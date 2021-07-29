Ворскла второй раз сыграет против КуПС и другие важные в контексте Таблицы коэффициентов матчи Лиги конференций
Анонс ответных матчей
Фото: ФК Ворскла
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 108 команд, разделенных на 54 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без действия правила выездного гола.
Победители по сумме двух матчей пройдут в третий этап квалификации Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.
Этот этап квалификации разделен на две ветки – основной путь и путь чемпионов. Несколько ответных матчей состоялись во вторник, 27-го июля. Но базовый день – именно сегодня.
Главный матч дня – "Ворскла" (Украина) 19:00 КуПС (Финляндия). На кону одно очко в Таблицу коэффициентов и еще минимум два матча для полтавчан в этом евросезоне. Интересны также другие события.
Матчи наших конкурентов в Таблице коэффициентов (в скобках указано результат первого матча):
- "Кешля" (Азербайджан) 19:00 "Сочи" (Россия) (0:3);
- "Санта-Колома" (Андорра) 19:30 "Хайберниан" (Шотландия) (0:3);
- "Хеккен" (Швеция) 19:30 "Абердин" (Шотландия) (1:5);
- "Волеренга" (Норвегия) 20:00 "Гент" (Бельгия) (0:4);
- "Брейдаблик" (Исландия) 20:30 "Аустрия" (Австрия) (1:1);
- "Фейеноорд" (Нидерланды) 21:00 "Дрита" (Косово) (0:0).
Стоит уделить внимание и парам, где определяются возможные и потенциальные соперники наших и наших конкурентов по Таблице коэффициентов в третьем раунде отбора Лиги конференций (в скобках указано результат первого матча).
- "Шахтер" (Казахстан) 16:00 ФКСБ (Румыния) (0:1) - соперник "Колоса";
- "Арис" (Греция) 21:30 "Астана" (Казахстан) (0:2) - возможный соперник "Ворсклы";
- "Левадия" (Эстония) 19:30 "Дандолк" (Ирландия) (2:2) - соперник "Витесса";
- "Ракув" (Польша) 20:00 "Судува" (Литва) (0:0) - соперник "Рубина";
- "Войводина" (Сербия) 21:00 "Паневежис" (Литва) (1:0) - соперник ЛАСКа;
- "Академия Пушкаша" (Венгрия) 21:00 РФШ (Латвия) (0:3) - возможный соперник "Гента";
- "Риека" (Хорватия) 21:00 "Гзира" (Мальта) (2:0) - возможный соперник "Хайберниана";
- "Университатя" (Румыния) 21:30 "Лачи" (Албания) (0:1) - соперник "Андерлехта";
- ДАК (Словакия) 21:45 "Партизан" (Сербия) (0:1) - возможный соперник "Сочи".
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