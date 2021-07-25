Украинская бригада арбитров будет работать на матче еврокубка

Украинские арбитры обслужат матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Интером" (Андорра) и "Теутой" (Албания). Об этом сообщает УАФ.

Главным судьей назначен Виктор Копиевский, на бровках ему будут помогать Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко, а Александр Дердо будет выполнять функции четвертого арбитра.

Матч запланирован на вторник 27 июля и состоится в Андорра-ла-Велья, столицы Андорры. Копиевский даст стартовый свисток в 18:45 по киевскому времени.