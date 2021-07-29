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Украинская команда впервые уступила клубу с Финляндии в еврокубках

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Ворскла начала отсчет

Украинская команда впервые уступила клубу с Финляндии в еврокубках

Фото: ФК КуПС

Новина українською

По итогам двух матчей 2-го раунда квалификации Лиги Конференций полтавская "Ворскла" уступила финскому "КуПС" - проиграв дома со счетом 2:3.

Таким образом, украинский клуб впервые потерпел поражение в еврокубках от команды из Финляндии. До этого наши команды 5 раз играли с финскими коллективами:

  • одесский "Черноморец" переиграл ХИК 2:0 и сыграл вничью 2:2 в Кубке УЕФА сезона 1996/97;
  • киевский ЦСКА два раза победил "Йокерит" со счетом 2:0 - в кампании 2001/02 в рамках Кубка УЕФА;
  • полтавская "Ворскла" на выезде сыграла в результативную ничью с "КуПС" - 2:2.
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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (10)
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Кююмалайнен (Київ)
29.07.2021 в 23:21
Украинская не проигрывала, проиграла Ворскла какая-то, в Украине таких безвольных команд нет!
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0
0
Falconet (Реджио Калабрия)
29.07.2021 в 22:49
Дожилися... не можем ескімосів пройти... яких же тоді суперників треба подавати?
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
29.07.2021 в 22:46
Ну Жеваго в дупі, тож не дивно
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.07.2021 в 22:52
Та жеваго на на полі й не бігав ... А честі в пацанів нема !
Ответить
0
0
vladimir3354 (Мукачево)
29.07.2021 в 22:25
Ми програли Кіпру чи фінам? Автори що курим?
Ответить
+2
-1
SeventyFour (Phoenix)
29.07.2021 в 22:23
Проблема в том, что они снова будут там где нужно заносить судьям кеш и снова 4 место будет.
Ответить
0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
29.07.2021 в 22:32
Ничего "Колхозник" не носит..... Там такие ДЕБИЛЫ играют....
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0
0
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Romerik (YNWA)
29.07.2021 в 22:35
Царь ингульца сказал что носят, значит носят
0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
29.07.2021 в 22:47
Почему мы хотим вернуть историческое название "Ворскле"....В середине 1950-х годов в Полтаве по инициативе первого секретаря обкома Компартии Украины Михаила Стахурского была создана футбольная команда, которая защищала цвета ДСО «Колхозник». Первый матч в рамках первенства Украины среди коллективов физкультуры «Колхозника» состоялся 2 мая 1955 года в Полтаве на стадионе «Урожай». Соперником стал одесский «Шахтёр». Матч закончился со счетом 0:2, а уже в следующем году «Колхозник» выигрывает свой первый трофей — Кубок УСCР. Поэтому с сезона 2021 /2022 название команді будет "КОЛХОЗНИК" !!!!
0
0
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Spokoyno (Київ)
29.07.2021 в 22:17
Все буває вперше Навіть такий ЖАХ!
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+3
0


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