Лига Конференций. Хет-трик Тила спас Фейенорд, АЕК Шахова играет овертайм
Второй отборочный раунд Лиги Конференций подходит к завершению
Войводина (Сербия) – Паневежис (Литва) 0:0 (первая игра 1:0)
Партизани (Албания) – Базель (Швейцария) 0:2 (первая игра 0:3)
Голы: Штокер (38), Кабрал (49)
Фейеноорд (Нидерланды) – Дрита (Косово) 3:2 (первая игра 0:0)
Голы: Тил (7, 68, 90) – Симоновски (12), Фазлю (16)
Шленск (Польша) – Арарат (Армения) 3:3 (первая игра 4:2)
Голы: Пих (2, 65), Левкот (58) – Коне (40, 42), Силу (89)
Риека (Хорватия) – Гзира (Мальта) 1:0 (первая игра 2:0)
Гол: Дрмич (27)
Пушкаш-Академия (Венгрия) – РФШ (Латвия) 0:2 (первая игра 0:3)
Гол: Лемаич (53), (Эмерсон, 69)
Коннас-Ки (Уэльс) – Приштина (Косово) 4:2 (первая игра 1:4)
Голы: Инсолл (3, 57), Хоран (47), Моррис (82, пен) – Красничи (29, 36)
Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0 (первая игра 0:4)
Шкендия (Македония) – Рига (Латвия) 0:1 (первая игра 0:2)
Гол: Сойсало (52)
АЕК Афины – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:0 (первая игра 1:2)
(идёт дополнительное время)
Гол: Мадалос (90+8)
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