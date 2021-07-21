Стало известно, кто в Украине покажет матч ЛК КуПС - Ворскла
Евросезон для Украины стартует уже завтра
Завтра, 22 июля, "
Команда Максимова в Финляндии в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций сыграет против местного "КуПС".
Поединок начнется в 19:00, а в прямом эфире в Украине его покажет ТК "Футбол 2".
Напомним, что ответный матч противостояния состоится через неделю.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.07.2021 в 19:42
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Харьковчанин (Харків)
21.07.2021 в 18:57
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Wolodya (Тернопіль)
21.07.2021 в 18:50
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