Максимов не пришел на пресс-конференцию после поражения Ворсклы от КуПСа
Ранее он пропустил пресс-конференцию после матча с "Днепром-1"
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов пропустил пресс-конференцию после поражения в ответном матче с "КуПС" (2:3) во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций.
После поражения от "КуПС" интервью во флеш-зоне давал ассистент Максимова, Сергей Ревут.
Таким образом, наставник "Ворсклы" пропустил уже две пресс-конференции. После матча 1-го тура УПЛ против "Днепра-1"с журналистами общался Виктор Ульяницкий, ассистент Максимова.
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Источник:страница Владислава Власенко в фейсбуке
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Комментарии (4)
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Quizzz (Lviv)
30.07.2021 в 09:54
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Mexxxxx (Просяная)
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prockop4uck (Киев)
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