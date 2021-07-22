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ЛК. КуПС – Ворскла 2:2. Не пупсики. Здесь сложнее

Лига конференций
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(2 голосов)

Команда Максимова начинает еврокампанию с ничейного результата - второй квалификационный раунд

ЛК. КуПС – Ворскла 2:2. Не пупсики. Здесь сложнее

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В следующем сезоне Украина не сможет делегировать свою лучшую команду непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов. Это следствие провала в Таблице коэффициентов. Следствие именно таких матчей - когда на ранних этапах квалификации случались конфузы. Украина не имеет реально сильной "третьей силы" для борьбы в еврокубках, однако соперников калибра КуПС должны проходить даже четвертая и пятая силы.

Первый матч сезона, искусственное поле, кадровые изменения в межсезонье – это все отговорки для бедных. Реально "Ворскла" должна была сегодня побеждать финнов, но не все оказалось так просто. Вроде и начали активно: после прессинга на чужой половине поля заставили ошибиться вратаря соперника, Степанюк получил возможность для удара. Но гол прилетел в полтавские ворота. Простенькая передача из центра, габаритный нападающий КуПС Удо поставил корпус и продавил Яворского, развернулся и удачно пробил низом в дальний угол.

Финнам нужно отдать должное. Они играли в комбинационный футбол и пытались каждую свою атаку завершать ударом. В течение первого тайма таких набралось семь, три в створ. Кроме голевого, были еще опасные попытки Ниссиля, Боатенга, того же Удо. Благо, Ризнык, в отличие от эпизода на шестой минуте, действовал внимательно. В других эпизодах финны промахивались.

В течение первой половины первого тайма "Ворскле" было непросто. Зародыши атак проявлялись, но без акцентированного завершения. Игорь Пердута с правого края штрафной площади подал в никуда, впоследствии Кане с противоположного фланга неудачно подал мяч. Прорвало в середине тайма, когда Якубу классной разрезной передачей нашел Кане на левом фланге, Ибрагим, несмотря на прессинг со стороны двух оппонентов, сохранил мяч, притормозил и с острого угла пробил мимо голкипера – 1:1.

С плеч словно упал камень. Игроки Юрия Максимова раскрепостились, атаки стали возникать чаще. А главное – с завершением. Пердуте не хватило точности для результативного удара, Кане не вышел один на один лишь из-за офсайда, а Тилль со штрафного пробил чуть выше. Казалось, что полтавчане адаптировались к финским условиям.

Хотя второй тайм начался с ошибки Ризныка – неудачную игру на выходе подстраховали защитники. Но потом все вернулось в свое русло. Степанюк падал у линии ворот и претендовал на пенальти, однако арбитр не увидел здесь фола. В отличие от эпизода, который состоялся через несколько минут. "Ворскла" разогнала очередную атаку благодаря длинной передаче Яворского, Степанюк в штрафной площади прокидывал себе мяча и попал в выставленную руку Томаса – это уже пенальти. Оливье Тилль уверенно его реализовал.

"Ворскла" дальше не лезла на рожон. Казалось, что полтавчане готовы более пол тайма защищать победный счет. КуПС действительно активизировался, но слишком острых моментов не создавал. Удо вырывался на ударную позицию, но его заблокировали. Ничего не предвещало беды.

"Ворскла" быстро поняла, что отсиживаться в защите в условиях, когда соперник особо не давит – не привлекательное для зрителей дело. Поэтому полтавчан можно поблагодарить за то, что в конце поединка все же были попытки как позиционных атак, так и контрнаступлений. Жаль, что к Кане не дошла передача. Позже на ударную позицию не вышел Вакула, хотя шансы были. Еще несколько стандартов. Все шло до победы "Ворсклы", но звоночек на 90+1-й минуте прозвенел громко - Удо мощно ударил из пределов штрафной площади, но Ризнык сделал сейв. Финны пошли в атаку всеми силами и заработали угловой на 90+6-й минуте, что было уже "сверхурочно" в контексте того, что добавил рефери. Но увы... подача, рикошет, сумбур, несвоевременное падение нескольких игроков украинской команды, несуразный удар – мяч в сетке. Классика жанра болезненных потерь. Однако есть еще домашний матч.

Главное, там сыграть спокойно и надежно, используя свои шансы.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд
22.07.2021. Финляндия. Куопио. Куопион Кескускенття
Арбитр в поле - Дмитрий Дмитриев (Беларусь)

КуПС (Куопио, Финляндия) - "Ворскла" (Полтава, Украина) 2:2
Голы: Удо 6, Томас 90+6 - Кане 29, Тилль (пен.) 56

КуПС: Крейдель - Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки (Хейнанен 83), Каррильо - Себбан (Рангель 80), Аджей-Боатенг - Узочукву, Попович (Икауниекса 61), Ниссиля - Удо

"Ворскла": Ризнык - Чеснаков, Яворский, Бондаренко - Пердута, Пуцлин (Кравчук 89), Скляр, Тилль, Якубу - Кане (Челядин 77) - Степанюк (Вакула 83)

Предупреждения: Попович 43, Себбан 64, Ниссиля 81, Аджей-Боатенг 84 – Бондаренко 68, Скляр 90+6

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В статье: Ворскла (Полтава) Лига конференций
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Комментарии (45)
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vlotko (Броди)
22.07.2021 в 21:23
Такі ворсли , а наступний колос, грають у нас тільки на пониження в таблиці коефіцієнтів.
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0
0
Comment06 (Украина)
22.07.2021 в 21:18
Хотели как лучше, а получилось как всегда! Первая потеря на ровном месте- вместо 1 очка положили в копилку 0,5. А потом в конце сезона предъявляем претензии Шахтеру и Динамо- не добрали очков!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
22.07.2021 в 21:15
Ворскла позволила себе слишком много ошибок. Удачи в ответном матче, но Максимову надо провести определенную работу над глупыми ошибками
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+4
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
22.07.2021 в 21:14
Ворскла безусловно сильнее, но обыгрывать "на классе" не умеет. Верю в победу в Полтаве.
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2021 в 21:12
самое интересное что в первом тайме не набросили дополнительного нисколько, хотя были задержки. Все как-то однобоко.
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+1
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
22.07.2021 в 21:11
Яворський - муд(р)ило матчу. Привіз гол, небезпечний штрафний, а потім через його симуляцію травми арбітр компенсував ігровий час.
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+4
0
avatar
Shtaket (Poltava)
22.07.2021 в 21:23
Там по моему вопросы по Скляру !!!!? Куда он летел что заработал желтую , а дальше и пропущенный гол !!!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2021 в 21:09
Добавили пока не сравняют...
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.07.2021 в 21:09
Итти кузьку!
Ответить
+2
0
Дыр0к0л (Енакиево)
22.07.2021 в 21:08
Оборались, колхозники
Ответить
+4
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
22.07.2021 в 21:10
а радости-то у тебя, дырявенький!
Ответить
+3
-6
Дыр0к0л (Енакиево)
22.07.2021 в 21:13
Я тебя дырявил, забыл уже?
+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
22.07.2021 в 21:17
держи свои гомоэротические фантазии при себе, я не по тем делам, моисеев)
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
22.07.2021 в 21:07
Пупс сравнял счет, когда подходила к концу 6 добавленная минута, тогда как к осн.времени добавили 4 - из серии "а шо, так можно было". Ну лан. Абсолютно все моменты у своих ворот привезли сами себе, это радует. Думаю, финнов дома добьют, но с такой игрой как-то тревожненько, даже с учетом дебютного матча
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+4
-2
avatar
Крестоносец. (Полтава)
22.07.2021 в 21:07
Ворскла просто обожает пропускать на последних минутах матча! Локомотива, Спортинг, Жилина и КуПС передают привет!
Ответить
+5
0
Fancules (Дрогобич)
22.07.2021 в 21:07
Не можу сказати, що Ворскла грала погано, в кінці першого і на початку другого таймів контролювали гру, не даючи супернику шансу, але щось в кінці вже занадто підсіли, за що і були покарані, нажаль. І так, терміново потрібно знайти сильніших нападників команді.
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+2
0
kravaserega (Kyiv)
22.07.2021 в 21:05
С такой игрой Ворскле нечего делать в группе, будет за счастье, если дойдут до плей-офф
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+1
-4
Fancules (Дрогобич)
22.07.2021 в 21:15
Може поки що не варто робити таких висновків по одній грі, тим більше першій грі сезону. А я чомусь впевнений, що Ворскла зайде далеко)
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+1
0
аалекс ( Крым)
22.07.2021 в 21:04
Обидно, конечно, но кто им доктор. Думаю, что к ответному матчу Ворскла будет выглядеть лучше. Судья дал переиграть многовато, тем не менее, играть нужно, не расслабляясь, до финального свистка.
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2021 в 21:02
а так... Ворскла моглда добивать соперника. Но очень много брака в завершающей фазе.. в целом соперник проходной и счет приемлемый для Ворсклы.
Ответить
+4
0
Зритель (Харьков)
22.07.2021 в 21:08
Правило выездного гола отменено. Так что счёт вполне приемлемый для всех.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2021 в 21:13
ну отменили и ладно. ничья на выезде - это все равно достойно. Не думаю, что дома Ворскла будет хуже играть.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2021 в 21:01
С одной стороын сами виноваты .. С другой стороны + 2 минуты набрасывать... задержек не было так много.
Ответить
+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 21:00
Клуб "Ворскла" будет в 2021 году переименован. По инициативе руководства и ультрас клубу вернут историческое название. В середине 1950-х годов в Полтаве по инициативе первого секретаря обкома Компартии Украины Михаила Стахурского была создана футбольная команда, которая защищала цвета ДСО «Колхозник». Первый матч в рамках первенства Украины среди коллективов физкультуры «Колхозника» состоялся 2 мая 1955 года в Полтаве на стадионе «Урожай». Соперником стал одесский «Шахтёр». Матч закончился со счетом 0:2, а уже в следующем году «Колхозник» выигрывает свой первый трофей — Кубок УСCР.
Ответить
0
-10
Просто любитель (Днепр)
22.07.2021 в 21:01
Прям в точку. Команда играла уже под будущим прошлым названием. КОЛХОЗНИК
Ответить
+1
-4
avatar
Shtaket (Poltava)
22.07.2021 в 21:05
Кто бы говорил про переименования команды , как говориться чья бы корова мычала .
Ответить
+5
0
Просто любитель (Днепр)
22.07.2021 в 21:07
КОЛХОЗНИК на стадионе УРОЖАЙ возьмёт лигу конференций. Это будет что-то
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
22.07.2021 в 21:08
это троллинг позапрошлого десятилетия от фанатов Металлурга)
Ответить
+2
-1
NikosFutboloidos (Chop)
22.07.2021 в 21:00
Цей КуПС досить непоганий, принаймні не гірший Ворскли. І взагалі фінский футбол на підйомі.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.07.2021 в 21:09
гірший. довольно дубовая команда
Ответить
+1
-1
avatar
Shtaket (Poltava)
22.07.2021 в 20:57
Ворскла сама виновата что бросила играть , но и судья тоже дал играть , такое ощущение что играли до забитого !!
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+4
0
avatar
Drovko (Lviv)
22.07.2021 в 20:56
Мда...як так можна? Знову стара хвороба наших команд пропускати на останніх секундах...невже не можна було винести той мяч..рано розслабилися... І чому додано 4 хв. а грали майже 6? А очки в таблицю дуже потрібні...
Ответить
+3
0
kvna (кременчуг)
22.07.2021 в 20:55
судья конечно тоже переиграли 2 мин. , но при подаче углового стояли как бараны
Ответить
+4
0
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 20:55
Позорники))))))))Уровень игры ДНО.Яровский,Скляр,Бондаренко вообще уровень 3-й лиги.Без Кулача нападения нет.Замены ослабили.Вакула,Челядин,Кравчук просто бегуны без техники.Ждал целую неделю чтоб увидить такое.фины молодцы что дожали-без характера играть в ЕК нет смысла.Нужно искать игроков в нападение и атакующих.Форца Ворскла!С такой игрой Днепр-1 в понедельник разорвет НАС.
Ответить
+1
-6
Просто любитель (Днепр)
22.07.2021 в 21:00
Надеюсь что порвём вас
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 21:01
А я надеюсь что мы вас.
+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 21:02
Я вас примирю... ДИНАМО выпорет и вас, и вас.....
Ответить
0
-4
Просто любитель (Днепр)
22.07.2021 в 21:02
дЫрнамо сосать будет
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2021 в 21:02
Эсеолы еще в деле не видели.
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
22.07.2021 в 21:05
эссеола дно,говорю как тиффози Ворсклы
0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2021 в 21:14
Ну в Кайрате неплохо смотрелся вроде
0
0
avatar
scorpius (Ck)
22.07.2021 в 20:55
"Порадовали" в конце
Ответить
+2
0
Kela (Одесса)
22.07.2021 в 20:54
идиоты, зачем вам еврокубки с такой игрой и таким желанием?
Ответить
+2
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
22.07.2021 в 20:53
Як завжди мабуть тягнули час.
Ответить
+3
0
urik (Кривой Рог)
22.07.2021 в 20:53
Окончание ---это пи...ц. Так умеем играть только мы.
Ответить
+8
0


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