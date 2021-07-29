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Тренер КуПС: Наш путь из Куопио в Полтаву не был слишком тяжелым. Дорога, правда, немного покачала

Лига конференций
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Финская команда добиралась в Полтаву автобусом из Харькова

Тренер КуПС: Наш путь из Куопио в Полтаву не был слишком тяжелым. Дорога, правда, немного покачала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "КуПС" Симо Валакари накануне ответного матча квалификации Лиги конференций против "Ворсклы" поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

"Наш путь из Куопио в Полтаву ни был слишком тяжелым. В 10 утра мы вылетели в Харьков, затем был переезд автобусом. Дорога, правда, немного покачало.

Чувствуется, что домашний стадион "Ворсклы" с историей, газон выглядит прекрасно", - приводит слова тренера Футбол NEWS.

Напомним, что ответный матч "Ворскла" - "КуПС" состоится сегодня, 29 июля в Полтаве. Начало - 19:00. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
ТК Футбол

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