут первыми, кто дебютирует в новом турнире, имеющий название Лига Конференций.

В рамках отборочного поединка полтавчане сыграют против финского клуба "КуПС". Держим пари, что не так много футбольных болельщиков в принципе слышали о существовании подобного коллектива, а потому UA-Футбол собрал для вас главные факты, которые стоит знать о будущем сопернике "Ворсклы".

Начнем с главного. То есть, с самого начала. История финского клуба "КуПС" берет начало еще с 30-х годов прошедшего столетия. Точная дата основания - 16 марта 1923-го года. В этом году команда отпраздновала свое 98-летие. Для сравнения, полтавская "Ворскла" была основана в 1955-м. То есть, финский оппонент старше на 32 года.

"КуПС" - это сокращенное название команды. Полное именование - "Куопион Паллосеура". Располагается команда в финском городе Куопио с населением в 111 тысяч человек.

Свой первый сезон в высшем футбольном дивизионе Финляндии "КуПС" сыграл в 1930-м году, закончив на стадии полуфинала. Во время зарождения турнира он проводился по кубковой модели, прежде, чем перейти на классический вариант с круговой системой.

Всего, за почти 100-летнюю историю, будущий соперник "Ворсклы" шесть раз становился чемпионом своей страны. Большую часть - еще в прошлом столетии за период с 1956-го года по 1976-й год. Помимо былых заслуг, есть достижения и в новой эпохе клуба. В сезоне 2019 "КуПС" сумел стать национальным чемпионом, опередив "Интер Турку". Первую часть первенства подопечные Яни Хонкаваара закончили на второй строчке, однако, поделившись на две группы, сумели таки вырвать долгожданное золото. Первое за 43 года.

В целом "КуПС" считается одной из самых титулованных команд Финляндии. Чаще них титул брали лишь "Хака" (9 чемпионств), "ХПС" (9), "ТПС" (8), "ХИФК" (7). Особняком стоит футбольный клуб "ХИК", который доминирует на внутренней арене. 30 золотых медалей - самое яркое тому подтверждение.

Помимо шести чемпионских званий, "Куопион Паллосеура" трижды брал кубок Финляндии (1967/68, 88/89, 2021). В сезоне 2005/06 "КуПС" также стал обладателем кубка лиги. Итого на счету коллектива десять трофеев за 98 лет. "Ворскла" может похвастаться только одним кубком Украины, который они завоевали в 2009-м году.

Если на внутренней арене у "КуПС" хватает титулов и регалией, то в Европе все гораздо плачевнее. Коллектив 14 раз начинал свой путь в рамках одного из Еврокубков (Кубок Чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубка, Лига Чемпионов, Лига Европы), но до группового этапа ни разу так и не дошел, чаще всего вылетая на первых раундах отбора. Хотя есть и положительные моменты. В сезоне 2012/13 они прошли два отборочных раунда, уступив по итогу "Бурсаспору" (1:6), а во время кампании 2020/21 были на расстоянии вытянутой руки от группового этапа все той же ЛЕ. Им удалось пройти "Слован" и "Судуву", однако в последнем раунде отбора "КуПС" не обыграл "Клуж" (1:3).

"Ворскла" же, напомним, дважды играла на групповом раунде ЛЕ - в сезоне 2011/12 и 2018/19.

Символично, что в 1990-м году "КуПС" уже пересекался с украинским клубом. В рамках отборочного матча КОК они сыграли с киевским "Динамо". В Финляндии была ничья 2:2, а уже в ответном поединке "бело-синие" разгромили соперника 4:0.

Что из себя представляет нынешний "КуПС". Авторитетный портал Transfremarkt оценивает весь состав команды в четыре с половиной миллиона евро. Среди самых дорогих игроков числятся сразу трое - голкипер Отсо Виртанен, хавбек Янис Икауниекс и капитан Бисмарк Аджей-Боатенг. Каждый оценивается в 400 тысяч евро. Что интересно, Икауниекс - единственный игрок "КуПС", который играет в основе своей национальной сборной. За Латвию он провел 37 матчей и забил семь голов.

"Ворскла" в плане ценности состава существенно превосходит будущего оппонента. Весь состав команды Максимова оценивается в 13.9 миллионов евро, а сразу два игрока стоят миллион евро и более - Тилль (1.2) и Ризнык (1).

Еще один символичный факт, который касается ФК "КуПС" - это его лучший бомбардир. На счету центрального защитника Диого Томаса шесть голов. Тот факт, что центрбек - главный страйкер команды, говорит о силе коллектива на стандартах и общей слабости при позиционных атаках.

Главный тренер "Куопион Паллосеура" - Симо Валакари. В 2015-м году Валакари сотворил настоящую сенсацию, сделав "Сейняоен Ялкапаллокерхо" (ФК "СИК") чемпионом страны. Впервые в их истории. Сейчас 48-летний специалист, предпочитающий схему с тремя центрбеками (привет Юрию Максимову) считается одним из лучших тренеров на родине. Вполне возможно, что вместе с ним "КуПС" сумеет в седьмой раз в истории взять золотые медали.

Последнее. Стадион. Свои домашние матчи "КуПС" проводит на "Савон Саномат Арена". Сооружение вмещает в себя порядка пяти тысяч зрителей и было построено еще в 2005-м году. Уже сейчас известно, что иностранные болельщики не смогут посетить матч в Финляндии, а значит поддержка в игре с полтавчанами будет на стороне хозяев.

Игра "КуПС" - "Ворскла" состоится в четверг, 22-го июля. Начало - в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка, а на Youtube будет доступна аудио трансляция.