ЛК. Второй квалификационный раунд. Старт Ворсклы и реальной борьбы в Таблице коэффициентов
Анонс первых матчей
УЕФА
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.
Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.
Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Для Украины интересные матчи, которые состоятся в основном пути.
Прежде всего, это матч КуПС (Финляндия) 19:00 "Ворскла" (Украина). Анонс можно прочитать ЗДЕСЬ >>>.
Матчи с участием конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:
- "Аустрия" (Австрия) 19:00 "Брейдаблик" (Исландия);
- "Сочи" (Россия) 19:00 "Кешля" (Азербайджан);
- "Гент" (Бельгия) 21:30 "Волеренга" (Норвегия);
- "Хайберниан" (Шотландия) 21:45 "Санта-Колома" (Андорра);
- "Абердин" (Шотландия) 21:45 "Хеккен" (Щвеция);
- "Дрита" (Косово) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).
Также интересны пары, в которых будут определяться будущие потенциальные соперники наших представителей и наших конкурентов.
- "Астана" (Казахстан) 16:00 "Арис" (Греция) – возможный соперник "Ворсклы";
- ФКСБ (Румыния) 21:30 "Шахтер" (Казахстан) – соперник "Колоса";
- "Паневежис" (Литва) 18:30 "Войводина" (Сербия) – соперник ЛАСК;
- РФШ (Латвия) 19:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия) – возможный соперник "Гента";
- "Гзира" (Мальта) 20:00 "Риека" (Хорватия) – возможный соперник "Хайберниана";
- "Судува" (Литва) 20:00 "Ракув" (Польша) – соперник "Рубина";
- "Лачи" (Албания) 20:00 "Университатя" (Румыния) – соперник "Андерлехта";
- "Партизан" (Сербия) 22:00 ДАК (Словакия) – возможный соперник "Сочи";
- "Дандолк" (Ирландия) 22:00 "Левадия" (Эстония) – соперник "Витесса".
Пять матчей уже состоялись. Их результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>.
Остальные матчи состоятся сегодня, 22-го июля.
Скриншот - soccerway
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