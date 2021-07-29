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Ворскла остается в меньшинстве. Красная карточка Богдану Кушниренко

Лига конференций
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(1 голосов)

Подводит команду дебютант полтавчан

Ворскла остается в меньшинстве. Красная карточка Богдану Кушниренко

Олег Дубина

Новина українською

Богдан Кушниренко пошел в жесткий стык с игроком КуПСа. 9 полевых игрков остается у Ворсклы.

Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2021 в 21:17
пририсовал тёмненький подпрыгиванием ржачно
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
29.07.2021 в 21:17
Первый матч сыграли тоже 2:2, так что даже если бы правило выездного гола и действовало, то все равно полтавчанам нужно побеждать...
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2021 в 21:17
вот и в первом матче какой-то полтавский уеы на ровном месте, в самом конце матча привез ненужную желтую, штрафной-атака финнов-пожар в штрафной-гол
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 21:13
Для чого Максимов його взагалі випускав? (
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+2
0


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