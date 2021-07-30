Четверг и вторник. УЕФА утвердил даты и время начала матчей Колоса и Шахтера
Ответный матч ковалевцы сыграют во вторник
Фото - uefa.com / автор неизвестен
УЕФА утвердил даты и время проведения матчей 3-го раунда квалификации
Первый матч состоится в Ковалевке в четверг, 5 августа. Начало – в 21.00.
Ответная игра в Казахстане состоится во вторник, 10 августа и начнется в 17.00.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (3)
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karpatoman (Львів)
30.07.2021 в 21:41
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terber (ternopil)
30.07.2021 в 21:47
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 22:19
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