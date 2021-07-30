Защитник Ворсклы - о вылете от КуПСа: Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на УПЛ

Защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу поделился мыслями после поражения в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Конференций с "КуПС" (2:3).

"Огромное разочарование. Но это жизнь – иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на чемпионате.

Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и реализовали его. Это тяжело принять, но такая жизнь. Мы все исправим и вернемся", – сказал Якубу.