Тренер КуПС: Ворскла немного подустала, и мы почувствовали это

Главный тренер "КуПС" Симо Валакари поделился эмоциями после победы над "Ворсклой" (2:2, ответный матч 3:2) во 2-м раунде Лиги Конференций.

– "Ворскла" – очень квалифицированная команда. Мы понимали, что нам нужно очень хорошо защищаться от лонгболлов (длинных передач – прим.), через которые они играют. В то же время мы знали, что нам нужно хорошо распоряжаться мячом.

Мы знали, что с "Ворсклой" у нас будет не так много моментов. И я очень счастлив, как мы реализовывали возможности в этих двух матчах. Это очень нам помогло. В нашей игре особо ничего не поменялось – мы хотели играть с мячом, но делать это на лучшем уровне, и забивать свои моменты.

– Что вы говорили команде перед овертаймами? И знаете ли вы, какую травму получил Томас?

– Мы еще не знаем, но вывих достаточно тревожный. Думаю, это (травма – прим.) дало нашим футболистам дополнительное желание сыграть и за него, потому что он очень важен для нас.

Мы забили как раз перед экстра-таймами, что придало нам больше энергии. "Ворскла" немного подустала, и мы почувствовали это. Это был наш шанс. Конечно, удаление нам очень помогло, – сказал Валакари.