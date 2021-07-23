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Чеснаков о матче с КуПС: Обиднее всего, что ничего не предвещало беды у наших ворот

Лига конференций
(2 голосов)

Полтавчане пропустили в компенсированное время

Чеснаков о матче с КуПС: Обиднее всего, что ничего не предвещало беды у наших ворот

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал ничью (2:2) в матче против "КуПС" во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.

"На предматчевой установке наш главный тренер Юрий Максимов просил акцентировать внимание на том, что придется играть на нелюбимом для полтавской команды поле с искусственным газоном. Во-вторых, чтобы обезопасить защиту, он просил прессинговать хозяев еще на их половине поля.

Несмотря на то, что мы первыми пропустили, нужно отдать должное форварду хозяев, который мастерски сыграл индивидуально, благодаря правильно избранному плану на игру удалось переломить ход событий на поле, и не только сравнять счет умело накрыв соперника, но и выйти вперед.

Почему не отпраздновали волевую победу? В компенсированное время была допущена системная ошибка. И обиднее всего, что ничего не предвещало беды у наших ворот. Сами виноваты.

Поскольку в этом сезоне уже нет преимущества у команды, забившей в гостях гол, то в повторном поединке все надо начинать с нуля. Мы уже не имеем права расслабляться, нужно только побеждать", - сказал Чеснаков.

Напомним, что ответный матч в Полтаве состоится в четверг, 29 июля.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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