Пара Колоса не попадет в посев при жеребьевке плей-офф ЛК. Далее могут быть Тоттенхэм, Рома или Ренн
Не повторить бы проблем Ворсклы
Колос/Автор невідомий
В понедельник, второго августа 2021-го года, состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Это последний этап отбора перед групповым этапом новосозданного турнира. Однако поскольку жеребьевка состоится до начала матчей третьего круга отбора, в процессе будут участвовать не только команды, но и игровые пары команд.
В частности, пара "Колос" (Украина) / "Шахтер" (Караганда, Казахстан). "Горнякам" удалось на предыдущей стадии выбить из турнира высокорейтинговую румынскую команду ФКСБ (ранее – "Стяуа"), забрав ее рейтинг. Но при жеребьевке плей-офф эта пара будет проходить по рейтингу "Колоса" – 6.620. Этого не хватит для посева. "Колос" / "Шахтер" будут вне посева, хотя если бы украинский клуб играл в третьем раунде с ФКСБ, то пара была бы сеяной в раунде плей-офф.
Итак, возможные соперники "Колоса" (если пройдет "Шахтер" Караганда) в раунде плей-офф отбора Лиги конференций – это список сеяных команд / пар, с двумя ограничениями. Соперниками не могут быть пара "Партизан" (Сербия) / "Сочи"(Россия) и "Астана" (Казахстан) / КуПС (Финляндия).
- "Рома" (Италия);
- "Тоттенхэм" (Англия);
- "Ренн" (Франция);
- "Базель" (Швейцария) / "Уйпешт" (Венгрия);
- "Копенгаген" (Дания) / "Локомотив" (Болгария);
- "Виктория" (Чехия) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- "Гент" (Бельгия) / РФШ (Латвия);
- "Андерлехт" (Бельгия) / "Лачи" (Албания);
- ЛАСК (Австрия) / "Войводина" (Сербия);
- "Люцерн" (Швейцария) / "Фейеноорд" (Нидерланды);
- "Карабах" (Азербайджан) / АЕЛ (Кипр);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Спартак" (Трнава, Словакия);
- ПАОК (Греция) / "Богемианс" (Ирландия);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) / "Шленск" (Польша);
- "Яблонец" (Чехия) / "Селтик" (Шотландия).
Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги чемпионов >>>.
А также потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы >>>.
Украина имеет три гарантированных путевки в групповой этап – для "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтера" (Лига чемпионов или Лига Европы) и "Зари" (Лига Европы или Лига конференций). Также уже есть одна еврокубковая потеря – "Ворскла" вылетела от КуПС во втором раунде отбора ЛК. Осталось определить судьбу "Колоса".
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