ЛК. Второй квалификационный раунд. Представитель Андорры драматично проиграл команде Албании

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.

Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

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Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Первые матчи состоялись неделю назад, базовая дата ответных матчей – 29.07.2021. Однако несколько поединков состоялись раньше.

27.07.2021

"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Теута" (Албания) 0:3 д.в. (первый матч – 2:0)

Голы: Плаку 25, Плаку 80, Каллаку 105+1

Драматическое поражение команды из Андорры. В первом матче "Интер" довольно неожиданно получил комфортное преимущество в два мяча, но сегодня на 80-й минуте позволил сопернику сравнять счет и фактически обрек себя на неудачу. Далее албанцы дожали.

У Андорры остался еще один представитель в еврокубках.