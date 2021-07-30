Защитник Ворсклы - о вылете от КуПСа: Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на УПЛ
Наджиб Якубу крайне разочарован вылетом от финской команды
Фото: Офіційний сайт ФК Ворскла Полтава/Автор - невідомий
Защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу поделился мыслями после поражения в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Конференций с "КуПС" (2:3).
"Огромное разочарование. Но это жизнь – иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на чемпионате.
Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и реализовали его. Это тяжело принять, но такая жизнь. Мы все исправим и вернемся", – сказал Якубу.
Напомним, во 2-м туре УПЛ "Ворскла" сыграет с "Рухом". Матч состоится 1 августа и начнется в 19:30.
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