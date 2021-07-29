Тренер КуПС: Ворскла играет в футбол высокого качества, много атакует
Ответный матч между командами состоится уже сегодня
Главный тренер "КуПС" Симо Валакари поделился ожиданиями от ответного матча против "Ворсклы" во втором раунде Лиги конференций.
"Мы пересмотрели матч "Ворсклы" с "Днепром-1" (2:2). Наш соперник играет в футбол высокого качества, много атакует. Это был их первый матч в сезоне, поэтому, возможно, уровень их физической подготовки оставлял желать лучшего, но они все равно очень сильны.
Хорошо понимаем, что должны играть от обороны, но сегодня будем больше атаковать. Первая игра турнира носила более ознакомительный характер, поскольку соперники еще не знали друг друга.
Но именно второй матч будет решающим", – сказал Валакари.
Напомним, что ответный матч "Ворскла" - "КуПС" состоится сегодня, 29 июля в Полтаве. Начало - 19:00. Первая игра завершилась вничью - 2:2.
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