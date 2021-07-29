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Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча и видео голов

Лига конференций
(2 голосов)

Проклятие Полтавы

Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча и видео голов

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций полтавская "Ворскла" дома принимает финский КуПС. Подопечные Юрия Максимова открыли счет на 48-й минуте встречи, благодаря голу Тилля. Но спустя минуту гости сравняли счет - 1:1. А еще через 6 минут Скляр ударом головой вывел полтавчан вперед. Выход в следующий раунд был так близок, но похоже "Ворсклу" кто-то проклял в еврокубках - Полтава пропустила на 3-й компенсированной минуте... А на 111-й Рангель обеспечил КуПСу проход в 3-й этап.

2-й раунд квалификации Лиги конференций

29 июля, Полтава

Ворскла - КуПС 2:3

Голы: Тилль 48, Скляр 55 - Себбан 49, Ниссиля 90+3, Рангель 111

Видео гола Тилля

Видео гола Себбана

Видео гола Скляра

Видео гола Ниссиля

Видео гола Рангеля

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Комментарии (6)
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Термит (Киев)
29.07.2021 в 21:45
К сожалению, результат по игре. На что-то большее не заслужили. Грустно, что такой у нас уровень. Не пускайте больше Ворсклу в Еврокубки!
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
29.07.2021 в 21:30
просто пзд
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+2
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shat (киев)
29.07.2021 в 21:27
ладно техники 0 , а бегать этих педиков тоже не учили
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+2
0
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shat (киев)
29.07.2021 в 21:25
вонючие чмошники , позор украинского футбола , на ер такие уроды в еврокубках ?
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+2
0
fokstrot2009 (Харьков)
29.07.2021 в 21:23
П О З О Р !!!
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+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.07.2021 в 20:59
2:2 еба..ый "колхозник" проиграй уже..надо проверить их на "чесную" игру...подозрительно как то.
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+3
0


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