Ворскла – КуПС. АУДИО онлайн трансляция ответного матча Лиги конференций
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УПЛ
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций.
"Ворскла" еще не обеспечила себе выход в следующий раунд турнира, сыграв вничью в гостях со счетом 2:2. Сумеет ли команда Максимова достичь положительного результата по итогам противостояния? Успеют ли полтавчане восстановиться после изнурительной битвы с СК "Днепр-1"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 июля – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков
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