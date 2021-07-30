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Маркевич о поражении Ворсклы: Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар

Лига конференций
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(1 голосов)

Полтавчане вылетели от финнов

Маркевич о поражении Ворсклы: Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар

Новина українською

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркеович поделился впечатлениями от поражения "Ворсклы" от финского "КуПС" (2:3) в Лиге конференций.

"Завоевав право выступать в еврокубках, руководство "Ворсклы" должно было позаботиться об усилении состава. Этого не произошло, более того, в межсезонье полтавчане остались без своего лучшего бомбардира — Владислава Кулача.

Не секрет, что построение любой команды начинается с обороны. Стоило финнам прибавить в концовке, а это было в обоих матчах, то стали очевидными промахи полтавчан у своих владений. Если нет надежного тыла, то жди неприятностей.

Я не увидел у "Ворсклы" преимущества в классе. В битве же характеров победила финская команда. У "Ворсклы" на поле не оказалось лидеров, которые взяли бы игру на себя.

За недоработки на трансферном рынке полтавчане могут винить только самих себя. К сожалению, имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар", - сказал Маркевич.

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В статье: Ворскла (Полтава) Мирон Маркевич КуПС (Куопио)
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
30.07.2021 в 18:07
З усім що сказав Маркевич правий за виключенням того , що це якийсь удар. Ми і без того чемпіонат 2 команд , як в Шотландії. Вони і уособлюють український чемпіонат і по них зараз міряють імідж.
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alex.belogubko (одесса)
30.07.2021 в 18:04
они будут бороться в УПЛ за 2-3 места --клоуны
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