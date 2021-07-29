Ворскла остается в меньшинстве. Красная карточка Богдану Кушниренко

Богдан Кушниренко пошел в жесткий стык с игроком КуПСа. 9 полевых игрков остается у Ворсклы.

Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.