  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Ворскла снова выходит вперёд в матче с КуПСом. Счёт 2:1. Видео гола
В тренде

Ворскла снова выходит вперёд в матче с КуПСом. Счёт 2:1. Видео гола

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Полтавчане забивают второй мяч

Ворскла снова выходит вперёд в матче с КуПСом. Счёт 2:1. Видео гола

UA-Футбол
Новина українською

Александр Скляр головой замыкает навесную передачу Игоря Пердуты – 2-1.

После выноса после углового Кане сбросил мяч на Игоря и он отдал навес на Скляра.

Первый матч закончился со счетом 2-2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...