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Четверг и вторник. УЕФА утвердил даты и время начала матчей Колоса и Шахтера

Лига конференций
(1 голосов)

Ответный матч ковалевцы сыграют во вторник

Четверг и вторник. УЕФА утвердил даты и время начала матчей Колоса и Шахтера

Фото - uefa.com / автор неизвестен

Новина українською

УЕФА утвердил даты и время проведения матчей 3-го раунда квалификации Лиги конференций между "Колосом" и карагандинским "Шахтером".

Первый матч состоится в Ковалевке в четверг, 5 августа. Начало – в 21.00.

Ответная игра в Казахстане состоится во вторник, 10 августа и начнется в 17.00.

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Комментарии (3)
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karpatoman (Львів)
30.07.2021 в 21:41
А де обіцяні у заголовку дата і час початку матчів Шахтаря?
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0
-1
terber (ternopil)
30.07.2021 в 21:47
уважно прочитай що за Шахтар)
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 22:19
тяжело?
Ответить
0
0


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