Без Ворсклы, но с Колосом. Сформированы все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций
У нашей страны - ранняя потеря
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
Состоялись все матчи второго этапа отбора Лиги конференций, поэтому известна дальнейшая сетка турнира. Было сформировано все пары третьего круга отбора, где будут соревноваться 64 команды. 54 из них – на основном пути, десять – на пути чемпионов, вылетевших из Лиги чемпионов.
С этого этапа начнет участие в соревновании ковалевский "Колос". А вот полтавская "Ворскла" прекратила выступление. Вашему вниманию все пары третьего квалификационного раунда отбора Лиги конференций:
- Санта-Клара (Португалия) - Олимпия (Словения);
- Линфилд (Северная Ирландия) - Фола (Люксембург);
- Богемианс (Ирландия) - ПАОК (Греция);
- КуПС (Финляндия) - Астана (Казахстан);
- Локомотив (Болгария) - Копенгаген (Дания);
- Сочи (Россия) - Партизан (Сербия);
- Тобол (Казахстан) - Жилина (Словакия);
- Эльфсборг (Швеция) - Валеж (Босния и Герцеговина);
- Маккаби (Хайфа, Израиль) - ХБ (Фарерские острова);
- Рига (Латвия) - Хайбернианс (Мальта);
- Динамо (Батуми, Грузия) - Сивасспор (Турция);
- ЦСКА (София, Болгария) - Осиек (Хорватия);
- АЕЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан);
- Русенборг (Норвегия) - Домжале (Словения);
- Лачи (Албания) - Андерлехт (Бельгия);
- Витесс (Нидерланды) - Дандолк (Ирландия);
- Трабзонспор (Турция) - Мольде (Норвегия);
- Приштина (Косово) - Будё / Глимт (Норвегия);
- Пасуш де Феррейра (Португалия) - Ларн (Северная Ирландия);
- Войводина (Сербия) - ЛАСК (Австрия);
- Чукарички (Сербия) - Хаммарбю (Швеция);
- Шлёнск (Польша) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль);
- Колос (Украина) - Шахтер (Караганда, Казахстан);
- Люцер (Швейцария) - Фейеноорд (Нидерланды);
- Гент (Бельгия) - РФШ (Латвия);
- Хиберниан (Шотландия) - Риека (Хорватия);
- Нью-Сейнтс (Уэльс) - Виктория (Чехия);
- Спартак (Трнава, Словакия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль);
- Шемрок Роверс (Ирландия) - Теута (Албания);
- Брейдаблик (Исландия) - Абердин (Шотландия);
- Ракув (Польша) - Рубин (Россия);
- Уйпешт (Венгрия) - Базель (Швейцария).
Базовые дни матчей – 5-го и 12-го августа 2021-го года.
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2021 в 12:45
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
30.07.2021 в 11:55
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Arni-86 (Одесса)
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alktus (Хмельницкий)
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