Тилль: Ждем от матча с КуПС динамичный футбол. Такой, что нравится болельщикам
Ворскла сегодня сыграет матч ЛК с финнами
vorskla.com.ua
Защитник "
"Финляндия поражает своей живописной местностью, много озер и зелено. Я впервые в жизни посещаю эту страну. Здесь прохладно, но для игры в футбол это то, что нужно.
Мы проверили состояние поля, на нем вполне можно играть, никаких опасений по этому поводу не имеем. Для нас самое главное - результат. Считаю, во время тренировочного сбора мы набрали хорошую физическую форму, сейчас уже не терпится выйти на поле в официальной игре.
О КуПС скажу лишь, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Сбалансированная в каждой линии команда, мы видели, как они могут быстро развивать свои атаки. Ждем динамичный футбол. Такой, что нравится болельщикам", - сказал люксембургский легионер "Ворсклы".
Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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