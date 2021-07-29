Тренер КуПС: Наш путь из Куопио в Полтаву не был слишком тяжелым. Дорога, правда, немного покачала

Главный тренер "КуПС" Симо Валакари накануне ответного матча квалификации Лиги конференций против "Ворсклы" поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

"Наш путь из Куопио в Полтаву ни был слишком тяжелым. В 10 утра мы вылетели в Харьков, затем был переезд автобусом. Дорога, правда, немного покачало.

Чувствуется, что домашний стадион "Ворсклы" с историей, газон выглядит прекрасно", - приводит слова тренера Футбол NEWS.