Федецкий: Ворскла должна проходить КуПС и выходить в следующий раунд квалификации ЛК

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результат первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций "КуПС" - "Ворскла" (2:2).

"Победа 2:1 "Ворсклы" была бы поприятнее, чем ничья 2:2. Понятно, что соперник из Финляндии умеет забивать. После победы полтавчанам было бы поспокойнее. Но, тем не менее дома при своих болельщиках "Ворскла" должна проходить "КуПС" и выходить в следующий раунд квалификации Лиги Конференций. Мне кажется, у полтавчан не должно возникнуть проблем, если не будет какого-нибудь футбольного казуса.

Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь "Ворскле" нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, "Ворскла" при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова", - сказал Федецкий.