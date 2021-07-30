Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа

Очень ранимый. Наверное до сих пор как забился в угол на скамейке запасных, так и сидит. Улыбается многозначительно, вдаль смотрит. То что команда не подготовлена ни физически, ни тактически, ни морально то ладно, но то что главный тренер забивается в угол и сидит недвижимый такое редко увидишь. Такой тяжеленный момент, сами себе привезли, дополнительное время, в меньшинстве, надо б все исправить, сцепить зубы, уйти хоть от позора, и тут, от кого все это зависит, обиделся на всех и перестал разговаривать.