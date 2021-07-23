Герой футбольного дня. Наджеб Якубу

Всегда обидно и болезненно терять победу на последних минутах. А когда потеря случается на последней секунде, как вчера в матче с участием "Ворсклы", то и подавно. Болельщикам полтавчан не привыкать к таким разочарованиям: вылеты от "Жилины" и "Локомотивы", наверное, до сих пор снятся в ужасах. С КуПС, благо, есть еще второй матч. Еще не все потеряно.

Потеряны только драгоценные очки в Таблицу коэффициентов. Даже 0,5 – это потеря. В прошлом сезон, например, не хватило одной победы, или двух ничьих, чтобы не позволить Шотландии выйти вперед и не потерять прямое место в группе Лиги чемпионов. Дай Бог, чтобы о потере победы в Финляндии не пришлось жалеть потом.

Фото - ФК "Ворскла" / автор неизвестен

Прежде всего "Ворскла" должна постараться в домашнем поединке пройти дальше. Отговорок уже не будет: не искусственный газон, а натуральное поле домашнего стадиона, родные болельщики, третий, а не первый, поединок сезона. Условия видятся благоприятными, хотя гарантии на успех они не дают. Гарантией успеха может стать удачная игра футболистов "Ворсклы".

Хотя бы на том уровне, на котором в КуПС сыграл Наджеб Якубу. Вчера он был лидером "Ворсклы". Получил самую высокую в украинской команде оценку от InStat – 282. В его активе голевая передача на Кане, два заработанных на себе фола, 86 процентов точных передач, четыре успешные попытки завладеть мячом, двенадцать проведенных единоборств. В пассиве – шесть потерь мяча, из которых две – на своей половине поля.

Скриншот - InStat

Лучше Якубу в матче выступил только полузащитник КуПС Аджей-Боатенг (InStat-индекс 305). Если сравнивать выступление обеих команд, то ничья лучше всего отражает ход событий. Обе создали по пять голевых моментов, по два из них реализовали. "Ворскла" выполнила чуть больше ТТД (906 против 810), но процент успешных почти равный – 81 против 80. У финнов больше ударов (14 против 8), больше точных ударов (6 против 2), значительно больше позиционных атак, завершавшихся ударами (8 против 1). Хотя в целом "Ворскла" больше держала мяч, больше атаковала позиционно и выполнила больше ключевых передач. Подвело качество выполнения элементов.

А еще бросается в глаза тот факт, что КуПС был лучшим во всех компонентах прессинга. Трудно сказать, стало ли это следствием более высокой мотивации финнов, или же просто сказался игровой тонус ("Ворскла" начинает сезон, тогда как у КуПС он в разгаре). Однако дома нужно устранять недоработки и проходить дальше.

Не ради того "Ворскла" весь сезон боролась за путевку в еврокубки, чтобы потом вылететь после двух поединков.