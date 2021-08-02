Колос узнал следующего потенциального соперника в Лиге конференций

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась ещё одна жеребьёвка, которая определила следующего соперника для ковалёвского "Колоса" в Лиге конференций.

Напомним, что в третьей квалификации команда Руслана Костышина встретится с "Шахтёром" из Караганды. А сегодняшний жребий назвал оппонента на следующем этапе соревнований.

Итак, в случае прохода оппонента из Казахстана, "Колос" сыграет с победителем пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.

Первая встреча состоится в Украине или Казахстане. Матчи запланированы на 19 и 26 августа.