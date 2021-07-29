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Тамм, Тилль, Степанюк и Якубу. Стартовый состав Ворсклы на ответный матч с КуПС

Лига конференций
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Стартовый состав полтавчан на сегодняшний матч

Тамм, Тилль, Степанюк и Якубу. Стартовый состав Ворсклы на ответный матч с КуПС

vorskla.com.ua

Новина українською

Сегодня, 29 июля, "Ворскла" проведёт свой второй, домашний поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС".

Уже известен стартовый состав полтавчан на матч.

"Ворскла": Ризнык, Бондаренко, Тамм, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу, Кане, Скляр, Степанюк

Запсаные: Исенко, Ткаченко, Вакула, Эсеола, Кравчук, Кушниренко, Луизау, Пешич, Челядин, Яворский

Отметим, что в Финляндии полтавчане сыграли вничью 2:2.

Напомним, что поединок "Ворскла" - " КуПС" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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