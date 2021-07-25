Украинская бригада арбитров будет работать на матче еврокубка
Все четыре представителя будут из Украины
ФК Арсенал-Київ
Украинские арбитры обслужат матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Интером" (Андорра) и "Теутой" (Албания). Об этом сообщает УАФ.
Главным судьей назначен Виктор Копиевский, на бровках ему будут помогать Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко, а Александр Дердо будет выполнять функции четвертого арбитра.
Матч запланирован на вторник 27 июля и состоится в Андорра-ла-Велья, столицы Андорры. Копиевский даст стартовый свисток в 18:45 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Вторая медаль Украины: Игорь Рейзлин - бронзовый призер Олимпиады в шпаге
- Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
- Победный старт Де Дзерби, грозное Прикарпатья, проблемы Зозули. Главные новости за 24 июля
- КуПС – Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2021 в 18:14
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
25.07.2021 в 16:58
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...