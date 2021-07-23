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Федецкий: Ворскла должна проходить КуПС и выходить в следующий раунд квалификации ЛК

Лига конференций
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Артем верит в победу полтавчан в ответном матче

Федецкий: Ворскла должна проходить КуПС и выходить в следующий раунд квалификации ЛК

Фото: ФК Ворскла

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Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результат первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций "КуПС" - "Ворскла" (2:2).

"Победа 2:1 "Ворсклы" была бы поприятнее, чем ничья 2:2. Понятно, что соперник из Финляндии умеет забивать. После победы полтавчанам было бы поспокойнее. Но, тем не менее дома при своих болельщиках "Ворскла" должна проходить "КуПС" и выходить в следующий раунд квалификации Лиги Конференций. Мне кажется, у полтавчан не должно возникнуть проблем, если не будет какого-нибудь футбольного казуса.

Да, победа на выезде была бы поприятнее. Теперь "Ворскле" нужно начинать все с нуля. Но, я думаю, "Ворскла" при своих болельщиках однозначно забьет. Мне кажется, соперник тоже может забить. Здесь все в руках полтавчан. Двенадцатый игрок полтавской команды – это фанаты. Думаю, никаких глобальных проблем не должно возникнуть у команды Юрия Максимова", - сказал Федецкий.

Напомним, что ответный матч состоится 29-го июля в Полтаве. Начало - 19:00.

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В статье: Артем Федецкий Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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