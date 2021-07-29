Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча и видео голов
Проклятие Полтавы
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
В рамках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" дома принимает финский КуПС. Подопечные Юрия Максимова открыли счет на 48-й минуте встречи, благодаря голу Тилля. Но спустя минуту гости сравняли счет - 1:1. А еще через 6 минут Скляр ударом головой вывел полтавчан вперед. Выход в следующий раунд был так близок, но похоже "Ворсклу" кто-то проклял в еврокубках - Полтава пропустила на 3-й компенсированной минуте... А на 111-й Рангель обеспечил КуПСу проход в 3-й этап.
2-й раунд квалификации Лиги конференций
29 июля, Полтава
Ворскла - КуПС 2:3
Голы: Тилль 48, Скляр 55 - Себбан 49, Ниссиля 90+3, Рангель 111
Видео гола Тилля
Видео гола Себбана
Видео гола Скляра
Видео гола Ниссиля
Видео гола Рангеля
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