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Стало известно, кто в Украине покажет матч ЛК КуПС - Ворскла

Лига конференций
Обновлено
(3 голосов)

Евросезон для Украины стартует уже завтра

Стало известно, кто в Украине покажет матч ЛК КуПС - Ворскла

Новина українською

Завтра, 22 июля, "Ворскла" сыграет свой первый матч нынешнего сезона.

Команда Максимова в Финляндии в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций сыграет против местного "КуПС".

Поединок начнется в 19:00, а в прямом эфире в Украине его покажет ТК "Футбол 2".

Напомним, что ответный матч противостояния состоится через неделю.

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В статье: Ворскла (Полтава) Телеканал Футбол1/2/3 КуПС (Куопио)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.07.2021 в 19:42
Ф123 сделали из себя супер-пупер для себя. хорошо, что кроме Ф123 можно по другим трансляторам наблюдать игры. отказался от Ф123 и не жалею.
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Харьковчанин (Харків)
21.07.2021 в 18:57
Молодці що покажуть!
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+1
0
Wolodya (Тернопіль)
21.07.2021 в 18:50
22 липня!
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0
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