Пара Колоса не попадет в посев при жеребьевке плей-офф ЛК. Далее могут быть Тоттенхэм, Рома или Ренн

В понедельник, второго августа 2021-го года, состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Это последний этап отбора перед групповым этапом новосозданного турнира. Однако поскольку жеребьевка состоится до начала матчей третьего круга отбора, в процессе будут участвовать не только команды, но и игровые пары команд.

В частности, пара "Колос" (Украина) / "Шахтер" (Караганда, Казахстан). "Горнякам" удалось на предыдущей стадии выбить из турнира высокорейтинговую румынскую команду ФКСБ (ранее – "Стяуа"), забрав ее рейтинг. Но при жеребьевке плей-офф эта пара будет проходить по рейтингу "Колоса" – 6.620. Этого не хватит для посева. "Колос" / "Шахтер" будут вне посева, хотя если бы украинский клуб играл в третьем раунде с ФКСБ, то пара была бы сеяной в раунде плей-офф.

Итак, возможные соперники "Колоса" (если пройдет "Шахтер" Караганда) в раунде плей-офф отбора Лиги конференций – это список сеяных команд / пар, с двумя ограничениями. Соперниками не могут быть пара "Партизан" (Сербия) / "Сочи"(Россия) и "Астана" (Казахстан) / КуПС (Финляндия).

"Рома" (Италия);

"Тоттенхэм" (Англия);

"Ренн" (Франция);

"Базель" (Швейцария) / "Уйпешт" (Венгрия);

"Копенгаген" (Дания) / "Локомотив" (Болгария);

"Виктория" (Чехия) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс);

"Гент" (Бельгия) / РФШ (Латвия);

"Андерлехт" (Бельгия) / "Лачи" (Албания);

ЛАСК (Австрия) / "Войводина" (Сербия);

"Люцерн" (Швейцария) / "Фейеноорд" (Нидерланды);

"Карабах" (Азербайджан) / АЕЛ (Кипр);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Спартак" (Трнава, Словакия);

ПАОК (Греция) / "Богемианс" (Ирландия);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) / "Шленск" (Польша);

"Яблонец" (Чехия) / "Селтик" (Шотландия).

Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги чемпионов >>>.

А также потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы >>>.

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Украина имеет три гарантированных путевки в групповой этап – для "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтера" (Лига чемпионов или Лига Европы) и "Зари" (Лига Европы или Лига конференций). Также уже есть одна еврокубковая потеря – "Ворскла" вылетела от КуПС во втором раунде отбора ЛК. Осталось определить судьбу "Колоса".