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Ворскла - КуПС 2:3. Пороблено в Полтаве

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(1 голосов)

Команда Максимова говорит еврокубкам до свидания

Ворскла - КуПС 2:3. Пороблено в Полтаве

Фото: ФК КуПС

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Можно ли быть болельщиком "Ворсклы" и при этом спокойно жить и наслаждаться любимой игрой? Не в этом сезоне. Не в этой жизни. Им "пороблено". Полтавчане круто начали нынешнюю кампанию, дважды сыграв вничью со счетом 2:2. Оба раза команда Максимова вела 2:1, но с "КуПС" умудрилась пропустить на 90+6, "Днепр-1" сравнять сумел в меньшинстве. Проклятие, говорите? Возможно. Чтобы сказать увереннее, нужно было дождаться ответного матча против "КуПС". Четверг. Полтава. Домашние болельщики. Все сложилось идеально для прохода.

Несмотря на достаточно плотный график на старте сезона, Юрий Максимов не решился проводить большое количество замен. Как мы, впрочем, и прогнозировали. Вернулся в стартовый состав Валерий Бондаренко, который заменил опытного Яворского. Центрбек, напомним, не совсем уверенно провел поединок в Финляндии. В остальном состав "Ворсклы" читаем и предсказуем - 3-4-2-1, со Степанюком на острие и двумя инсайдами.

Первый тайм дался украинскому клубу непросто. На старте полтавчане отдали сопернику инициативу, а сами решили не соваться лишний раз вперед. Напомним, правило выездного гола уже не действует на полях футбольной Европы, но местами казалось, что полтавчан все устраивает. Но это было не так. По сути, за 45 минут у хозяев вспоминается лишь момент Кане-Степанюка, когда первый навязал борьбу голкиперу соперника, а второй пробивал в пустые из неудобного положения. Получилось не сильно. И не точно. У соперника моментов было больше. Дважды в игру должен был вступать Дмитрий Ризнык, которому стоит отдать награду, как лучшему футболисту первого тайма.

В перерыве все перевернулось с ног на голову. Мы не знаем, было ли это изначальной тактикой, или Юрий Максимов просто провел вразумительную беседу, но "Ворскла" во втором тайме побежала быстрее. И забила. Быстро. Кане нашел на левом фланге Степанюка, тот, выдержав паузу, прострелил в штрафную, где мяч дошел до Тилля - хавбеку хватило касания, дабы открыть счет. Однако "Ворскла" не умеет играть спокойно. И 60 секунд не прошло, как счет на табло вновь сравнялся. Пердута на пару с Бондаренко провалились на фланге, позволив Удо прострелить в штрафную. Мяч не дошел до Икауниекса, однако на подборе был Себбан - точный удар в девять. 1:1.

Полтавчанам нужно было успокоиться и продолжить играть в таком же стиле, как они и начали второй тайм. И гол снова пришел. После разыгранного стандарта на правом фланге, Пердута навесил в штрафную, где головой пробил Скляр - 2:1. В третий раз за последние три матча команда Максимова повела с этим счетом. До этого дважды преимущество они упускали.

После второго забитого, Юрий Максимов решил ограничить риски и сразу принялся менять игроков. Символично, что среди свежей крови было сразу два центральных защитника - опытный Яворский и дебютант Кушниренко. Матч украинская команда доигрывала с пятью номинальными центрбеками. Справедливости ради стоит отметить, что Кушниренко вынужденно закрывал позицию левого латераля, а Чеснаков - правого. Самое интересное, что по моментам "Ворскла" превосходила соперника. "КуПС" прямолинейно атаковал, оставляя много пространства сзади, куда постоянно врывались Кане и Тилль. Было падение Степанюка в штрафной, которое, по нашему мнению, тянуло на пенальти. Но арбитр промолчал. Казалось, что победа уже в кармане у Юрия Максимова. Но мы имеем дело с "Ворсклой"...

90+3. Одна из немногих осмысленных атак финнов за второй тайм, мяч в штрафной, первый удар в штангу, прострел, добивание Ниссиля, 2:2. Эпизод длинною в 5 секунд длился для Юрия Максимова вечность. "Ворскла" снова пропускает от "КуПС". Снова в концовке. Снова при серьезном игровом перевесе. Игра затянулась еще на 30 минут.

Экстра-таймы для украинского клуба начались ужасно. Кушниренко решил бурно отпраздновать свой дебют за Полтаву и пошел в грубый подкат против оппонента - красная карточка. Прямая. "Ворскле" оставалось только терпеть и стараться не пропустить. Да, контратаки никто не отменял, но куда важнее было удержать ворота на замке. К сожалению, сегодняшняя Полтава и этого сделать не сумела. Сильная передача Боатенга в штрафную нашла голову Рангеля, который пробил идеально и без шансов для Ризныка - 2:3. Занавес.

Стоит резюмировать? Давайте просто промолчим и выдохнем. Констатируем факт: Украина потеряла первого еврокубкового бойца. И потеряли не в битве с "Барселоной" или "Баварией". И даже не с "Жилиной".

ЛК, второй отборочный раунд
"Ворскла" - "КуПС" 2:3 (общий счет 4:5)
Голы: Тилль 48, Скляр 55 - Себбан 49, Ниссиля 90+3, Рангель 111
"Ворскла": Ризнык - Чеснаков (Луизао 106), Тамм, Бондаренко - Пердута, Тилль, Пуцлин (Челядин 63), Якубу (Кушниренко 79) - Скляр (Яворский 72), Кане (Пешич 106) - Степанюк (Вакула 106)
"КуПС": Крайдль - Хямяляйнен (Рангель 64), Томас, Тойвомяки, Карилльо (Хаарала 80) - Себбан, Аджей-Боатенг, Попович (Ниссиля 64), Узочукву - Икауниекс, Удо
Предупреждения: Степанюк 90+1, Пердута 92, Тамм 119 - Хямяляйнен 35, Ниссиля 100, Рангель 115, Удо 120
Удаление: Кушниренко 95

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Скляр Оливье Тилль КуПС (Куопио)
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Комментарии (94)
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TarikMaksi (Бiла Церква)
29.07.2021 в 21:46
Вобще пофик на это дно. Болеем за клубы РПЛ))
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0
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
29.07.2021 в 21:45
УгПЛ держит свою марку
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0
-1
antares84 (Вінниця)
29.07.2021 в 21:45
ЯК можна було програти таку гру??? Суддя звичайно трохи начудив, але який же низький рівень майстерності футболістів УПЛ...просто дерев*яні. Залишилось ще Колосу вилетіти від казахського ноунейма і програма буде виконана. У цьому році Фінляндія і Казахстан - це якісь наші прокляття.
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0
0
Bogdan36 (Kiev)
29.07.2021 в 21:44
Позор!Проиграть одной из "сильнейших" команд Европы!Видать Финский футбол сейчас на подъёме, как мог бы выразиться один известный тренер...
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0
0
ФК Матусов (Черкаси)
29.07.2021 в 21:44
Не платить зарплату півроку
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:44
Одна надежда, что хоть у Австрии Аустрия вылетит
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0
0
Андрей(Киев) (Киев)
29.07.2021 в 21:44
Позор......
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0
0
artem06725 (Мариуполь)
29.07.2021 в 21:43
Первый пошел, так сказать) Отрываемся от Шотландии полным ходом.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:43
Локомотива Загреб, Жилина, Купс...Я кого-то забыл? Где еще Полтава обсыралась?
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
29.07.2021 в 21:42
Удивил Максимов. Сидел демонстративно на лавке, улыбался. Смотрите мол какая мне досталась убогая команда недофутболистов, пожалейте меня. Даже после свистка ихнему тренеру пришлось к нему идти руку пожать. А может и твоя вина, что команда у которой задача на сезон 2-3 место в чемпионате Украины, играет в такое убожество. Та даже если так, кто должен выбегать к бровке, подбадривать, советовать, та показать, что будем биться до конца... Сидит ухмыляется.
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+3
0
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Romerik (YNWA)
29.07.2021 в 21:42
І вот вам палка з двома кінцями: кричимо, що треба Дк і Шд побільше очків в копілку країни набирати і гонимось за 6-8 місцями рейтингу ліг, а з іншої сторони набираючи більше очків, даємо от таким нашим безхребетним шанс, який вони благополучно прос*рають і тягнуть цілий сезон нас в низ по рейтингу, ділячи зароблені очки Шд і Дк і на себе...Кругообіг болота в футболі...
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:42
Ще такі тупі заміни, спочатку ноунейм Кушніренко, за ним потрійна і виліт від фінів...
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+1
0
duk1 (Одесса)
29.07.2021 в 21:42
И эта команда еще заикается о 3 месте в чемпионате??? Ваше наивысшее достижение - 3 место в чемпионате области в лучшем случае! Позорище!!!
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+1
0
football_soccer (Украина)
29.07.2021 в 21:41
Терпеть этого не могу, когда команда ведет в счете , имеет шанс на контратаку и вместо собственно атаки , они идут пешком с целью убить время. Вопрос зачем? вы 2х2 убегаете, один пас и все, сам на сам с вратарем, это гол, разница в 2 мяча и дело решено. Но нет, надо же показать чокерскую психологию, убить несчастных 20-30 секунд, что бы в конце обосраться. А штрафной в концовке? Кроме защитника, что некому было ударить? Заслуженно влетели. Нечего было пешком в контратаки ходить. И вот зачем после каждого матча в еврокубках считать на каком там месте Украина в таблице? Ну нет кому играть, кроме Динамо и Шахтера. Нет кому играть
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2021 в 21:41
имхо некоторые футболисты ворсклы просто предали свой клуб, Максимова и вообще футбол
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+1
-2
Джин Тоник (R)
29.07.2021 в 21:40
кушнарев молодец,зря удалили.его просто надо убрать с команды
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0
-2
Dr. House (Поділля)
29.07.2021 в 21:41
Кушнарёв уже давно покойный, перестань бояру хлебать
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.07.2021 в 21:40
Перед початком чемпіонату всі тренери амбіційно заявляють про місця в евротурнірах. Навіщо колгоспникам євротурніри? Щоб ось так безвольно зливатися вже будь-якій команді Європи?
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+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
29.07.2021 в 21:40
В них тренер Світоліна
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
29.07.2021 в 21:40
Поверніть Степанюка в Верес, а фінни лише показали Ворсклі їх місце. З таким спонсором можна придбати більш якісних футболістів і головного тренера.
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+2
0
vorofan (Житомир)
29.07.2021 в 21:40
Игру просрало руководство клуба еще когда взяло в тренеры человека, который до этого обосрался во всех предыдущих клубах. Столько перспективных ситуаций было при счете 2:2, и все запарывали просто из за того что не знали что делать с мячом. Игра не поставлена тренером СОВСЕМ. Короче, если хотят в Полтаве сделать хорошую еврокубковую команду, то Максимова надо гнать, и попробовать переманить Вернидуба.
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+3
0
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alex.belogubko (одесса)
29.07.2021 в 21:40
ВСК-не хватает мозгов и физики--не чего вам там позориться --опять в дополнительное время пропускают надо было отбиваться куда угодно --козлы --больше не хотите лезть в ЕК -жалко Макса а вас козлов проучили -позорите Украину
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+1
0
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 21:40
Нужно УЕФА для наших команд ещё один(чуть послабее) турнир придумывать. В ЛК мы пока не тянем. Характеру финнов можно позавидовать.
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+2
-1
ФК Матусов (Черкаси)
29.07.2021 в 21:40
Я б на місці президента команди, на пів року без зарплати залишив цих, на перший погляд тіпа "футболістів". Позорище, для Полтави і для України....
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+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
29.07.2021 в 21:40
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+1
0
Dr. House (Поділля)
29.07.2021 в 21:40
Ну где этот Джин Тоник полтавский? В Ворскле одни долбики играют.
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+5
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.07.2021 в 21:43
Онанирует
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0
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
29.07.2021 в 21:39
Лошары. Первое, что пришло на ум.
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+8
0
Джин Тоник (R)
29.07.2021 в 21:39
конченные!!!максименко уйди !!!сколько можно ставить этого яворивского,челядина,пуцлина,вакулу????где Эссеола,Коджоби,Ммокола???Какие 20 тысяч долларов???зарплата в укр.футболе должна быть 10-15 тысяч гривен.Позорный матч.Проиграли любителям.Фуууууу
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+7
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:40
Максименко....)))
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
29.07.2021 в 21:43
Ка.ца.п вообще -то слабо разбирается в украинских игроках и тренерах. Ошиибки в фамилиях у него постоянно. Но то такое, задачи ведь другие...
+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
29.07.2021 в 21:39
Дно
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+7
0
Header (Черкассы)
29.07.2021 в 21:39
Віддали виграний матч. Знову. Суддя, звичайно, та ще падлюка, але пенальті - то таке, його ще забити треба, червона - ну тут він мудлисько, бо один з фінів там на три жовті ше в основний час награв. Фіни так відкривалися в кінці другого тайму, шо треба було ту гру закривати третім спокійно. А так - капєц, вилітаєм від фінів.
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+7
-1
Болельщик39 (Харьков)
29.07.2021 в 21:39
Теперь "Ворскла" снимется с Премьер Лиги.
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+8
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.07.2021 в 21:43
Прикинь)))!!!
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:43
к е...ям собачим такую команду
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
29.07.2021 в 21:39
Такими темпами,скоро всякие Мальты,Андорры и прочие острова,будут ездить к нам очками)
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+4
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Крестоносец (Полтава)
29.07.2021 в 21:39
Дерьма выльют много сейчас и сложные, провальные сезоны есть у всех, но бороться сезон за еврокубки и слить в первом туре третьего по рангу турнира, это провал полный. А Купс добротная команда, молодцы, не зря сейчас один из лидеров финского футбола.
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+1
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:40
Вилетять ці добротні з тріском від казахів.
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+2
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scorpius (Ck)
29.07.2021 в 21:44
Увы, но вылитое дерьмо заслужили. Мои соболезнования.
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0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:46
в чем "добротность" проявилась???? в том , что соперник попался убожественный????
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
29.07.2021 в 21:38
Эти, которые были в белой форме, хоть по телевизору видели как нужно играть в футбол? А тот, что на скамейке, кроме матов, что-то сказать может? Это не дно и даже не днище, это гораздо глубже. Зачем это убожество в УПЛ, если середняки первой лиги на голову выше?
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+6
-1
Зритель (Харьков)
29.07.2021 в 21:41
По поводу середняков первой лиги - утверждение, мягко говоря, спорное.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
29.07.2021 в 21:38
Був про Максимова кращої думки... в нормального мужика такі доходяги б в команді не грали...
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+9
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 21:38
ФеКалий Обосранные овцы.
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+6
-1
Jovan Markoski
29.07.2021 в 21:38
Даже у казахов Тобол выбил Хайдук, Шахтер К переиграли Стяуа, а эти колхозники не смогли с купсами справиться!! Позорище колхозное!!
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+10
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
29.07.2021 в 21:38
В своём репертуаре... Обосрались как всегда. Лузеры галушковые
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+5
-1
Chvalua (Винница)
29.07.2021 в 21:38
Ну зачем выходить в еврокубки если сливать финнам??? Ну блин нету слов просто.... Понимаю что надо стремиться к высшим местам но смысл? Ну заняли 5 место.... Ахх мы хотим за бронзу бороться... еврокубки будут мешать точно в выполнении мечты про бронзу. Сливаем их нах. Наверное такая там логика
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+7
0
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Serega1111 (Киев)
29.07.2021 в 21:38
Наочное пособие - как просрать все полимеры
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+7
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.07.2021 в 21:38
Вот и отмучилась. Помянем
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+6
0
magnum power (БОМЖ)
29.07.2021 в 21:37
колхоз - это преувеличение, просто дачники.
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+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2021 в 21:39
new-дачники
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
29.07.2021 в 21:37
Недокоманда
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+9
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С.Карпович. (Ланівці)
29.07.2021 в 21:37
Тепер ясно чому в Полтаві майже завжди порожній стадіон,таке дивитись ,то треба стальні нерви мати.
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+8
-1
sanchiz_r (Харьков)
29.07.2021 в 21:37
А потом какие-то колхозы рассказывают, как их как-то насилует клуб с финансами))) так может нужно больше клубов с финансами, с амбициями, что б рейтинг Украины не портили вот такие колхозы... Полтавчане простите, но проиграть какой-то ниведомой фигне,... У меня эмоции(((
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.07.2021 в 21:37
Це не футбол, це лайно. Кулач правильно зробив що пішов від лузерів.
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+5
-2
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simargl (Чернигов)
29.07.2021 в 21:37
Да уж... вот вам и пупсики... просто раскатали Ворсклу. Походу проблемы с физической и психологической готовностью в Полтаве... этот холодный скандинавский душ может и в чемпионате аукнуться.
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+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2021 в 21:38
да никто никого не раскатывал, просто членистоногие полтавцы не учатся даже на своих ошибках
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+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2021 в 21:37
Пупс играл, как полено, но он играл и старался, а ФК Колгоспник откровенно старался потратить как можно меньше усилий. Позорище еб..ное, даже несмотря на то, что чешская арбитресса не поставила чистый пеналь
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+11
-1
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Drovko (Lviv)
29.07.2021 в 21:37
Докотилися, уже від фінів вилітаємо...і головне ніхто не робить ніяких висновків
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+11
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.07.2021 в 21:39
Почему докатились? Сб. Украины как сыграла?
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+2
-1
magnum power (БОМЖ)
29.07.2021 в 21:44
зараз нам фахівці кваліфіковано розкажуть, шо фінський футбол на підйомі.
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0
0
SeventyFour (Phoenix)
29.07.2021 в 21:37
Зачем выходить в еврокубки чтобы так обсираться?
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+10
0
Kvartal (Кривой Рог)
29.07.2021 в 21:36
Просто бесхребетные черви, лениво ползающие по полю...
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+9
0
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scorpius (Ck)
29.07.2021 в 21:36
ФК "Пердута" снова пропускает на последних минутах и вылетает. Значит карма такая.
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+6
-1
Dr. House (Поділля)
29.07.2021 в 21:36
Галушки колхозные...
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+14
-1
FC Energy (Новая Каховка)
29.07.2021 в 21:36
Отныне Ворсклы для меня не существует, и болеть буду только против них.
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+12
-3
Джин Тоник (R)
29.07.2021 в 21:40
правильно,говорю как фанат ворсклы
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.07.2021 в 21:45
Як можна бути фанатом такого?...
0
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:36
Надо провести референдум, что бы если Ворскла попадает в еврокубки от Украины, то она отказалась от участия и не позорила страну!
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+6
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.07.2021 в 21:41
Та подожди, еще Колос с казахами будет
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0
0
Зритель (Харьков)
29.07.2021 в 21:36
Реальный уровень украинского футбола. Неумение играть на результат в конце матча - это показатель отсутствия класса.
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+9
-1
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:38
Реальновй уровень полтавского колхозного дна!
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+4
-1
Зритель (Харьков)
29.07.2021 в 21:45
У нас все команды, кроме Шахтёра и Динамо - примерно уровня Ворсклы. К сожалению.
0
0
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witcher_r (Киев)
29.07.2021 в 21:36
Обосралось не начавшись,.Вот теперь вопрос,какого х...лезть в этот кубок,если играть не можешь?!!!
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+7
-1
Глюк Львів (Лемберг)
29.07.2021 в 21:36
Фанатам автобусів присвячується)
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+7
-1
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:35
Предлагаю переименовать Ворсклу в Шлюху.
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+6
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
29.07.2021 в 21:37
Хвойда.
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+4
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:42
Можно и в Хвойду, я не против)))
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.07.2021 в 21:35
просто бараны. это не проф футболисты
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+9
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:35
Наслідки захисного полохливого футболу, через який в УПЛ майже ніхто не ходить на стадіони.
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+10
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.07.2021 в 21:37
ты где-то увидел что-то захистное? там проходной двор как бы они не старались
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:38
Вони останні 10 хвилин і тут і на виїзді грали тільки на утримання
+4
0
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Siren05 (Мариуполь)
29.07.2021 в 21:35
Вот и думаю теперь. А стоило ли нам обыгрывать Десну в последнем матче того сезона, чтобы Ворскла выходила в Лигу Наций?
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+8
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scorpius (Ck)
29.07.2021 в 21:38
конференций?
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+1
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Siren05 (Мариуполь)
29.07.2021 в 21:45
Сорри, конференций, конечно
0
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Drovko (Lviv)
29.07.2021 в 21:39
Лігу Конференцій
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:43
Тепер лише прес-конфеоенцій
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 21:39
В лигу ху.яц.ий
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
29.07.2021 в 21:41
Стоило. Стоило денег... не зря же 9 защитников и вратарь Десны не получили продления контрактов... А тут ужас... и физрук Максимов забившийся в уголок на лавке
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0
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Dimka26 (Чернигов)
29.07.2021 в 21:35
Просто конченые
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+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2021 в 21:35
л.о.х.и.
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+10
-1
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palmotron (Бровари)
29.07.2021 в 21:35
Просто днище...
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+11
-1
Dr. House (Поділля)
29.07.2021 в 21:34
Позорники ипучие
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+12
-1


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