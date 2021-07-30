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Без Ворсклы, но с Колосом. Сформированы все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

У нашей страны - ранняя потеря

Без Ворсклы, но с Колосом. Сформированы все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Состоялись все матчи второго этапа отбора Лиги конференций, поэтому известна дальнейшая сетка турнира. Было сформировано все пары третьего круга отбора, где будут соревноваться 64 команды. 54 из них – на основном пути, десять – на пути чемпионов, вылетевших из Лиги чемпионов.

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С этого этапа начнет участие в соревновании ковалевский "Колос". А вот полтавская "Ворскла" прекратила выступление. Вашему вниманию все пары третьего квалификационного раунда отбора Лиги конференций:

  • Санта-Клара (Португалия) - Олимпия (Словения);
  • Линфилд (Северная Ирландия) - Фола (Люксембург);
  • Богемианс (Ирландия) - ПАОК (Греция);
  • КуПС (Финляндия) - Астана (Казахстан);
  • Локомотив (Болгария) - Копенгаген (Дания);
  • Сочи (Россия) - Партизан (Сербия);
  • Тобол (Казахстан) - Жилина (Словакия);
  • Эльфсборг (Швеция) - Валеж (Босния и Герцеговина);
  • Маккаби (Хайфа, Израиль) - ХБ (Фарерские острова);
  • Рига (Латвия) - Хайбернианс (Мальта);
  • Динамо (Батуми, Грузия) - Сивасспор (Турция);
  • ЦСКА (София, Болгария) - Осиек (Хорватия);
  • АЕЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан);
  • Русенборг (Норвегия) - Домжале (Словения);
  • Лачи (Албания) - Андерлехт (Бельгия);
  • Витесс (Нидерланды) - Дандолк (Ирландия);
  • Трабзонспор (Турция) - Мольде (Норвегия);
  • Приштина (Косово) - Будё / Глимт (Норвегия);
  • Пасуш де Феррейра (Португалия) - Ларн (Северная Ирландия);
  • Войводина (Сербия) - ЛАСК (Австрия);
  • Чукарички (Сербия) - Хаммарбю (Швеция);
  • Шлёнск (Польша) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль);
  • Колос (Украина) - Шахтер (Караганда, Казахстан);
  • Люцер (Швейцария) - Фейеноорд (Нидерланды);
  • Гент (Бельгия) - РФШ (Латвия);
  • Хиберниан (Шотландия) - Риека (Хорватия);
  • Нью-Сейнтс (Уэльс) - Виктория (Чехия);
  • Спартак (Трнава, Словакия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль);
  • Шемрок Роверс (Ирландия) - Теута (Албания);
  • Брейдаблик (Исландия) - Абердин (Шотландия);
  • Ракув (Польша) - Рубин (Россия);
  • Уйпешт (Венгрия) - Базель (Швейцария).

Базовые дни матчей – 5-го и 12-го августа 2021-го года.

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В статье: Лига конференций
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2021 в 12:45
"Традиції" з казахами будуть підтриманні так само як з фіннами?
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
30.07.2021 в 11:55
Мінус Колос. Цікаво хто цього сезону буде потіти весь рік, щоб вийти в єврокубки і вилетіти від першого ж суперника?
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0
0
Arni-86 (Одесса)
30.07.2021 в 10:42
Скоро будет 3 команды в еврокубках, и это к лучшему, не будет баласта и такого позора, да общие очки будут делится на меньшее число участников
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
30.07.2021 в 10:28
Вылетят нахрен. Ворскла тому подтверждение. Они команды одного уровня, а казахи на голову выше финов.
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+1
0


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