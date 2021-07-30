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Защитник Ворсклы - о вылете от КуПСа: Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на УПЛ

Лига конференций
(2 голосов)

Наджиб Якубу крайне разочарован вылетом от финской команды

Защитник Ворсклы - о вылете от КуПСа: Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на УПЛ

Фото: Офіційний сайт ФК Ворскла Полтава/Автор - невідомий

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу поделился мыслями после поражения в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Конференций с "КуПС" (2:3).

"Огромное разочарование. Но это жизнь – иногда ты проигрываешь, иногда выигрываешь. Нужно разобрать ошибки и сосредоточиться на чемпионате.

Не знаю, что случилось на последних секундах. Они получили шанс и реализовали его. Это тяжело принять, но такая жизнь. Мы все исправим и вернемся", – сказал Якубу.

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Напомним, во 2-м туре УПЛ "Ворскла" сыграет с "Рухом". Матч состоится 1 августа и начнется в 19:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу КуПС (Куопио)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
30.07.2021 в 13:55
) ... это надо было делать после 1-го матча. А теперь "все исправим и вернемся" ... это не в школе 2-ку получить...
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simargl (Чернигов)
30.07.2021 в 13:43
Зачем выходить в еврокубки, что б так безвольно слиться ???
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+2
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alex.belogubko (одесса)
30.07.2021 в 13:36
сделаем выводы -это хороший урок -будем больше тренероваться и т-д а когда играть будете позорники Украины
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+2
0
Не дармоед (Запорожье)
30.07.2021 в 13:18
Вас всех надо разобрать,все равно толку никакого(
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+2
0
Kela (Одесса)
30.07.2021 в 13:14
"Мы все исправим и вернемся", – сказал Якубу. - только не возвращение, болтайтесь в середине турнирной таблицы и не лезьте в ЕК, безхребетные бабы а не мужики!
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
30.07.2021 в 13:14
Лучше не возвращайтесь, а то в следующий раз это может быть достойный соперник из Эстонии
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2021 в 12:58
"Иногда проигрываешь, иногда выигрываешь". А где у вас в евротурнирах можна увидеть "выигрываешь"?
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+3
0


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