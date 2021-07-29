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Тренер Ворсклы: Что прокомментируешь? Проиграли. Достойный соперник

Лига конференций
(1 голосов)

Помощник Максимова подвел итоги поражения от финской команды

Тренер Ворсклы: Что прокомментируешь? Проиграли. Достойный соперник

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

Ассистент Юрия Максимова в полтавской "Ворскле" Сергей Ревут поделился мыслями после поражения в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Конференций с "КуПС".

– Трудно так сразу собраться с мыслями. Проиграли. Проиграли по ходу игры. Начали очень плохо. Не знаю, наверное, сил немного не хватило. Потом молодые ребята разбегались, выровняли игру. Вели по ходу матча, не удержали.

Что-то в последних матчах у нас так получается, что на последних минутах пропускаем гол. И вообще много пропускаем – за три матча семь голов. Наверное, сзади непорядок какой-то. Что тут прокомментируешь? Проиграли. Достойный соперник, непростой оказался. В принципе мы были готовы. Нельзя сказать, что просто относились к матчу. Как случилось – так случилось, ничего уже не сделаешь.

- Какие есть объяснения голам на последних минутах?

– Ошибки. Проигрываем борьбу. Может, какая-то доля невезения есть. Но на это тоже не спишешь. Сразу не скажешь. Как случилось – так случилось. Не могу прокомментировать сейчас, надо смотреть, как так произошло.

- Проблема в обороне – странная для тренерского штаба?

– Да, конечно. Сколько ж надо забить, чтобы выиграть? В каждом матче забиваем по два гола. Ведем по счету, а в компенсированное время концентрации не хватает или индивидуальные ошибки. Трудно объяснить, сразу сказать не могу.

- Насколько удачно сработал штаб в плане замен?

– Раз нет результата – значить не сработал. Замены ничем не помогли, игру не исправили. Очень много сил оставили в матче с "Днепром-1". Ребят просто физически не хватило еще на дополнительное время.

- Искать оправдание в удалении стоит?

– Конечно, это где-то повлияло. В такой тяжелой игре, когда уже физически немного подсели, игрока удалили. Там такое удаление, вроде в мяч играл. Конечно, жестко. Но уже все.

- Это был дебют для Кушниренко?

– Да. Наверное, немного перенервничал парень. Хотел как лучше, но не получилось.

- Что сейчас в раздевалке?

– Тишина. Все расстроены. Какая может быть атмосфера? Хотели же выиграть.

- Максимов что-то говорит?

– Пока нет, – рассказал Ревут.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Комментарии (15)
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kravaserega (Kyiv)
29.07.2021 в 23:21
Что-то я пропустил - это когда КуПС успел стать достойным соперником?? Может просто это вы недостойны
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Джин Тоник (R)
29.07.2021 в 23:21
Максименко в отставку.Команда дно.После зборов.Нападения нет.Защита просто уровень аматоров.Сколько еще можно выпускать Чеблядина?21 год,но он не умеет играть.Скляр,Пердута,Яворский-это те люди с кем уже сегодня надо прощятся.Ризныку пора браться за ум.Каждый матч 2-3 гола у нас в воротах.Неужели нельзя взять несколько игроков в аренду у ДК И Шахтера.Ну нет состава,15 человек это не команда.Замены убивают команду.Вакула не уровень Ворсклы.С такой игрой мы должны быть 8-10 в чемпионате.Очень слабая игра.Позор.Нужно строить новую команду.Молодежь ставить.Сколько Ворскла дала талантов Украине?Красноперов,Безус,Кулач,Селин,Пятов и т.д.Сейчас ни одного игрока нет,достойного играть в составе.Позорный матч.И жаль что им все-пофиг.Пока игры и команды не будет ни о каких ЭК и речи нет.Форца Ворскла!Максимов Уйди!
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vlotko (Броди)
29.07.2021 в 23:19
Для нас вигідніше мати представництво в 4 команди в єврокубках. Не можемо ми представити 5 конкурентноздатних команд. На черзі буде "сюрприз " від Колоса ( дай Бог щоб я помилився) і полетіли в унітаз очки, замість поповнення копілки в єврокубках.
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Ol-g (Одесса)
29.07.2021 в 23:17
Максимов? Так он же Шевченко чуть ли не поучал, как никаких в Сборной тренировать.
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Дрочальдинью (Киев)
29.07.2021 в 23:12
А главный тренер почему не пришёл? Заявление на расчёт пишет? Или объяснительную? А почему тишина в раздевалке? Подумаешь: проиграли! Ну рассказали бы пару анекдотиков, поржали бы, пивка бы попили. Ну плохо выполнили свою работу - ну и что? Это же не у больного при операции внутри что-то забыть, или не на атомной электростанции неудачно потренироваться...
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0
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avatar
jnp49 (ОДЕССА)
29.07.2021 в 23:10
Вот если бы выиграли, Максимов обязательно появился бы сам, а так - пусть другие расхлёбывают.., НЕ МУЖИК, а если мужик - то В ОТСТАВКУ!!!
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0
0
Phenomenon (Пересыпь)
29.07.2021 в 23:06
Тренера в отставку... Сил нету. Павлова Вам нужно. Везения нет?! Мяч попадает в штангу.. Стоят, как столбы, выбить не кому. У финнов больше желания было сегодня победить. Позор такой команде дома проигрывать. Полное неуважение к болельщикам.
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0
-1
VictorVG (Белая Церковь)
29.07.2021 в 23:05
УСТАЛИ???????- от чего третья игра в сезоне
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+1
0
Comment06 (Украина)
29.07.2021 в 22:58
Тот случай, когда лучше бы молчал...
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+2
0
Zanregent (Винница)
29.07.2021 в 22:58
Купс- кипрская команда? Что вы курите?! Опять очки Украине будет приносить Динамо и Шахтер
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
29.07.2021 в 22:57
если объединить вью и заголовок, таки выходит, что финский футбол на подъёме, но проиграли кипрской команде.
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+2
0
terber (ternopil)
29.07.2021 в 22:59
автор явно аматор)
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+1
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
29.07.2021 в 22:53
Якщо вилітать від пупсіків,то кого Ворскла обігрувать збирається?Минай-виймай?
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0
0
vituynia (Черкассы)
29.07.2021 в 22:48
Ну если для вас это достойный соперник, то вам лучше завязывать с тренерством...
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+7
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.07.2021 в 22:46
не соперник "достойный"...а вы недостойны представлять Украину в Европе. сексменьшинства.
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+5
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