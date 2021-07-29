Иван Шарий: Ворскле нельзя забывать, что УЕФА отменил правило выездного гола

Легенда "Ворсклы" нападающий Иван Шарий поделился ожиданиями от ответного поединка Лиги конференций, в котором полтавчане сыграют против финского КуПСа. Первый матч закончился ничейным результатом 2:2

- В двух матчах - в Лиге конференций с КуПСом и в чемпионате Украины с "Днепром-1" "Ворскла" вела в счете, но не смогла довести матч до победы. Наметилась неприятная тенденция?

- В Финляндии вели 2:1, но все закончилось невезением, граничащем с невнимательностью и расслабленностью. Наоборот нужно было сыграть собрано и сконцентрировано, ведь оставалось несколько секунд до окончания матча. Обидно, что отдали выигрышную игру, а с ней и победу. Теперь придется все исправлять в домашней игре. Думаю, "Ворскла" выйдет, докажет случайность ничейного результата и пройдет дальше. Я в этом уверен. При всем уважении к финнам, наша команда уровнем и классом выше. Но придется приложить максимум усилий к победе. Сейчас все научились играть в футбол, соперника нельзя недооценивать!

- Похожий сценарий был и в домашней игре с днепрянами, тем более два раза пропустили, играя в большинстве. Есть большие вопросы к защите.

- Нужно отметить, "Днепр-1" хорошая, боевая команда. И часто бывает, оставшись в меньшинстве, собирают все силы, играют с тройной энергией, а противоположная команда наоборот где-то подсознательно расслабляется. Так оно и получилось. Видимо, полтавчане думали: мы ведем 1:0, у соперника удалили игрока, дали слабину и пропустили. Нужно быть собранным все 90 минут. Где-то ошиблись, где-то не доиграли, и тогда получи неприятность.

- Тем не менее "Ворскла с финнами является фаворитом.

- Уверен, ребята реабилитируются за эти две, можно назвать, неудачные игры. Тренерский штаб вместе с командой уже сделали выводы, нужно достучатся до футболистов, только осталось выйти, сыграть хорошо с нужным результатом, и доказать это не в теории, а на поле. Ждем победы.

- Сейчас УЕФА отменила правило выездного гола. Это внесет больше интриги и непредсказуемости на поле. Есть риск сыграть 0:0 или 1:1, и тогда дополнительное время. Ваше отношение к новинке?

- Считаю, УЕФА правильно сделал. Теперь команды не будут на выезде бояться играть на атаку, сидеть, окопавшись сзади, будет более зрелищный футбол. Поэтому, "Ворскле" нужно не забывать об этом факторе, а выходить и с первых минут включать агрессию, показывать свою мощь, чтобы исключить случайность как было в Финляндии. Никакой ничьи, только победа!

Напомним, матч "Ворскла" - КуПС состоится в четверг, 29 июля. Начало игры в 19:00. На UA-Футбол будет текстовая трансляция поединка.