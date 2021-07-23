Последний матч Григорчука в Шахтере. Как Солигорск команде из Люксембурга проиграл - ВИДЕО

Вчера, 22 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Солигорский "Шахтер", в качестве хозяина поля, потерпел поражение от люксембургской "Фолы". Команда, под руководством Романа Григорчука в первом тайме пропустила два мяча, сумев отыграть лишь один.

Ответная игра состоится 29 июля.

Добавим также, что сегодня пресс-служба "горняков" сообщила о прекращении сотрудничества с украинским тренером - Романом Григорчуком.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

1-й матч

"Шахтер" Солигорск – "Фола" 1:2

Голы: Стасевич, 67 – Омосанья, 19, Мустафич, 44.