Маркевич: У нас уже давно в футболе проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал вылет "Ворсклы" от "КуПС" в квалификации Лиги Конференций.

– По сути, полтавчане вылетели из-за двух голов – на 96-й и 93-й минутах. Неужели нельзя было засушить игру при победном счете в двух матчах?

– Не знаю, это не ко мне вопрос. Я же не нахожусь в команде, не знаю, что там и как. Но я знаю, что ушел Кулач, а на его место руководству надо было искать игрока. Покупать, платить деньги. А так... Что, большая разница между финской командой и "Ворсклой"? Я разницы не вижу.

– Все думали, что полтавский клуб не испытает проблем...

– У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между "КуПС" и "Ворсклой" и нашими остальными командами?

Есть "Заря", у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таким условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. "Шахтер" еще где-то цепляется за очки, иногда "Динамо". Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного.

– Максимов не пришел на пресс-конференцию. Это он так признал свою вину и ошибки?

– Я не знаю причины, надо у него спрашивать.

– Это не наплевательское отношение к футбольному сообществу?

– Наверное, надо было прийти.

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– А как вам судейство?

– Пенальти в ворота "КуПС" был чистый. Не давать такие пенальти...

– Судейством также были недовольны и болельщики "Ворсклы", и это попало в трансляцию.

– Транслятор должен был это блокировать, а не 90 минут давать нам это слушать.

– "Ворскла" первой среди украинских клубов покинула еврокубки. В групповом раунде пока точно сыграет только "Динамо". Выйдут ли в группу "Шахтер", "Заря" и "Колос"?

– Посмотрим, трудно сказать. Надеемся на "Шахтер" и "Динамо". Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. "Шахтеру" с такими покупками и с футболистами такого уровня тоже надо выходить.