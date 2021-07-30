Маркевич о поражении Ворсклы: Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркеович поделился впечатлениями от поражения " Ворсклы " от финского "КуПС" (2:3) в Лиге конференций.

"Завоевав право выступать в еврокубках, руководство "Ворсклы" должно было позаботиться об усилении состава. Этого не произошло, более того, в межсезонье полтавчане остались без своего лучшего бомбардира — Владислава Кулача.

Не секрет, что построение любой команды начинается с обороны. Стоило финнам прибавить в концовке, а это было в обоих матчах, то стали очевидными промахи полтавчан у своих владений. Если нет надежного тыла, то жди неприятностей.

Я не увидел у "Ворсклы" преимущества в классе. В битве же характеров победила финская команда. У "Ворсклы" на поле не оказалось лидеров, которые взяли бы игру на себя.

За недоработки на трансферном рынке полтавчане могут винить только самих себя. К сожалению, имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар", - сказал Маркевич.