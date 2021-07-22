Кане и Степанюк в атаке. Стартовый состав Ворсклы на матч с КуПС
Стартовый состав полтавчан
vorskla.com.ua
Сегодня, 22 июля, "
Уже известен стартовый состав полтавчан на матч.
"Ворскла": Ризнык, Бондаренко, Яворский, Чеснаков, Тилль, Пуцлин, Скляр, Якубу, Пердута, Кане, Степанюк
Запсаные: Исенко, Ткаченко, Вакула, Эсеола, Коджови, Кравчук, Кушниренко, Луизау, Пешич, Челядин
Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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Комментарии (1)
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Рівнянин (Рівне)
22.07.2021 в 18:33
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