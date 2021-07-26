Стало известно, по какому каналу покажут ответный поединок Ворсклы в Лиге конференций
Похоже, полтавчане определились с транслятором?
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Встреча между "Ворсклой" и финским клубом "КуПС" запланирована на 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Напомним, что первый матч между командами завершился с ничейным счетом 2:2.
Матч "Ворскла" – "КуПС" покажет телеканал "Футбол 2", также трансляция будет доступна на платформе OLL.TV. Отметим, что сегодня, 26 июля, подопечные Максимова сыграют с СК "Днепр-1" (19:30). Прямую трансляцию также организует "Футбол 2". На сайте UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция встречи.
Ранее мы сообщали, кто рассудит ответный поединок между финнами и полтавчанами в Лиге конференций. Ответный матч в рамках турнира состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла".
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