Без Ворсклы, но с Колосом. Сформированы все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций

Состоялись все матчи второго этапа отбора Лиги конференций, поэтому известна дальнейшая сетка турнира. Было сформировано все пары третьего круга отбора, где будут соревноваться 64 команды. 54 из них – на основном пути, десять – на пути чемпионов, вылетевших из Лиги чемпионов.

С этого этапа начнет участие в соревновании ковалевский "Колос". А вот полтавская "Ворскла" прекратила выступление. Вашему вниманию все пары третьего квалификационного раунда отбора Лиги конференций:

Санта-Клара (Португалия) - Олимпия (Словения);

Линфилд (Северная Ирландия) - Фола (Люксембург);

Богемианс (Ирландия) - ПАОК (Греция);

КуПС (Финляндия) - Астана (Казахстан);

Локомотив (Болгария) - Копенгаген (Дания);

Сочи (Россия) - Партизан (Сербия);

Тобол (Казахстан) - Жилина (Словакия);

Эльфсборг (Швеция) - Валеж (Босния и Герцеговина);

Маккаби (Хайфа, Израиль) - ХБ (Фарерские острова);

Рига (Латвия) - Хайбернианс (Мальта);

Динамо (Батуми, Грузия) - Сивасспор (Турция);

ЦСКА (София, Болгария) - Осиек (Хорватия);

АЕЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан);

Русенборг (Норвегия) - Домжале (Словения);

Лачи (Албания) - Андерлехт (Бельгия);

Витесс (Нидерланды) - Дандолк (Ирландия);

Трабзонспор (Турция) - Мольде (Норвегия);

Приштина (Косово) - Будё / Глимт (Норвегия);

Пасуш де Феррейра (Португалия) - Ларн (Северная Ирландия);

Войводина (Сербия) - ЛАСК (Австрия);

Чукарички (Сербия) - Хаммарбю (Швеция);

Шлёнск (Польша) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль);

Колос (Украина) - Шахтер (Караганда, Казахстан);

Люцер (Швейцария) - Фейеноорд (Нидерланды);

Гент (Бельгия) - РФШ (Латвия);

Хиберниан (Шотландия) - Риека (Хорватия);

Нью-Сейнтс (Уэльс) - Виктория (Чехия);

Спартак (Трнава, Словакия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль);

Шемрок Роверс (Ирландия) - Теута (Албания);

Брейдаблик (Исландия) - Абердин (Шотландия);

Ракув (Польша) - Рубин (Россия);

Уйпешт (Венгрия) - Базель (Швейцария).

Базовые дни матчей – 5-го и 12-го августа 2021-го года.