Ворскла - КуПС 2:3. Пороблено в Полтаве

Можно ли быть болельщиком "Ворсклы" и при этом спокойно жить и наслаждаться любимой игрой? Не в этом сезоне. Не в этой жизни. Им "пороблено". Полтавчане круто начали нынешнюю кампанию, дважды сыграв вничью со счетом 2:2. Оба раза команда Максимова вела 2:1, но с "КуПС" умудрилась пропустить на 90+6, "Днепр-1" сравнять сумел в меньшинстве. Проклятие, говорите? Возможно. Чтобы сказать увереннее, нужно было дождаться ответного матча против "КуПС". Четверг. Полтава. Домашние болельщики. Все сложилось идеально для прохода.

Несмотря на достаточно плотный график на старте сезона, Юрий Максимов не решился проводить большое количество замен. Как мы, впрочем, и прогнозировали. Вернулся в стартовый состав Валерий Бондаренко, который заменил опытного Яворского. Центрбек, напомним, не совсем уверенно провел поединок в Финляндии. В остальном состав "Ворсклы" читаем и предсказуем - 3-4-2-1, со Степанюком на острие и двумя инсайдами.

Первый тайм дался украинскому клубу непросто. На старте полтавчане отдали сопернику инициативу, а сами решили не соваться лишний раз вперед. Напомним, правило выездного гола уже не действует на полях футбольной Европы, но местами казалось, что полтавчан все устраивает. Но это было не так. По сути, за 45 минут у хозяев вспоминается лишь момент Кане-Степанюка, когда первый навязал борьбу голкиперу соперника, а второй пробивал в пустые из неудобного положения. Получилось не сильно. И не точно. У соперника моментов было больше. Дважды в игру должен был вступать Дмитрий Ризнык, которому стоит отдать награду, как лучшему футболисту первого тайма.

В перерыве все перевернулось с ног на голову. Мы не знаем, было ли это изначальной тактикой, или Юрий Максимов просто провел вразумительную беседу, но "Ворскла" во втором тайме побежала быстрее. И забила. Быстро. Кане нашел на левом фланге Степанюка, тот, выдержав паузу, прострелил в штрафную, где мяч дошел до Тилля - хавбеку хватило касания, дабы открыть счет. Однако "Ворскла" не умеет играть спокойно. И 60 секунд не прошло, как счет на табло вновь сравнялся. Пердута на пару с Бондаренко провалились на фланге, позволив Удо прострелить в штрафную. Мяч не дошел до Икауниекса, однако на подборе был Себбан - точный удар в девять. 1:1.

Полтавчанам нужно было успокоиться и продолжить играть в таком же стиле, как они и начали второй тайм. И гол снова пришел. После разыгранного стандарта на правом фланге, Пердута навесил в штрафную, где головой пробил Скляр - 2:1. В третий раз за последние три матча команда Максимова повела с этим счетом. До этого дважды преимущество они упускали.

После второго забитого, Юрий Максимов решил ограничить риски и сразу принялся менять игроков. Символично, что среди свежей крови было сразу два центральных защитника - опытный Яворский и дебютант Кушниренко. Матч украинская команда доигрывала с пятью номинальными центрбеками. Справедливости ради стоит отметить, что Кушниренко вынужденно закрывал позицию левого латераля, а Чеснаков - правого. Самое интересное, что по моментам "Ворскла" превосходила соперника. "КуПС" прямолинейно атаковал, оставляя много пространства сзади, куда постоянно врывались Кане и Тилль. Было падение Степанюка в штрафной, которое, по нашему мнению, тянуло на пенальти. Но арбитр промолчал. Казалось, что победа уже в кармане у Юрия Максимова. Но мы имеем дело с "Ворсклой"...

90+3. Одна из немногих осмысленных атак финнов за второй тайм, мяч в штрафной, первый удар в штангу, прострел, добивание Ниссиля, 2:2. Эпизод длинною в 5 секунд длился для Юрия Максимова вечность. "Ворскла" снова пропускает от "КуПС". Снова в концовке. Снова при серьезном игровом перевесе. Игра затянулась еще на 30 минут.

Экстра-таймы для украинского клуба начались ужасно. Кушниренко решил бурно отпраздновать свой дебют за Полтаву и пошел в грубый подкат против оппонента - красная карточка. Прямая. "Ворскле" оставалось только терпеть и стараться не пропустить. Да, контратаки никто не отменял, но куда важнее было удержать ворота на замке. К сожалению, сегодняшняя Полтава и этого сделать не сумела. Сильная передача Боатенга в штрафную нашла голову Рангеля, который пробил идеально и без шансов для Ризныка - 2:3. Занавес.

Стоит резюмировать? Давайте просто промолчим и выдохнем. Констатируем факт: Украина потеряла первого еврокубкового бойца. И потеряли не в битве с "Барселоной" или "Баварией". И даже не с "Жилиной".

ЛК, второй отборочный раунд

"Ворскла" - "КуПС" 2:3 (общий счет 4:5)

Голы: Тилль 48, Скляр 55 - Себбан 49, Ниссиля 90+3, Рангель 111

"Ворскла": Ризнык - Чеснаков (Луизао 106), Тамм, Бондаренко - Пердута, Тилль, Пуцлин (Челядин 63), Якубу (Кушниренко 79) - Скляр (Яворский 72), Кане (Пешич 106) - Степанюк (Вакула 106)

"КуПС": Крайдль - Хямяляйнен (Рангель 64), Томас, Тойвомяки, Карилльо (Хаарала 80) - Себбан, Аджей-Боатенг, Попович (Ниссиля 64), Узочукву - Икауниекс, Удо

Предупреждения: Степанюк 90+1, Пердута 92, Тамм 119 - Хямяляйнен 35, Ниссиля 100, Рангель 115, Удо 120

Удаление: Кушниренко 95