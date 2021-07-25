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Украинская бригада арбитров будет работать на матче еврокубка

Лига конференций
(1 голосов)

Все четыре представителя будут из Украины

Украинская бригада арбитров будет работать на матче еврокубка

ФК Арсенал-Київ

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Украинские арбитры обслужат матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Интером" (Андорра) и "Теутой" (Албания). Об этом сообщает УАФ.

Главным судьей назначен Виктор Копиевский, на бровках ему будут помогать Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко, а Александр Дердо будет выполнять функции четвертого арбитра.

Матч запланирован на вторник 27 июля и состоится в Андорра-ла-Велья, столицы Андорры. Копиевский даст стартовый свисток в 18:45 по киевскому времени.

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В статье: Теута (Дуррес) Виктор Копиевский Интер Эскальдес (Андорра-ла-Велья)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2021 в 18:14
Оце максимум на що спромігся Л. Лучі з потугами. Андора-Албанія(
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Acsakal (Kharkov)
25.07.2021 в 16:58
От мені справді цікаво: за які такі заслуги єврокубковий матч буде судити саме Копієвський? За статистикою, наведеною на цьому сайті Семйоном, Копієвський входить до групи найгірших за минулий сезон арбітрів разом з Пасхалом, Абдулою, Кутаковим, Блавацьким... То хто ж його такого запропонував?
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