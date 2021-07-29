  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тренер КуПС: Ворскла играет в футбол высокого качества, много атакует
В тренде

Тренер КуПС: Ворскла играет в футбол высокого качества, много атакует

Лига конференций
(1 голосов)

Ответный матч между командами состоится уже сегодня

Тренер КуПС: Ворскла играет в футбол высокого качества, много атакует

Новина українською

Главный тренер "КуПС" Симо Валакари поделился ожиданиями от ответного матча против "Ворсклы" во втором раунде Лиги конференций.

"Мы пересмотрели матч "Ворсклы" с "Днепром-1" (2:2). Наш соперник играет в футбол высокого качества, много атакует. Это был их первый матч в сезоне, поэтому, возможно, уровень их физической подготовки оставлял желать лучшего, но они все равно очень сильны.

Хорошо понимаем, что должны играть от обороны, но сегодня будем больше атаковать. Первая игра турнира носила более ознакомительный характер, поскольку соперники еще не знали друг друга.

Но именно второй матч будет решающим", – сказал Валакари.

Напомним, что ответный матч "Ворскла" - "КуПС" состоится сегодня, 29 июля в Полтаве. Начало - 19:00. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
np.pl.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...