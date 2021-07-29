Тамм, Тилль, Степанюк и Якубу. Стартовый состав Ворсклы на ответный матч с КуПС
Стартовый состав полтавчан на сегодняшний матч
vorskla.com.ua
Сегодня, 29 июля, "
Уже известен стартовый состав полтавчан на матч.
"Ворскла": Ризнык, Бондаренко, Тамм, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу, Кане, Скляр, Степанюк
Запсаные: Исенко, Ткаченко, Вакула, Эсеола, Кравчук, Кушниренко, Луизау, Пешич, Челядин, Яворский
Отметим, что в Финляндии полтавчане сыграли вничью 2:2.
Напомним, что поединок "Ворскла" - " КуПС" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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