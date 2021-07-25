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Ответный матч Ворсклы против КуПС рассудят чехи

Лига конференций
(1 голосов)

Игра состоится уже в четверг

Ответный матч Ворсклы против КуПС рассудят чехи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Ворсклой" и “КуПС”, который состоится в следующий четверг.

Все судьи представляют Чехию. Главным арбитр будет Павел Орел, на бровках ему будут помогать Якуб Грабовский и Радек Котик, четвертый судья - Ян Махалек.

Отметим, что это первый матч для Орела с участием украинских команд в рамках еврокубков. Правда, он обслуживал поединок сборной Украины против Бахрейна в мае.

Встреча между "Ворсклой" и финским “КуПС” запланирована на 29 июля в Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Напомним, что первый матч между командами завершился с ничейным счетом 2:2.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
25.07.2021 в 12:53
І чехи мають суддів на евротурнірах. Де ж наші судді, вихованці Колліно і інших італійців?
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