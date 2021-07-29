Ворскла остается в меньшинстве. Красная карточка Богдану Кушниренко
Подводит команду дебютант полтавчан
Олег Дубина
Богдан Кушниренко пошел в жесткий стык с игроком КуПСа. 9 полевых игрков остается у Ворсклы.
Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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