Последний матч Григорчука в Шахтере. Как Солигорск команде из Люксембурга проиграл - ВИДЕО
"Горняки" сумели отыграть лишь один мяч
Фото: fcshakhter.by
Вчера, 22 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.
Солигорский "Шахтер", в качестве хозяина поля, потерпел поражение от люксембургской "Фолы". Команда, под руководством Романа Григорчука в первом тайме пропустила два мяча, сумев отыграть лишь один.
Ответная игра состоится 29 июля.
Добавим также, что сегодня пресс-служба "горняков" сообщила о прекращении сотрудничества с украинским тренером - Романом Григорчуком.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
1-й матч
"Шахтер" Солигорск – "Фола" 1:2
Голы: Стасевич, 67 – Омосанья, 19, Мустафич, 44.
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