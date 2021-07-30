Упс, они опять это сделали!!! Акценты зрителя на играх Ворсклы в Лиге конференций

Первое впечатление от нового еврокубка было: третий лишний и отстойный турнир. Но по прошествии времени подумалось: а может быть в этом и есть сермяжная правда? Пристроить таких бедолаг, как наши представители остальной УПЛ, кроме двух "небожителей". Тех, кто якобы рвется в Европу под девизом: "А шо такое, я тоже хочу петь!" Глядишь, и наш любимый размер…

Оказалось, и тут не все так просто. Впрочем, уровень соперников по квалификации вряд ли существенно изменился: просто от Лиги Европы отрезали ее нижнюю часть, и отныне это есть отдельное, типа самодостаточное соревнование. Внутри которого андердоги андердогичи пускай друг другу и доказывают, кто из них сильнее. А что, почему бы и нет?

Какие ни есть, а официальные международные матчи. Вот и поглядим, чего мы стоим на этом, третьем сверху уровне – раз уж здесь ему соответствуем. Все путем – протянем ножки по одежке. И, по большому счету, какая разница, где болеть за своих? А вдруг они тут дольше протянут, и мы увидим больше футбола с участием украинских команд? Ага…

Еврокубки всегда были, есть, и будут мерилом уровня и качества нашего внутреннего чемпионата. Они, как лакмусовая бумажка, высвечивают их в лучах футбольной Европы. Что вам сказать: вчера мы могли констатировать, что продолжаем соскальзывать по наклонной. По крайней мере, на примере отдельно взятого первого нашего полномочного представителя в Лиге конференций.

Пятой команде Украины противостояла третья команда Финляндии (естественно, по итогам прошлого сезона, который и позволил им сюда квалифицироваться). Если же руководствоваться рейтингом УЕФА, то 171-я в Европе "Ворскла" состязалась с 247-м КуПСом. К слову, раньше эту команду именовали полностью: "Куопио Паллосеура". Но гладко было на бумаге…

Наверное, следует уточнить, что первый поединок в Куопио игрался на поле с искусственным газоном. Все же, для наших команд он в диковинку, особенно когда дело доходит до официальных игр. Что ж, давайте окинем взглядом оба матча и поглядим, чем они могли запомниться среднестатистическому, но внимательному зрителю. Возьму его роль на себя.

Несмотря на изрядную результативность, оба матча не назвал бы зрелищными. Попросту в них была реализована ровно половина всех опасных моментов, а это, кстати, весьма приличный показатель. Вместе с тем, хватало и брака. Особенно до перерыва в Полтаве. Зато второй тайм здесь выдался самым зрелищным. В Куопио же выделил бы, в этом смысле, первые полчаса игры.

Неплох был и овертайм, которым сердце успокоилось: три голевых шанса в эти полчаса увидишь не часто.

Зато интригу можно было просто ложками хлебать. Горячие финские парни на своем поле отыгрались перед самым финальным свистком, а на выезде вырвали победу в дополнительное время. Причем, поразил тот факт, что оба раза "Ворскла" выходила вперед – 2:1 – на 55-й минуте, и оба раза упускала победу в компенсированное время.

Как сказала бы Бритни Спирс: "Упс, они опять это сделали!!!" А вообще, говорят, это уже стало визитной карточкой полтавчан в Европе – пропускать на добавленных минутах.

У нас принято вздыхать о том, что, мол, команда Максимова не дожала соперника еще в Куопио, где "обязана" была довести игру до победы. Осмелюсь возразить: КуПС создал там больше голевых моментов, тогда как "Ворскла" реализовала оба-два своих неповторимых, одним из которых был пенальти. Так что по этой логике мы там скорее должны были проигрывать.

А вот в Полтаве ничья в основное время стала закономернейшим отражением картины соотношения голевых шансов. Да и в целом игра была практически ничейной. Но по результатам все получилось наоборот. Важнее другое: ни там, ни там на победу "Ворскла" не "наиграла". Тогда как КуПС, по совокупности двух матчей, был к ней ближе. И оттого еще печальнее.

Если к белорусскому рефери Дмитриеву в Куопио вопросов не было, то чех Орел таки-сумел нас больно клюнуть, совершив результативную ошибку. По мнению моего консультанта Юстаса, в середине второго тайма в Полтаве, при тех же 2:1 в нашу пользу, Тойвомяки фолил в своей штрафной против Степанюка. Тогда как удаление Кушниренко в экстра-тайме было правомерно.

Но ведь никакого экстра-тайма и не было бы, забей мы тот так и не назначенный пенальти, скажете вы. И я не стану с вами спорить. Мухи отдельно, а тараканы отдельно. Возможно, "Ворскла" и не заслужила победы, но некачественное судейство помешало принципиально иному развитию сценария матча. Пусть даже и гипотетически. Следует помнить и об этом.

Любопытный фортель сыграла с участниками этой дуэли Фортуна. Финишный штурм КуПСа на своем поле увенчался голом только с ее помощью: Томас попал в партнера по команде Удо, тогда как мяч шел отнюдь не в створ ворот, а уже от того, изменив направление, отлетел в сетку.

В Полтаве же случилась "оборотка". Без рикошета от того же Томаса еще не факт, что забил бы второй гол хозяев поля Скляр. Вернули должок?

Как по мне, безусловно самой яркой фигурой двухраундового противостояния стал форвард КуПСа Удо. По сумме двух матчей он принял участие в восьми острых выпадах своей команды (из общей дюжины) и трех забитых мячах из пяти.

В "Ворскле" на выезде конкретно не запомнился никто. В Полтаве я бы выделил Кане. Да, у него многое не выходило, но именно он инициировал первый момент у ворот гостей и он же фактически начинал обе голевые атаки. Также остался в памяти активный, пусть и не всегда удачливый Степанюк.

Вчера, по горячим следам, был готов энергично подхватить ваш рефрен: не хочу, мол, больше видеть эту команду в Европе. Переспав с нашей неудачей, стал относиться к ней более философски. Ничего не попишешь: таков наш реальный уровень сегодня – не сильнее финского призера. Могли и пройти, особенно при адекватном арбитраже, но не повезло.

Но я бы не стал яростно кидаться камнями ни в команду, ни в ее наставника. Сдается мне, сыграли, как могли. Конечно, всем нам хочется мнить, что мы способны на гораздо большее. Уже дошло до того, что с телеэкрана футболистов поучают: это же еврокубки, ребята! Ответственнее надо, тщательнее! Тут одно поражение – и вылетели… Такое ощущение, что дебилам объясняют.

Так ведь не дебилы они. Ни игроки, ни тренер тем более. Как бы сильно у вас не испортилось настроение "по их вине". И не думаю, что им был безразличен результат. И не бывает так, что еще совсем недавно команда казалась крепкой и боевой, а тут враз распалась на запчасти.

Здесь мы имеем одно из двух. Или такова объективная реальность, и мы действительно проиграли равному сопернику (в борьбе с которым цена судейской ошибки неизмеримо возрастает). Или, что также весьма вероятно, команда сейчас не в своей тарелке из-за небезызвестной истории с президентом клуба, последствия которой начали на ней отражаться.

Это объяснило бы многое, начиная с меланхоличного поведения Максимова, которого мы привыкли лицезреть более агрессивным. И заканчивая разболтанностью, какой-то расхлябанностью собранного им и добротного ранее механизма. Или мне это почудилось, или на тренерской скамейке стала угадываться некая тень равнодушия?

Но кое-что станет понятно уже через пару дней – когда в Полтаву приедет "Рух". По всем законам жанра, с учетом психологической ямы и физической усталости основных игроков (ротации-то почитай и не было), "Ворскла" должна бы тут потерять очки. Если же произойдет обратное, и не ценой сверхусилий, то вывод будет очень прост.

Тогда, значит, вчера произошло то, что должно было произойти. С представителем слабого чемпионата. Чью полноценность, к тому же, решили измерять количеством команд. Пренебрегая качеством.

Я тут подумал. Не стоит утрировать: я все же хотел бы посмотреть на "Ворсклу" и в следующем раунде, если бы она туда пробилась. При одном обязательном условии – если там все стабильно в клубе. Уж слишком скоропостижно она скончалась в Европе. Как говорил товарищ Саахов из "Кавказской пленницы": "Обидно, слушай – только вошел…".