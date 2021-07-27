ЛК. Второй квалификационный раунд. Представитель Андорры драматично проиграл команде Албании
Обзор ответных матчей
УЕФА
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.
Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.
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Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Первые матчи состоялись неделю назад, базовая дата ответных матчей – 29.07.2021. Однако несколько поединков состоялись раньше.
"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Теута" (Албания) 0:3 д.в. (первый матч – 2:0)
Голы: Плаку 25, Плаку 80, Каллаку 105+1
Драматическое поражение команды из Андорры. В первом матче "Интер" довольно неожиданно получил комфортное преимущество в два мяча, но сегодня на 80-й минуте позволил сопернику сравнять счет и фактически обрек себя на неудачу. Далее албанцы дожали.
У Андорры остался еще один представитель в еврокубках.
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