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Кане и Степанюк в атаке. Стартовый состав Ворсклы на матч с КуПС

Лига конференций
(1 голосов)

Стартовый состав полтавчан

Кане и Степанюк в атаке. Стартовый состав Ворсклы на матч с КуПС

vorskla.com.ua

Новина українською

Сегодня, 22 июля, "Ворскла" проведёт свой первый, выездной поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС".

Уже известен стартовый состав полтавчан на матч.

"Ворскла": Ризнык, Бондаренко, Яворский, Чеснаков, Тилль, Пуцлин, Скляр, Якубу, Пердута, Кане, Степанюк

Запсаные: Исенко, Ткаченко, Вакула, Эсеола, Коджови, Кравчук, Кушниренко, Луизау, Пешич, Челядин

Напомним, что поединок "КуПС" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Комментарии (1)
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Рівнянин (Рівне)
22.07.2021 в 18:33
Степанюк важельний,як трахтор.Я б його не ставив.
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