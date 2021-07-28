Ворскла – КуПС. АУДИО онлайн трансляция ответного матча Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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"Ворскла" еще не обеспечила себе выход в следующий раунд турнира, сыграв вничью в гостях со счетом 2:2. Сумеет ли команда Максимова достичь положительного результата по итогам противостояния? Успеют ли полтавчане восстановиться после изнурительной битвы с СК "Днепр-1"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 июля – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков