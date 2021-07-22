ЛК. Второй отборочный раунд. Гол Вакулко и молдаванский фейерверк удалений в Эльфсборге

Продолжается очередной раунд квалификации Лиги конференций, нового турнира от УЕФА, дебютный розыгрыш которого стартовал этим летом. Участие во втором раунде отбора принимают 90 команд, двухматчевые противостояния проходят с 20 по 29 июля. Первые поединки свои пары проводят со вторника по четверг. В групповой этап пробьются 22 команды.

Арарат (Армения) – Шленск (Польша) 2:4

Голы: Браво (49), Акопян (84) – Голля (20), Пясецки (50), Пих (70, 90+1)

“Шленск” сделал весомый шаг для выхода в следующий раунд, забив четыре выездных гола в игре с “Араратом”. Армянский коллектив здорово держался до средины второго тайма, но форвард польской команды Роберт Пих сделал дубль в концовке, практически предрешив исход дуэли.

Астана (Казахстан) – Арис (Греция) 2:0

Голы: Томасов (25, 71)

Представитель Казахстана “Астана” тоже добыл себе преимущество в два мяча перед повторным противостоянием с “Арисом”. Главным героем встречи стал хавбек хозяев Марин Томасов, оформивший дубль. Греки не сумели воспользоваться численным преимуществом после удаления Шимуновича на 76-й минуте и поедут домой без гостевых голов.

Паневежис (Литва) – Войводина (Сербия) 0:1

Гол: Чович (70)

Сербская “Войводина” в осторожном стиле минимально переиграла литовский “Паневежис”. Хозяева владели игровым преимуществом, нанесли на 10 ударов больше соперника, но “Войводина” оказалась точнее – единственный мяч на счету Човича.

Мольде (Норвегия) – Серветт (Швейцария) 3:0

Голы: Брюнхильдсен (7), Омойжуанфо (32), Эйкрем (59)

Успешный день для скандинавского футбола начал “Мольде”, уничтожив у себя дома швейцарский “Серветт”. Отметим отменную конвертацию норвежцев – для трёх голов им понадобилось всего 5 ударов, в то время как гости сделали 16 подобных безуспешных попыток.

Олимпия Любляна (Словения) – Биркиркара (Мальта) 1:0

Гол: Нукич (78)

Бронзовый призёр последнего чемпионата Словении “Олимпия Любляна” в скромной манере переиграла “Биркиркару”. Единственный гол в ворота мальтийцев забил форвард Мустафа Нукич под занавес поединка.

Аустрия Вена (Австрия) – Брейдаблик (Исландия) 1:1

Голы: Джуричин (32) – Сигурдарсон (47)

“Аустрия Вена” неожиданно оступилась на своём поле в матче с исландским “Брейдабликом”. Австрийцы повели на 32-й минуте после удара Джуричина, но островитяне ответили на это мячом Сигурдарсона. Крайне удачный результат для гостей.

Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Израиль) 0:0

В Карабахе сегодня царило полное умиротворение в поединке одноименного клуба против “Ашдода” из Израиля. Спокойствие в матче было нарушено лишь раз, когда судья удалил защитника хозяев Максима Медведева. Но вот голы соперники оставили на ответный поединок.

РФШ (Латвия) – Пушкаш-Академия (Венгрия) 3:0

Голы: Лемаич (8, 25, пен), Фризенбихлер (18)

Латвийский РФШ продолжает уверенно идти по дистанции квалификации. В первые 25 минут РФШ забил трижды, после чего без лишних усилий довёл игру до победы. После такого у “Пушкаш-Академии” призрачные шансы на камбек.

Сочи (Россия) – Кешля (Азербайджан) 3:0

Голы: Родригао (10), Нобоа (67, пен), Барсов (81)

Ещё один разгром случился во встрече “Сочи” – “Кешля”. За российский коллектив забивали Родригао и Барсов, а Нобоа традиционно реализовал пенальти. Тут исход тоже практически предрешён.

Дедюланж (Люксембург) – Богемиан (Ирландия) 0:1

Гол: Тирни (11)

В миниатюрном Люксембурге местный “Дедюланж” оказал солидное сопротивление ирландскому “Богемиану”, но всё равно проиграл. За дублинцев забил 20-летний форвард Росс Тирни.

Динамо Тбилиси (Грузия) – Маккаби Х (Израиль) 1:2

Голы: Папава (88) – Ацили (8), Давид (66)

В матче команд с самыми популярными названиями в европейском футболе победил “Маккаби”. Клуб из Хайфы вёл на выезде 0:2, но “Динамо” сумел отыграть один мяч в самой концовке и слегка повысил свои шансы на успешный выезд в Израиль.

Хаммарбю (Швеция) – Марибор (Словения) 3:1

Сельмани (55, 64, 87, пен) – Жугель (60)

Главной звездой сегодняшнего вечера в Стокгольсе стал форвард Астрит Сельмани, оформивший хет-трик за “Хаммарбю”. “Марибор” ответил на это мячом Жугеля.

Эльфсборг (Швеция) – Милсами (Молдова) 4:0

Голы: Вяйсянен (2), Оккельс (25), Фрик (43), Хольст (82)

“Эльфсборг” решил поддержать соотечественников из “”Хаммарбю”, добыв ещё более уверенную победу. На четыре гола шведов молдаване из “Милсами” ответили тремя (!) удалениями. Три красных карточки на 10 общекомандных фолов – это ещё постараться надо было.

Копенгаген (Дания) – Торпедо Ж (Беларусь) 4:1

Голы: Фальк (43), Вильчек (47, 62), Винн (65, пен) – Оуа (90+2)

“Копенгаген” подтвердил статус одного из фаворитов квалификации, разгромив “Торпедо” из Жодино. Датчане решили судьбу путёвки дальше ударными отрезками до и после перерыва. Беларусы же ответили мячом престижа Оуа на последних секундах.

Спартак Тр (Словакия) – Сепси (Румыния) 0:0

“Спартак” Трнава и румынский “Сепси” выдали очень сдержанный футбол и разошлись нулевой мировой. Исход дуэли решится уже в Румынии.

Судува (Литва) – Ракув (Польша) 0:0

“Судува” и “Ракув” поддержали унылый настрой “Спартака” и “Сепси”, тоже обойдясь без голов. Посмотрим, не повторится ли нулевой сценарий и в ответной встрече в Польше.

Лячи (Албания) – Университатя Крайова (Румыния) 1:0

Голы: Зарубица (36)

Албанский “Лячи” на своём поле минимально переиграл “Университатя Крайова”. Единственны мяч за хозяев забил человек с говорящей фамилией Деян Зарубица.

Локомотив Пловдив (Болгария) – Словацко (Чехия) 1:0

Голы: Витанов (89)

Болгары тоже сегодня провели хороший день. “Локомотив” из Пловдива в концовке вырвал победу у “Словацко” благодаря голу Витанова.

ЦСКА София (Болгария) – Лиепая (Латвия) 0:0

А вот ЦСКА София и вовсе мог бы претендовать на победу над латвийском “Лиепаей”, но не сумел конвертировать преимуществом – как итог нули.

Виктория П (Чехия) – Динамо Брест (Беларусь) 2:1

Голы: Шулц (22), Каша (33) – Шестюк (79)

Частый гость европейских баталий “Виктория” Пльзень дома переиграла “Динамо” Брест. Шансы беларусов перед ответной игрой сохранил мяч Шестюка, а за чехов забивали Шулц и Каша.

Гзира (Мальта) – Риека (Хорватия) 0:2

Голы: Бушня (57), Ампем (77)

Хорватская “Риека” улетела из Мальты в победой в два мяча – забивали Бушня и Ампем. “Гзира” доигрывала последние 8 минут в большинстве, но отыграть хотя бы один гол не сумела.

Динамо Батуми (Грузия) – БАТЭ (Беларусь) 0:1

Гол: Нехайчик (83)

БАТЭ отстоял честь беларуского футбола, выиграв непростой выездной поединок против “Динамо” в Батуми. Единственный мяч в поединке провёл Павел Нехайчик.

АЕЛ (Кипр) – Влазния (Албания) 1:0

Гол: Шчепович (45+2)

А вот на Кипре сегодня праздник. Местный АЕЛ переиграл албанский клуб “Влазния”. Гости не дотерпели до перерыва, пропустив в компенсированное время от Шчеповича. Мяч Стефана стал единственным в игре.

Петрокуб (Молдова) – Сивасспор (Турция) 0:1

Гол: Османпаша (16)

“Сивасспор” покинет Молдову с победой в кармане. Победу над “Петрокубом” туркам принёс Джанер Осимпаша. Ятабаре мог удвоить преимущество перед самым финальным свистком, но смазал пенальти.

Аполлон Л (Кипр) – Жилина (Словакия) 1:3

Голы: Жради (25) – Дюриш (5), Бернат (45+1, 52, пен)

А вот кипрскому “Аполлону” в четверг досталось, ведь к ним прибыла “Жилина”. Главным героем в составе слловаков стал Бернат, оформивший дубль в середине матча.

Рига (Латвия) – Шкендия (Македония) 2:0

Голы: Ната (13), Вакулко (52)

В столице Латвии “Рига” переиграла представителя Македонии “Шкендию”. Хозяева забивали на старте каждого из таймов – сначала это сделал Ната, а потом и наш Юрий Вакулко.

Теута (Албания) – Интер Эскальдес (Андорра) 0:2

Голы: Сольдевила (37, 56)

“Интер Эскальдес” шокировал “Теуту” в её логове, выиграв с разницей в два мяча. Оба гола на счету Сольдевилы.