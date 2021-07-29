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Лига конференций. Караганды и ЦСКА София в сериях пенальти проходят дальше

Лига конференций
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Первый блок результатов Лиги конференций, где сегодня играют ответные игры второй квалификации

Лига конференций. Караганды и ЦСКА София в сериях пенальти проходят дальше

Фото: shakhter.kz/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтёр" (Караганды, Казахстан) - ФКСБ (Бухарест, Румыния) 2:1 / пен. 5:3 (первый матч - 0:1)
Голы: Габышев 11, Таттыбаев 90+1 - Коман 76

Полное драмы противостояние, в котором казахи спаслись от вылета только в компенсированное ко второму тайму время и перевели игру в овертайм. А победитель определился в серии 11-метровых, которые на один удар лучше исполнили "горняки" и сыграют теперь в следующем раунде с ковалёвским "Колосом".

"Лиепая" (Латвия) - ЦСКА София (Болгария) 0:0 / пен. 1:3 (первый матч - 0:0)

И в ещё одном поединке дня не обошлось без серии пенальти. Разница лишь в том, что латыши и болгары на двоих за 180 минут попали в створ ворот аж четыре раза. Из восьми ударов в серии пенальти забить получилось только четыре. Лучше били болгары и они теперь сыграют с победителем пары "Погонь" - "Осиек".

Какие ещё результаты будут в этом блоке?

18:00 "Тобол" (Казахстан) - "Хайдук" Сплит (Хорватия) (первый матч - 0:2)
19:00 "Биркиркара" (Мальта) - "Олимпия" Любляна (Словения) (первый матч - 0:1)
19:00 "Будё/Глимт" (Норвегия) - "Валюр" (Исландия) (первый матч - 3:0)
19:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Уйпешт" (Венгрия) (первый матч - 1:2)
19:00 "Ворскла" (Украина) - "КуПС" (Финляндия) (первый матч - 2:2)
19:00 "Динамо-Брест" (Беларусь) - "Виктория" Плзень (Чехия) (первый матч -1:2)
19:00 "Кешла" (Азербайджан) - "Сочи" (Россия) (первый матч - 0:3)
19:00 "Сумгайыт" (Азербайджан) - "Чукарички" (Сербия) (первый матч - 0:0)
19:00 "Хонка" (Финляндия) - "Домжале" (Словения) (первый матч - 1:1)

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В статье: ФКСБ (Бухарест) Шахтер (Караганды)
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