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Ворскла - КуПС: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "КуПС", Лига Конференций, 29 июля 2021

Ворскла - КуПС: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Весь прошлый сезон команда Юрия Максимова вела отчаянную борьбу за попадание в еврокубки. Были яркие матчи, взлеты и громкие фиаско, и по итогу всего этого "Ворскла" стала в УПЛ пятой, сумев выйти в новый турнир - Лигу Конференций. Однако их первая игра была не совсем удачна - выездная ничья 2:2 с ФК "КуПС" и дополнительные нервы перед ответным матчем.

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В игре против "Днепра-1" полтавчане временами смотрелись уверенно, однако дважды пропустили снова закончили матч вничью 2:2. И вот в таком плотном графике из ничейных результатов "зелено-белые" подходят к одному из важнейших вызовов этого сезона - ответной игре с финским "КуПС". Задача одна - победить. И пройти дальше.

Смотрите ответный матч отборочного раунда Лиги Конференций в четверг, 29-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется аналитическая студия программы.

Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "КуПС" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "КуПС" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Ворскла" - "КуПС".

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.07.2021 в 11:57
если же у такой команды не выигравать --тогда приехали слазьте
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