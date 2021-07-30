Милько: Они прошли Стяуа, так что, с Шахтером будет непросто

Хавбек " Колоса " Вадим Милько прокомментировал будущую встречу в 3 квалификационном раунде Лиги конференций против "Шахтера" из Караганды.

"Мы немного смотрели, вкратце, второй матч. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с "Металлистом 1925". Немного посмотрели, хорошая боевая команда, прошли хорошего соперника – "Стяуа". Думаю, будет непросто.

Естественно, все ждут этих игр. Но у нас следующая игра – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с "Металлистом 1925" и добыть очки. А там уже будем двигаться от игры к игре", - сказал Милько.