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Последний матч Григорчука в Шахтере. Как Солигорск команде из Люксембурга проиграл - ВИДЕО

Лига конференций
(2 голосов)

"Горняки" сумели отыграть лишь один мяч

Последний матч Григорчука в Шахтере. Как Солигорск команде из Люксембурга проиграл - ВИДЕО

Фото: fcshakhter.by

Новина українською

Вчера, 22 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Солигорский "Шахтер", в качестве хозяина поля, потерпел поражение от люксембургской "Фолы". Команда, под руководством Романа Григорчука в первом тайме пропустила два мяча, сумев отыграть лишь один.

Ответная игра состоится 29 июля.

Добавим также, что сегодня пресс-служба "горняков" сообщила о прекращении сотрудничества с украинским тренером - Романом Григорчуком.

Лига конференций
2-й отборочный раунд
1-й матч
"Шахтер" Солигорск – "Фола" 1:2
Голы: Стасевич, 67 – Омосанья, 19, Мустафич, 44.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Фола (Эш)
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.07.2021 в 12:20
Кабздець
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