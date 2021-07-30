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Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа

Лига конференций
(1 голосов)

Ранее он пропустил пресс-конференцию после матча с "Днепром-1"

Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов пропустил пресс-конференцию после поражения в ответном матче с "КуПС" (2:3) во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций.

После поражения от "КуПС" интервью во флеш-зоне давал ассистент Максимова, Сергей Ревут.

Таким образом, наставник "Ворсклы" пропустил уже две пресс-конференции. После матча 1-го тура УПЛ против "Днепра-1"с журналистами общался Виктор Ульяницкий, ассистент Максимова.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов КуПС (Куопио)
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Комментарии (4)
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Quizzz (Lviv)
30.07.2021 в 09:54
Динамівська школа гг.
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Mexxxxx (Просяная)
30.07.2021 в 09:52
Очень ранимый. Наверное до сих пор как забился в угол на скамейке запасных, так и сидит. Улыбается многозначительно, вдаль смотрит. То что команда не подготовлена ни физически, ни тактически, ни морально то ладно, но то что главный тренер забивается в угол и сидит недвижимый такое редко увидишь. Такой тяжеленный момент, сами себе привезли, дополнительное время, в меньшинстве, надо б все исправить, сцепить зубы, уйти хоть от позора, и тут, от кого все это зависит, обиделся на всех и перестал разговаривать.
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Зритель (Харьков)
30.07.2021 в 09:39
Объективно - очень слабый тренер.
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prockop4uck (Киев)
30.07.2021 в 09:44
До его прихода Ворскла за выживание боролась, сейчас за еврокубки
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