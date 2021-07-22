ЛК. КуПС – Ворскла 2:2. Не пупсики. Здесь сложнее

В следующем сезоне Украина не сможет делегировать свою лучшую команду непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов. Это следствие провала в Таблице коэффициентов. Следствие именно таких матчей - когда на ранних этапах квалификации случались конфузы. Украина не имеет реально сильной "третьей силы" для борьбы в еврокубках, однако соперников калибра КуПС должны проходить даже четвертая и пятая силы.

Первый матч сезона, искусственное поле, кадровые изменения в межсезонье – это все отговорки для бедных. Реально "Ворскла" должна была сегодня побеждать финнов, но не все оказалось так просто. Вроде и начали активно: после прессинга на чужой половине поля заставили ошибиться вратаря соперника, Степанюк получил возможность для удара. Но гол прилетел в полтавские ворота. Простенькая передача из центра, габаритный нападающий КуПС Удо поставил корпус и продавил Яворского, развернулся и удачно пробил низом в дальний угол.

Финнам нужно отдать должное. Они играли в комбинационный футбол и пытались каждую свою атаку завершать ударом. В течение первого тайма таких набралось семь, три в створ. Кроме голевого, были еще опасные попытки Ниссиля, Боатенга, того же Удо. Благо, Ризнык, в отличие от эпизода на шестой минуте, действовал внимательно. В других эпизодах финны промахивались.

В течение первой половины первого тайма "Ворскле" было непросто. Зародыши атак проявлялись, но без акцентированного завершения. Игорь Пердута с правого края штрафной площади подал в никуда, впоследствии Кане с противоположного фланга неудачно подал мяч. Прорвало в середине тайма, когда Якубу классной разрезной передачей нашел Кане на левом фланге, Ибрагим, несмотря на прессинг со стороны двух оппонентов, сохранил мяч, притормозил и с острого угла пробил мимо голкипера – 1:1.

С плеч словно упал камень. Игроки Юрия Максимова раскрепостились, атаки стали возникать чаще. А главное – с завершением. Пердуте не хватило точности для результативного удара, Кане не вышел один на один лишь из-за офсайда, а Тилль со штрафного пробил чуть выше. Казалось, что полтавчане адаптировались к финским условиям.

Хотя второй тайм начался с ошибки Ризныка – неудачную игру на выходе подстраховали защитники. Но потом все вернулось в свое русло. Степанюк падал у линии ворот и претендовал на пенальти, однако арбитр не увидел здесь фола. В отличие от эпизода, который состоялся через несколько минут. "Ворскла" разогнала очередную атаку благодаря длинной передаче Яворского, Степанюк в штрафной площади прокидывал себе мяча и попал в выставленную руку Томаса – это уже пенальти. Оливье Тилль уверенно его реализовал.

"Ворскла" дальше не лезла на рожон. Казалось, что полтавчане готовы более пол тайма защищать победный счет. КуПС действительно активизировался, но слишком острых моментов не создавал. Удо вырывался на ударную позицию, но его заблокировали. Ничего не предвещало беды.

"Ворскла" быстро поняла, что отсиживаться в защите в условиях, когда соперник особо не давит – не привлекательное для зрителей дело. Поэтому полтавчан можно поблагодарить за то, что в конце поединка все же были попытки как позиционных атак, так и контрнаступлений. Жаль, что к Кане не дошла передача. Позже на ударную позицию не вышел Вакула, хотя шансы были. Еще несколько стандартов. Все шло до победы "Ворсклы", но звоночек на 90+1-й минуте прозвенел громко - Удо мощно ударил из пределов штрафной площади, но Ризнык сделал сейв. Финны пошли в атаку всеми силами и заработали угловой на 90+6-й минуте, что было уже "сверхурочно" в контексте того, что добавил рефери. Но увы... подача, рикошет, сумбур, несвоевременное падение нескольких игроков украинской команды, несуразный удар – мяч в сетке. Классика жанра болезненных потерь. Однако есть еще домашний матч.

Главное, там сыграть спокойно и надежно, используя свои шансы.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд

22.07.2021. Финляндия. Куопио. Куопион Кескускенття

Арбитр в поле - Дмитрий Дмитриев (Беларусь)

КуПС (Куопио, Финляндия) - "Ворскла" (Полтава, Украина) 2:2

Голы: Удо 6, Томас 90+6 - Кане 29, Тилль (пен.) 56

КуПС: Крейдель - Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки (Хейнанен 83), Каррильо - Себбан (Рангель 80), Аджей-Боатенг - Узочукву, Попович (Икауниекса 61), Ниссиля - Удо

"Ворскла": Ризнык - Чеснаков, Яворский, Бондаренко - Пердута, Пуцлин (Кравчук 89), Скляр, Тилль, Якубу - Кане (Челядин 77) - Степанюк (Вакула 83)

Предупреждения: Попович 43, Себбан 64, Ниссиля 81, Аджей-Боатенг 84 – Бондаренко 68, Скляр 90+6