Ворскла снова выходит вперёд в матче с КуПСом. Счёт 2:1. Видео гола

Александр Скляр головой замыкает навесную передачу Игоря Пердуты – 2-1.

После выноса после углового Кане сбросил мяч на Игоря и он отдал навес на Скляра.

Первый матч закончился со счетом 2-2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.