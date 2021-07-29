Ворскла второй раз сыграет против КуПС и другие важные в контексте Таблицы коэффициентов матчи Лиги конференций

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.

Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Несколько ответных матчей состоялись во вторник, 27-го июля. Но базовый день – именно сегодня.

Главный матч дня – "Ворскла" (Украина) 19:00 КуПС (Финляндия). На кону одно очко в Таблицу коэффициентов и еще минимум два матча для полтавчан в этом евросезоне. Интересны также другие события.

Матчи наших конкурентов в Таблице коэффициентов (в скобках указано результат первого матча):

"Кешля" (Азербайджан) 19:00 "Сочи" (Россия) (0:3);

"Сочи" (Россия) (0:3); "Санта-Колома" (Андорра) 19:30 "Хайберниан" (Шотландия) (0:3);

"Хайберниан" (Шотландия) (0:3); "Хеккен" (Швеция) 19:30 "Абердин" (Шотландия) (1:5);

"Абердин" (Шотландия) (1:5); "Волеренга" (Норвегия) 20:00 "Гент" (Бельгия) (0:4);

"Гент" (Бельгия) (0:4); "Брейдаблик" (Исландия) 20:30 "Аустрия" (Австрия) (1:1);

"Аустрия" (Австрия) (1:1); "Фейеноорд" (Нидерланды) 21:00 "Дрита" (Косово) (0:0).

Стоит уделить внимание и парам, где определяются возможные и потенциальные соперники наших и наших конкурентов по Таблице коэффициентов в третьем раунде отбора Лиги конференций (в скобках указано результат первого матча).

"Шахтер" (Казахстан) 16:00 ФКСБ (Румыния) (0:1) - соперник "Колоса";

ФКСБ (Румыния) (0:1) - соперник "Колоса"; "Арис" (Греция) 21:30 "Астана" (Казахстан) (0:2) - возможный соперник "Ворсклы";

"Астана" (Казахстан) (0:2) - возможный соперник "Ворсклы"; "Левадия" (Эстония) 19:30 "Дандолк" (Ирландия) (2:2) - соперник "Витесса";

"Дандолк" (Ирландия) (2:2) - соперник "Витесса"; "Ракув" (Польша) 20:00 "Судува" (Литва) (0:0) - соперник "Рубина";

"Судува" (Литва) (0:0) - соперник "Рубина"; "Войводина" (Сербия) 21:00 "Паневежис" (Литва) (1:0) - соперник ЛАСКа;

"Паневежис" (Литва) (1:0) - соперник ЛАСКа; "Академия Пушкаша" (Венгрия) 21:00 РФШ (Латвия) (0:3) - возможный соперник "Гента";

РФШ (Латвия) (0:3) - возможный соперник "Гента"; "Риека" (Хорватия) 21:00 "Гзира" (Мальта) (2:0) - возможный соперник "Хайберниана";

"Гзира" (Мальта) (2:0) - возможный соперник "Хайберниана"; "Университатя" (Румыния) 21:30 "Лачи" (Албания) (0:1) - соперник "Андерлехта";

"Лачи" (Албания) (0:1) - соперник "Андерлехта"; ДАК (Словакия) 21:45 "Партизан" (Сербия) (0:1) - возможный соперник "Сочи".

Расписание всего игрового дня:

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