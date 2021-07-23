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Сергей Чуйченко: КуПС ничего не создал, но при этом забил Ворскле два мяча

Лига конференций
(1 голосов)

Экспресс-анализ матча от легенды полтавчан

Сергей Чуйченко: КуПС ничего не создал, но при этом забил Ворскле два мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий «Ворсклы» Сергей Чуйченко прокомментировал игру полтавчан в первом матче Лиги конференций против финского КуПСА, закончившуюся ничейным результатом 2:2

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- Играли, играли, должны были выиграть, но, увы, довольствовались ничейным результатом, - взял слово Чуйченко. - А ведь «Ворскла» классом сильнее финнов! Просто не использовали свои моменты, и в конце расплатились. Получили навал, недоработали в защите, и хозяева даже не забили, а затолкали мяч в ворота. Правда, перед этим для полтавчан прозвучал тревожный звоночек, когда Резник спас команду от верного гола. Можно сетовать на арбитра, который добавил четыре минута, а забили на шестой, но это не должно быть отговоркой. Когда ведете 2:1, концентрация необходима вплоть до последней секунды, пока не услышите финальный свисток. Первые пятнадцать минут матча, видимо наши привыкали к искусственному покрытию, к необычному отскоку мяча, пока вкатывались в игру, пропустили гол, который выбил их на некоторое время.

Потом взяли инициативу в свои руки, и контроль над игрой. Все шло хорошо, и должно было закончиться благоприятно. «Ворскла» своей активностью, заставила ошибаться финнов, которые начали грешить браком в передачах. У хозяев единственно светлое пятно на поле был Боатенг, умеющий и придержать мяч и сделать острую передачу, одним словом лидер. КуПС ничего не создал, но при этом забил два мяча, и в такой ситуации есть большие вопросы к обороне. Упущенная победа при явном преимуществе, и как итог получили обидную ничью.

Как для первой официальной игры «Ворскла» смотрелась неплохо, и я уверен на 100 процентов, что в Полтаве подопечные Максимова обыграют финнов и пройдут в следующий этап. По классу и игре «Ворскла» смотрелась лучше. Ответный матч дома, при поддержке зрителей, на травяном газоне, и в совокупности даст нам преимущество, - сказал эксперт.

Напомним, что первый матч между КуПС и "Ворсклой" завершился со счетом 2:2. Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится в Полтаве через неделю.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Комментарии (5)
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Prach13 (Дрогобич)
23.07.2021 в 13:01
Краще б пояснив чому захисники в своій штрафній відвертають голову від мяча?це точно професіонали?чому команда в кінці,замість контролю мяча!сіта на свою штрафну і відбивалися,вони реально так високо оцінювали суперника?чи так низько оцінили себе?
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dmtroyan (Полтава)
23.07.2021 в 12:54
Дома полтавчани случайно пропустять ще, потім случайний пеналь або червона картка, а ще случайний рикошет і не случайно буде як завжди в єврокубках 0 очків у загальну копилку клубів. У фінів грали в основному на виніс м"яча, не намагаючись його зберігати, командна ігра була епізодами. З такою тактикою в Європі нічого робити.
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SiriuS (Сребное)
23.07.2021 в 12:06
Не создал??? Да еле ноги унесли
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genpet (Николаев)
23.07.2021 в 12:02
Ну да, дожили, что клубные финские команды, стали для нас соперниками
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.07.2021 в 11:09
Наші "майстри" так вміють...
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