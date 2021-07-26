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Стало известно, по какому каналу покажут ответный поединок Ворсклы в Лиге конференций

Лига конференций
(3 голосов)

Похоже, полтавчане определились с транслятором?

Стало известно, по какому каналу покажут ответный поединок Ворсклы в Лиге конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Встреча между "Ворсклой" и финским клубом "КуПС" запланирована на 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Напомним, что первый матч между командами завершился с ничейным счетом 2:2.

Матч "Ворскла" – "КуПС" покажет телеканал "Футбол 2", также трансляция будет доступна на платформе OLL.TV. Отметим, что сегодня, 26 июля, подопечные Максимова сыграют с СК "Днепр-1" (19:30). Прямую трансляцию также организует "Футбол 2". На сайте UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция встречи.

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Ранее мы сообщали, кто рассудит ответный поединок между финнами и полтавчанами в Лиге конференций. Ответный матч в рамках турнира состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла".

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио) Лига конференций
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Комментарии (6)
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Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 16:56
Чего не по униан?
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 16:48
А ОLL. TV можна купити на одну добу?
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.07.2021 в 16:07
Интрига бешеная...
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0
0
Arni-86 (Одесса)
26.07.2021 в 15:28
этот матч уже несколько дней есть в программе передач канала
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+1
0
Dzutte (Одесса)
26.07.2021 в 15:13
Угадайте с трех попыток - фубол 1, футбол 2 или футбол 3 ))) Беспроигрышная лотерея.
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+1
0
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palmotron (Бровари)
26.07.2021 в 15:07
Оце так несподіванка))
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