Стали известны группы посева жеребьевки Лиги Конференций, в которой Колос узнает вероятного соперника
Команда Костышина получит следующего оппонента, с которым сыграет в случае прохода "Шахтера" с Караганды
Фото: ФК Колос
Сайт УЕФА опубликовал мини-группы посева завтрашней жеребьевки Лиги конференций. Тогда "Колос" с Ковалевки узнает вероятного соперника в следующем раунде отбора:
Путь чемпионов:
Сеяные:
"Омония" (CYP) / "Флора" (EST)
"Мура" (SVN) / "Жальгирис" (LTU)
"Кайрат" (KAZ) / "Алашкерт" (ARM)
"Линкольн Ред Импс" (GIB) / "Слован" (SVK)
"Нефтчи" (AZE) / ХИК (FIN)
Несеяные:
"Маккаби" Хайфа (ISR) / "Торсхавн" (FRO)
"Линфилд" (NIR) / "Фола" (LUX)
"Шэмрок Роверс" (IRL) / "Теута" (ALB)
"Рига" (LVA) / "Хибернианс" (MLT)
"Приштина" (KOS) / "Буде/Глимт" (NOR)
Основной путь:
ГРУППА 1
Сеяные
1 "Уйпешт" (HUN) / "Базель" (SUI)
2 АЕЛ (CYP) / "Карабах" (AZE)
3 ТНС (WAL) / "Виктория" (CZE)
4 "Тоттенхэм" (ENG)
Несеяные
5 ЦСКА София (BUL) / "Осиек" (CRO)
6 "Пасуш" (POR) / "Ларн" (NIR)
7 "Брейдаблик" (ISL) / "Абердин" (SCO)
8 "Чукарички" (SRB) / "Хаммарбю" (SWE)
ГРУППА 2
Сеяные
1 "Лячи" (ALB) / "Андерлехт" (BEL)
2 "Ренн" (FRA)
3 "Войводина" (SRB) / ЛАСК (AUT)
4 "Спартак" Трнава (SVK) / "Маккаби" Тель/Авив (ISR)
Несеяные
5 "Галатасарай" (TUR) / "Сент-Джонстон" (SCO)
6 "Колос" (UKR) / "Шахтер" (KAZ)
7 "Русенборг" (NOR) / "Домжале" (SVN)
8 "Витесс" (NED) / "Дандолк" (IRL)
ГРУППА 3
Сеяные
1 КуПС (FIN) / "Астана" (KAZ)
2 "Богемиан" (IRL) / ПАОК (GRE)
3 "Люцерн" (SUI) / "Фейеноорд" (NED)
4 РФШ (LVA) / "Гент" (BEL)
Несеяные
5 "Эльфсборг" (SWE) / "Вележ" (BIH)
6 "Ракув" (POL) / "Рубин" (RUS)
7 "Хиберниан" (SCO) / "Риека" (CRO)
8 "Унион" (GER)
ГРУППА 4
Сеяные
1 "Яблонец" (CZE) / "Селтик" (SCO)
2 "Сочи" (RUS) / "Партизан" (SRB)
3 "Локомотив" (BUL) / "Копенгаген" (DEN)
4 "Рома" (ITA)
5 "Шленск" (POL) / "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
Несеяные
6 "Рапид" (AUT) / "Анортосис" (CYP)
7 "Тобол" (KAZ) / "Жилина" (SVK)
8 "Санта-Клара" (POR) / "Олимпия" (SVN)
9 "Динамо" Батуми (GEO) / "Сивасспор" (TUR)
10 "Трабзонспор" (TUR) / "Мольде" (NOR)
Напомним, 5-го августа состоится первый матч "Колоса" в квалификации, где подопечные Костышина сыграют против "Шахтера" с Караганды.
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