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ЛК. Второй квалификационный раунд. Старт Ворсклы и реальной борьбы в Таблице коэффициентов

Лига конференций
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Анонс первых матчей

ЛК. Второй квалификационный раунд. Старт Ворсклы и реальной борьбы в Таблице коэффициентов

УЕФА

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.

Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Для Украины интересные матчи, которые состоятся в основном пути.

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Прежде всего, это матч КуПС (Финляндия) 19:00 "Ворскла" (Украина). Анонс можно прочитать ЗДЕСЬ >>>.

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Матчи с участием конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

  • "Аустрия" (Австрия) 19:00 "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Сочи" (Россия) 19:00 "Кешля" (Азербайджан);
  • "Гент" (Бельгия) 21:30 "Волеренга" (Норвегия);
  • "Хайберниан" (Шотландия) 21:45 "Санта-Колома" (Андорра);
  • "Абердин" (Шотландия) 21:45 "Хеккен" (Щвеция);
  • "Дрита" (Косово) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Также интересны пары, в которых будут определяться будущие потенциальные соперники наших представителей и наших конкурентов.

  • "Астана" (Казахстан) 16:00 "Арис" (Греция) – возможный соперник "Ворсклы";
  • ФКСБ (Румыния) 21:30 "Шахтер" (Казахстан) – соперник "Колоса";
  • "Паневежис" (Литва) 18:30 "Войводина" (Сербия) – соперник ЛАСК;
  • РФШ (Латвия) 19:00 "Академия Пушкаша" (Венгрия) – возможный соперник "Гента";
  • "Гзира" (Мальта) 20:00 "Риека" (Хорватия) – возможный соперник "Хайберниана";
  • "Судува" (Литва) 20:00 "Ракув" (Польша) – соперник "Рубина";
  • "Лачи" (Албания) 20:00 "Университатя" (Румыния) – соперник "Андерлехта";
  • "Партизан" (Сербия) 22:00 ДАК (Словакия) – возможный соперник "Сочи";
  • "Дандолк" (Ирландия) 22:00 "Левадия" (Эстония) – соперник "Витесса".

Пять матчей уже состоялись. Их результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>.

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Остальные матчи состоятся сегодня, 22-го июля.

ЛК. Второй квалификационный раунд. Старт Ворсклы и реальной борьбы в Таблице коэффициентов - изображение 1ЛК. Второй квалификационный раунд. Старт Ворсклы и реальной борьбы в Таблице коэффициентов - изображение 2

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