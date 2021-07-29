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Украинская бригада арбитров будет работать на матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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Главным рефери будет Ярослав Козык

Украинская бригада арбитров будет работать на матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Фото: пресс-служба УАФ

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Украинские рефери будут судить ответный матч "Фола" - "Шахтер" второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/2022.

Главным арбитром матча выступит Ярослав Козык. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула.

Ответный матч "Фола" - "Шахтер" состоится сегодня, 29 июля. Начало - в 20:30.

Напомним, ранее Роман Григорчук покинул должность главного тренера солигорского "Шахтера" после первой игры с "Фолой" (1:2).

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Вместо украинского тренера команду возглавил Сергей Гуренко.

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В статье: Шахтер (Солигорск) Ярослав Козык Фола (Эш)
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Источник:
УАФ

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