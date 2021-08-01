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Пара Колоса не попадет в посев при жеребьевке плей-офф ЛК. Далее могут быть Тоттенхэм, Рома или Ренн

Лига конференций
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(1 голосов)

Не повторить бы проблем Ворсклы

Пара Колоса не попадет в посев при жеребьевке плей-офф ЛК. Далее могут быть Тоттенхэм, Рома или Ренн

Колос/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, второго августа 2021-го года, состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций. Это последний этап отбора перед групповым этапом новосозданного турнира. Однако поскольку жеребьевка состоится до начала матчей третьего круга отбора, в процессе будут участвовать не только команды, но и игровые пары команд.

В частности, пара "Колос" (Украина) / "Шахтер" (Караганда, Казахстан). "Горнякам" удалось на предыдущей стадии выбить из турнира высокорейтинговую румынскую команду ФКСБ (ранее – "Стяуа"), забрав ее рейтинг. Но при жеребьевке плей-офф эта пара будет проходить по рейтингу "Колоса" – 6.620. Этого не хватит для посева. "Колос" / "Шахтер" будут вне посева, хотя если бы украинский клуб играл в третьем раунде с ФКСБ, то пара была бы сеяной в раунде плей-офф.

Итак, возможные соперники "Колоса" (если пройдет "Шахтер" Караганда) в раунде плей-офф отбора Лиги конференций – это список сеяных команд / пар, с двумя ограничениями. Соперниками не могут быть пара "Партизан" (Сербия) / "Сочи"(Россия) и "Астана" (Казахстан) / КуПС (Финляндия).

  • "Рома" (Италия);
  • "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Ренн" (Франция);
  • "Базель" (Швейцария) / "Уйпешт" (Венгрия);
  • "Копенгаген" (Дания) / "Локомотив" (Болгария);
  • "Виктория" (Чехия) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • "Гент" (Бельгия) / РФШ (Латвия);
  • "Андерлехт" (Бельгия) / "Лачи" (Албания);
  • ЛАСК (Австрия) / "Войводина" (Сербия);
  • "Люцерн" (Швейцария) / "Фейеноорд" (Нидерланды);
  • "Карабах" (Азербайджан) / АЕЛ (Кипр);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Спартак" (Трнава, Словакия);
  • ПАОК (Греция) / "Богемианс" (Ирландия);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) / "Шленск" (Польша);
  • "Яблонец" (Чехия) / "Селтик" (Шотландия).

Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в раунде плей-офф Лиги чемпионов >>>.

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А также потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы >>>.

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Украина имеет три гарантированных путевки в групповой этап – для "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтера" (Лига чемпионов или Лига Европы) и "Зари" (Лига Европы или Лига конференций). Также уже есть одна еврокубковая потеря – "Ворскла" вылетела от КуПС во втором раунде отбора ЛК. Осталось определить судьбу "Колоса".

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В статье: Лига конференций
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Комментарии (5)
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palmotron (Бровари)
01.08.2021 в 11:36
Вони навіть Шахтар не пройдуть, про що може йти мова...
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 11:33
Минус два.
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
01.08.2021 в 11:26
Казахов сначала пусть пройдут. А потом Ромы - Ливерпули примерять будем. Грустно смотреть теперь на наших "еврокубковых бойцов" (кроме ДК и ШД), с исчезновением Днепра и Металлиста... Ждём их возвращения!)
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+1
0
Димитър из Софии (София)
01.08.2021 в 11:14
Из всех возможных только Хапоель, Маккаби и Карабах возможно со скрипом получиться пройти, остальным - отлетят.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.08.2021 в 11:03
Купс грає із Астаною, а Колос із Карагандою, казахи не зможуть попасти на казахів, так що ця пара також відпадає
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