ЛК. Второй квалификационный раунд. Старт Ворсклы и реальной борьбы в Таблице коэффициентов

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.

Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Для Украины интересные матчи, которые состоятся в основном пути.

Прежде всего, это матч КуПС (Финляндия) 19:00 "Ворскла" (Украина). Анонс можно прочитать ЗДЕСЬ >>>.

Матчи с участием конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

"Аустрия" (Австрия) 19:00 "Брейдаблик" (Исландия);

"Сочи" (Россия) 19:00 "Кешля" (Азербайджан);

"Гент" (Бельгия) 21:30 "Волеренга" (Норвегия);

"Хайберниан" (Шотландия) 21:45 "Санта-Колома" (Андорра);

"Абердин" (Шотландия) 21:45 "Хеккен" (Щвеция);

"Дрита" (Косово) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Также интересны пары, в которых будут определяться будущие потенциальные соперники наших представителей и наших конкурентов.

"Астана" (Казахстан) 16:00 "Арис" (Греция) – возможный соперник "Ворсклы" ;

"Арис" (Греция) – возможный соперник ; ФКСБ (Румыния) 21:30 "Шахтер" (Казахстан) – соперник "Колоса" ;

"Шахтер" (Казахстан) – соперник ; "Паневежис" (Литва) 18:30 "Войводина" (Сербия) – соперник ЛАСК ;

"Войводина" (Сербия) – соперник ; РФШ (Латвия) 19:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия) – возможный соперник "Гента ";

"Академия Пушкаша" (Венгрия) – возможный соперник "; "Гзира" (Мальта) 20:00 "Риека" (Хорватия) – возможный соперник "Хайберниана" ;

"Риека" (Хорватия) – возможный соперник ; "Судува" (Литва) 20:00 "Ракув" (Польша) – соперник "Рубина" ;

"Ракув" (Польша) – соперник ; "Лачи" (Албания) 20:00 "Университатя" (Румыния) – соперник " Андерлехта" ;

"Университатя" (Румыния) – соперник " ; "Партизан" (Сербия) 22:00 ДАК (Словакия) – возможный соперник "Сочи" ;

; "Дандолк" (Ирландия) 22:00 "Левадия" (Эстония) – соперник "Витесса".

Пять матчей уже состоялись. Их результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>.

Остальные матчи состоятся сегодня, 22-го июля.

Скриншот - soccerway