Украинская команда впервые уступила клубу с Финляндии в еврокубках

Почему мы хотим вернуть историческое название "Ворскле"....В середине 1950-х годов в Полтаве по инициативе первого секретаря обкома Компартии Украины Михаила Стахурского была создана футбольная команда, которая защищала цвета ДСО «Колхозник». Первый матч в рамках первенства Украины среди коллективов физкультуры «Колхозника» состоялся 2 мая 1955 года в Полтаве на стадионе «Урожай». Соперником стал одесский «Шахтёр». Матч закончился со счетом 0:2, а уже в следующем году «Колхозник» выигрывает свой первый трофей — Кубок УСCР. Поэтому с сезона 2021 /2022 название команді будет "КОЛХОЗНИК" !!!!