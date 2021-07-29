Ворскла снова выходит вперёд в матче с КуПСом. Счёт 2:1. Видео гола
Полтавчане забивают второй мяч
Александр Скляр головой замыкает навесную передачу Игоря Пердуты – 2-1.
После выноса после углового Кане сбросил мяч на Игоря и он отдал навес на Скляра.
Первый матч закончился со счетом 2-2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.
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