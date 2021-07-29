Украинская команда впервые уступила клубу с Финляндии в еврокубках
Ворскла начала отсчет
Фото: ФК КуПС
По итогам двух матчей 2-го раунда квалификации Лиги Конференций полтавская
Таким образом, украинский клуб впервые потерпел поражение в еврокубках от команды из Финляндии. До этого наши команды 5 раз играли с финскими коллективами:
- одесский "Черноморец" переиграл ХИК 2:0 и сыграл вничью 2:2 в Кубке УЕФА сезона 1996/97;
- киевский ЦСКА два раза победил "Йокерит" со счетом 2:0 - в кампании 2001/02 в рамках Кубка УЕФА;
- полтавская "Ворскла" на выезде сыграла в результативную ничью с "КуПС" - 2:2.
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Источник:Tribuna
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