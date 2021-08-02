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Колос узнал следующего потенциального соперника в Лиге конференций

Лига конференций
(2 голосов)

Но для начала нужно разобраться с казахами

Колос узнал следующего потенциального соперника в Лиге конференций

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась ещё одна жеребьёвка, которая определила следующего соперника для ковалёвского "Колоса" в Лиге конференций.

Напомним, что в третьей квалификации команда Руслана Костышина встретится с "Шахтёром" из Караганды. А сегодняшний жребий назвал оппонента на следующем этапе соревнований.

Итак, в случае прохода оппонента из Казахстана, "Колос" сыграет с победителем пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.

Первая встреча состоится в Украине или Казахстане. Матчи запланированы на 19 и 26 августа.

Напомним, что сегодня УЕФА уже провёл жеребьёвку раунда плей-офф Лиги чемпионов, в ней стал известен потенциальный соперник "Шахтёра". А жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы определила первого в нынешнем сезоне еврокубкового оппонента "Зари".

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Комментарии (8)
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royalstas (Вінниця)
02.08.2021 в 16:05
Якщо сам Колос суттєво не добавить то шансів немає. Ізраєльтяни навіть Шахті того року давали бій.
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0
0
Kela (Одесса)
02.08.2021 в 16:05
пусть сперва казахов пройдут, большие сомнения что это получится
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+2
0
Димитър из Софии (София)
02.08.2021 в 15:54
ОГО. Одни из самых слабых сопов, но все равно не поможет.
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+1
0
Ariakiev01 (Київ)
02.08.2021 в 15:59
Свезло так свезлою РЕально их шанс попасть в группу. Если тут не воспользоваться, то уж и не знаю. Соперники +- одного уровня.
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
02.08.2021 в 16:17
Маккабі то +- одного рівня суперник?. Не сміши мене. Якщо якимось чудом пройдемо казахів, то Маккабі просто на класі переїде колосків. Вони постійні учасники єврокубків, не сміши...
+1
-1
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palmotron (Бровари)
02.08.2021 в 15:52
Не вірю навіть в те, що Колос пройде Казахів. Хотів би помилятись в цьому...
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+2
0
Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2021 в 15:23
Это лучший из потенциальных соперников.
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Dortmund 09 (Киев)
02.08.2021 в 15:20
Нормально
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