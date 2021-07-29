  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Лига Конференций. Хет-трик Тила спас Фейенорд, АЕК Шахова играет овертайм
В тренде

Лига Конференций. Хет-трик Тила спас Фейенорд, АЕК Шахова играет овертайм

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Второй отборочный раунд Лиги Конференций подходит к завершению

Лига Конференций. Хет-трик Тила спас Фейенорд, АЕК Шахова играет овертайм

Новина українською

Войводина (Сербия) – Паневежис (Литва) 0:0 (первая игра 1:0)

Партизани (Албания) – Базель (Швейцария) 0:2 (первая игра 0:3)

Голы: Штокер (38), Кабрал (49)

Фейеноорд (Нидерланды) – Дрита (Косово) 3:2 (первая игра 0:0)

Голы: Тил (7, 68, 90) – Симоновски (12), Фазлю (16)

Шленск (Польша) – Арарат (Армения) 3:3 (первая игра 4:2)

Голы: Пих (2, 65), Левкот (58) – Коне (40, 42), Силу (89)

Риека (Хорватия) – Гзира (Мальта) 1:0 (первая игра 2:0)

Гол: Дрмич (27)

Пушкаш-Академия (Венгрия) – РФШ (Латвия) 0:2 (первая игра 0:3)

Гол: Лемаич (53), (Эмерсон, 69)

Коннас-Ки (Уэльс) – Приштина (Косово) 4:2 (первая игра 1:4)

Голы: Инсолл (3, 57), Хоран (47), Моррис (82, пен) – Красничи (29, 36)

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0 (первая игра 0:4)

Шкендия (Македония) – Рига (Латвия) 0:1 (первая игра 0:2)

Гол: Сойсало (52)

АЕК Афины – Вележ (Босния и Герцеговина) 1:0 (первая игра 1:2)

(идёт дополнительное время)

Гол: Мадалос (90+8)

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...