Тренер Ворсклы: Что прокомментируешь? Проиграли. Достойный соперник
Помощник Максимова подвел итоги поражения от финской команды
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Ассистент Юрия Максимова в полтавской "Ворскле" Сергей Ревут поделился мыслями после
– Трудно так сразу собраться с мыслями. Проиграли. Проиграли по ходу игры. Начали очень плохо. Не знаю, наверное, сил немного не хватило. Потом молодые ребята разбегались, выровняли игру. Вели по ходу матча, не удержали.
Что-то в последних матчах у нас так получается, что на последних минутах пропускаем гол. И вообще много пропускаем – за три матча семь голов. Наверное, сзади непорядок какой-то. Что тут прокомментируешь? Проиграли. Достойный соперник, непростой оказался. В принципе мы были готовы. Нельзя сказать, что просто относились к матчу. Как случилось – так случилось, ничего уже не сделаешь.
- Какие есть объяснения голам на последних минутах?
– Ошибки. Проигрываем борьбу. Может, какая-то доля невезения есть. Но на это тоже не спишешь. Сразу не скажешь. Как случилось – так случилось. Не могу прокомментировать сейчас, надо смотреть, как так произошло.
- Проблема в обороне – странная для тренерского штаба?
– Да, конечно. Сколько ж надо забить, чтобы выиграть? В каждом матче забиваем по два гола. Ведем по счету, а в компенсированное время концентрации не хватает или индивидуальные ошибки. Трудно объяснить, сразу сказать не могу.
- Насколько удачно сработал штаб в плане замен?
– Раз нет результата – значить не сработал. Замены ничем не помогли, игру не исправили. Очень много сил оставили в матче с "Днепром-1". Ребят просто физически не хватило еще на дополнительное время.
- Искать оправдание в удалении стоит?
– Конечно, это где-то повлияло. В такой тяжелой игре, когда уже физически немного подсели, игрока удалили. Там такое удаление, вроде в мяч играл. Конечно, жестко. Но уже все.
- Это был дебют для Кушниренко?
– Да. Наверное, немного перенервничал парень. Хотел как лучше, но не получилось.
- Что сейчас в раздевалке?
– Тишина. Все расстроены. Какая может быть атмосфера? Хотели же выиграть.
- Максимов что-то говорит?
– Пока нет, – рассказал Ревут.
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