Колос узнал следующего потенциального соперника в Лиге конференций
Но для начала нужно разобраться с казахами
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась ещё одна жеребьёвка, которая определила следующего соперника для ковалёвского "Колоса" в Лиге конференций.
Напомним, что в третьей квалификации команда Руслана Костышина встретится с "Шахтёром" из Караганды. А сегодняшний жребий назвал оппонента на следующем этапе соревнований.
Итак, в случае прохода оппонента из Казахстана, "Колос" сыграет с победителем пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Первая встреча состоится в Украине или Казахстане. Матчи запланированы на 19 и 26 августа.
Напомним, что сегодня УЕФА уже провёл жеребьёвку раунда плей-офф Лиги чемпионов, в ней
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