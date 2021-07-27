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ЛК. Второй квалификационный раунд. Представитель Андорры драматично проиграл команде Албании

Лига конференций
(2 голосов)

Обзор ответных матчей

ЛК. Второй квалификационный раунд. Представитель Андорры драматично проиграл команде Албании

УЕФА

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.

Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

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Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Первые матчи состоялись неделю назад, базовая дата ответных матчей – 29.07.2021. Однако несколько поединков состоялись раньше.

27.07.2021

"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Теута" (Албания) 0:3 д.в. (первый матч – 2:0)
Голы: Плаку 25, Плаку 80, Каллаку 105+1

Драматическое поражение команды из Андорры. В первом матче "Интер" довольно неожиданно получил комфортное преимущество в два мяча, но сегодня на 80-й минуте позволил сопернику сравнять счет и фактически обрек себя на неудачу. Далее албанцы дожали.

У Андорры остался еще один представитель в еврокубках.

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В статье: Лига конференций
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