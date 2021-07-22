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Тилль: Ждем от матча с КуПС динамичный футбол. Такой, что нравится болельщикам

Лига конференций
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Ворскла сегодня сыграет матч ЛК с финнами

Тилль: Ждем от матча с КуПС динамичный футбол. Такой, что нравится болельщикам

vorskla.com.ua

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Оливье Тилль поделился мыслями об игре с "КуПС" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"Финляндия поражает своей живописной местностью, много озер и зелено. Я впервые в жизни посещаю эту страну. Здесь прохладно, но для игры в футбол это то, что нужно.

Мы проверили состояние поля, на нем вполне можно играть, никаких опасений по этому поводу не имеем. Для нас самое главное - результат. Считаю, во время тренировочного сбора мы набрали хорошую физическую форму, сейчас уже не терпится выйти на поле в официальной игре.

О КуПС скажу лишь, что их ни в коем случае нельзя недооценивать. Сбалансированная в каждой линии команда, мы видели, как они могут быстро развивать свои атаки. Ждем динамичный футбол. Такой, что нравится болельщикам", - сказал люксембургский легионер "Ворсклы".

Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль КуПС (Куопио)
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Источник:
ФК Ворскла

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